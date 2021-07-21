Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин до конца лета, - Шмыгаль

Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в Украине.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".

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