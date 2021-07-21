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Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин до конца лета, - Шмыгаль

Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин до конца лета, - Шмыгаль

Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин. Они должны прибыть к концу лета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Он призвал активно прививаться и напомнил о начале пятой волны вакцинации в Украине.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни".

Также читайте: В ходе пятого этапа вакцинации привиться смогут лица со статусом беженца, - Минздрав

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Договоренность и контракт, ведь, не одно и то же, правда, шмыгаль?
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21.07.2021 13:30 Ответить
Назбирали венигрету з усього світу. З миру по нитці, - голому петля на шию.
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21.07.2021 13:30 Ответить
как поступят вакцины, так и услышим про новую волну, нового штама.
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21.07.2021 13:41 Ответить
Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 200
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21.07.2021 13:48 Ответить
А где можно привиться пфайзером или модерной в Черкассах?
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21.07.2021 15:21 Ответить
 
 