Советник Госдепа Чолле опроверг информацию о давлении США на Украину по "Северному потоку-2": Это демократическая страна, у нее есть свой голос

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, о том, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

На вопрос, действительно ли Вашингтон оказывает давление на Украину в этом вопросе, Чолле ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

У советника Госдепа также спросили, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal - что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Издание The Wall Street Journal также заявило, что США и Германия объявят о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 21 июля.

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