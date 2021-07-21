Ситуация с "Северным потоком-2" не завершена: она прояснится после встречи Байдена и Зеленского, - советник Ермака

В Офисе Президента Владимира Зеленского считают, что решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Северный поток – 2" - это вообще не про экономику и лакшери-жизнь для отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран нашего региона. Работа на всех уровнях как в Европе, так и в Америке продолжается для того, чтобы не допустить реализацию этого проекта в том виде и с теми последствиями, как его задумали в РФ. … Решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у всех тех, кому этот проект реально угрожает. Ситуация ещё не завершена, и она может быть полностью прояснена только во время визита президента Зеленского в Вашингтон", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2", - Politico

По его словам, в Европе и Америке ведется политическая, дипломатическая, юридическая работа, и жёсткая информационная работа.

Подоляк добавил, что Конгресс принимал соответствующие решения и неоднократно заявлялись соответствующие позиции.

Ранее издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами, сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Сообщается, что официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.