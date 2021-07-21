Ситуация с "Северным потоком-2" не завершена: она прояснится после встречи Байдена и Зеленского, - советник Ермака
В Офисе Президента Владимира Зеленского считают, что решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает.
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Северный поток – 2" - это вообще не про экономику и лакшери-жизнь для отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран нашего региона. Работа на всех уровнях как в Европе, так и в Америке продолжается для того, чтобы не допустить реализацию этого проекта в том виде и с теми последствиями, как его задумали в РФ. … Решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у всех тех, кому этот проект реально угрожает. Ситуация ещё не завершена, и она может быть полностью прояснена только во время визита президента Зеленского в Вашингтон", - рассказал он.
По его словам, в Европе и Америке ведется политическая, дипломатическая, юридическая работа, и жёсткая информационная работа.
Подоляк добавил, что Конгресс принимал соответствующие решения и неоднократно заявлялись соответствующие позиции.
Ранее издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами, сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".
Сообщается, что официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701661986574499?__cft__[0]=AZVMuo_7K_I13UWm68WxWdg6jpdULh_60-TRLEhPbZuFTmnoKjBtyV6c0zHuMAEC3VmK3V0pip6xybJ9VdVC7kQ5VV3xXl5E9KSG39blD8Ki0yRBDdFTzrpw8PwTwftj8Gc&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·
Я наконец-то понял, зачем на Банковой заказывают всякую хвалебную бредятину у обслуживающих их языком политологов.
Потом эту «дичь» показывают Зеленскому. Мол, политолог Полено и политический эксперт Пятикопеечный похвалили вашу великую «Большую стройку» или гениальный визит к Меркель.
И Зеленский такой успокаивается: мол, не все меня ненавидят ещё.
Все-все, включая политолога Полено и эксперта Пятикопеечного, которым приходится за харчи хвалить вызывающего омерзение комика только потому, что он единственный их работодатель)))))))
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5701275449946486?__cft__[0]=AZWMCfEVWt1w9rNULi1bllNNA8P5OSN8_h-41xrp_rL_4B0aLIONT3Icla2e2c0Jpa4aLXK7ZHgv0y6_xQ07isW_tQecG_ANealyeAff-DJTWyINNUp1ocn2ZZemrd6bUhk&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
А когда там уже выгонят Ермака? Таким шутом и «хромой уткой» в международной политике выставить Зеленского надо было ещё постараться.
Может, Ермак действует по команде Путина или самого Шойгу?))))
Иди выдавайте Мойшу или пошли най!
Но }{уйло приказало зебилам вякать- вот они и вякают. Надо это не читать, а сразу посылать зебильё известно куда.
Начнем с условий самой сделки.
Итак:
- 3 млрд в год от РФ за транзит остаются.
- Договор на транзит должен быть продлен на 10 лет снова (Германия отвечает за Путина).
- 1-1,5 млрд долл Украине на развитие новой зеленной энергетики (а это очень нужно будет все равно, в любом случае, ведь эра углеводородов заканчивается).
- Санкции к РФ со стороны Германии (и ЕС тут не при чем, без права вето, то есть индивидуальные немецкие санкции вплоть до закрытия крана СП-2) и США в случае давления РФ на Украину.
Я считаю, что сделка очень НЕ плохая (а идеальных сделок не существует вообще в природе, так как любая сделка - это компромисс интересов).
По поводу того, что США просят Украину не критиковать публично сделку.
Зрада это или нет? Я считаю, что, конечно, нет.
Ибо исходим из того, что:
а) Украина в лодке Запада или нет? Если да (что Украина не очень-то доказывает), то нужно соблюдать солидарность с союзниками;
б) США выжали из Германии всё и даже больше. Я считаю, что эта сделка - это победа больше США, чем Германии ибо год назад, например, Меркель таких четких условий и слышать не хотела.
И не забываем - США должны заключить сделку с главным союзником США в Европе, членом НАТО и не рассориться вдрызг ;
в) Исходим из того, что ЧТО может дать критика Украиной сделки? Кто-то от нее откажется? Изменит? Нет (см. п.б). Поэтому любая критика - это выстрел в пустоту, сотрясание воздуха, риторика обиженного без результата. Более того, - это как с Почему мы до сих пор не в НАТО? Дебильный клин в отношениях с Западом, который на руку РФ (кстати, они и разгоняют сегодня зраду вместе с полезными идиотами в Украине - типа Украину слили США и Меркель, подливают масла в огонь).
г) Украина не имеет права вообще критиковать союзников, когда они просят Украину каждый день - санкции против Коломойского, отставка агента РФ Ермака, реформы, борьба с коррупцией и тд.
Вот так примерно.
Пора взрослеть. Это называется - реальная политика. Пора учиться реальной политике. Она сложна, но делать ее нужно тихо, с холодной головой, уважая интересы союзников и себя. С достоинством.https://www.ponomaroleg.com/sdelka-po-sp-2-mezhdu-ssha-i-germaniej-ochen-neplohaja.html
Криворізького Найвеличнішого Геополітика ********** триває.
Тут можна лише процетувати слова відомої на весь світ письменниці Мендель:
"https://censor.net/ua/news/3168306/**********************************************************************************************************
https://censor.net/ua/news/3168306/**********************************************************************************************************" (с)
Заткніть свої писки, як ваш штати порадили.
Заявит что его ГТС сломалась и нужен ремонт на год и чо? Формально Путин не отказался от прокачки газа через Украину, но форс-мажор случился
Да путин будет платить даже в случае непрокачки газа, но тогда наша ГТС будет стоять пустая и выходить из строя потихоньку (а через год может вообще прийти в негодность и потребуются миллиарды на ее ремонт!!!)
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Формально выйдет так = газа в трубе нет, но деньги мы за "условную прокачку" газа получаем, но ГТС разрушена!!!
Що тут ще не завершено? Те що ПП-2 буде пущено в роботу це - факт. А решта - бла-бла-бла.