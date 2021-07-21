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Советник Госдепа Чолле опроверг информацию о давлении США на Украину по "Северному потоку-2": Это демократическая страна, у нее есть свой голос

Советник Госдепа Чолле опроверг информацию о давлении США на Украину по

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, о том, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

На вопрос, действительно ли Вашингтон оказывает давление на Украину в этом вопросе, Чолле ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

У советника Госдепа также спросили, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal - что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Издание The Wall Street Journal также заявило, что США и Германия объявят о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 21 июля.

Читайте также: Ситуация с "Северным потоком-2" не завершена: она прояснится после встречи Байдена и Зеленского, - советник Ермака

Автор: 

Госдепартамент США (1853) США (27149) Северный поток (1458) Чолле Дерек (7)


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Топ комментарии
+12
Просили заткнутись зеленського, єрмака, арестовича і всю їхню шоблу.
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21.07.2021 14:13 Ответить
+3
эх, прошли уже времена, когда президент сша ложился спать с мыслью "стоп, а что сегодня я сделал для украины?!"
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21.07.2021 14:15 Ответить
+3
Якби той трубопровід і справді мав якийсь там стратегічний вплив на нацбезпеку США та світу - його б просто раки згризли одного зимового ранку. А прагнення США якщо не очолити цю проблемку то бодай залишитися у грі, цілком логічне.
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21.07.2021 15:32 Ответить
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Янки есть янки!
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21.07.2021 14:07 Ответить
Просили заткнутись зеленського, єрмака, арестовича і всю їхню шоблу.
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21.07.2021 14:13 Ответить
Не вижу я здесь этих фамилий.
Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос - Цензор.НЕТ 3412
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21.07.2021 14:36 Ответить
Мы теперь как русня - будем неудобных людей из украинцев выписывать.
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21.07.2021 15:44 Ответить
эх, прошли уже времена, когда президент сша ложился спать с мыслью "стоп, а что сегодня я сделал для украины?!"
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21.07.2021 14:15 Ответить
беда в том, что вот уже как 2 года прошли те времена, когда президент Украины ложился бы спать с мыслью: "стоп", а что я сделал сегодня для Украины?!"
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21.07.2021 20:07 Ответить
Да, конечно, давоения никакого не было, просто попросили не критиковать сделку США и Германии по северному потоку.
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21.07.2021 14:23 Ответить
Беда, ахрессор перестанет, давать деньги за транзит )) Оксюмерон какой то.
Украинцы объясните мне, как можно брать деньги у страны, якобы ведущей с вами прокси войну?
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21.07.2021 14:38 Ответить
Давати гроші агресору не можна. А брати - так навіть товаришу сраліну з фошиздської німеччини ешелонами килими з кришталем та срібними виделками доставляли, аби той міг, за старою москальською традицією, жерти лайно із золотого посуду. Це у вас передоз інформації після обов'язкових тематичних інструктажів, що не передбачають наявності критичного мислення.
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21.07.2021 15:26 Ответить
Це на мою у вас, з логікою проблемми))
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21.07.2021 18:39 Ответить
Байден и его окружение готовят Украине капитуляцию перед РФ?! США пропонує Зеленському «політичну кастрацію» / ПІОНТКОВСЬКИЙ

https://www.youtube.com/watch?v=nLHXOXXrQWk

А это статья полковника Фролова (о которой говорит Пионтковский о финляндизации Украины)
https://republic.ru/posts/101066

На мнение украинского гражданского общества не обращают внимание ни США, ни РФ. А зря. Майдан, добровольческое и волонтерское движение 2014 года не дало уничтожить Украину.
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21.07.2021 14:38 Ответить
Радник Держдепу Чолле спростував інформацію про тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2": Це демократична країна, у неї є свій голос - Цензор.НЕТ 8358
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21.07.2021 15:00 Ответить
Это значит, что у Штатов есть свой план. И они не хотят идти ни у кого на поводу. Это уже интересно!
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21.07.2021 15:20 Ответить
Якби той трубопровід і справді мав якийсь там стратегічний вплив на нацбезпеку США та світу - його б просто раки згризли одного зимового ранку. А прагнення США якщо не очолити цю проблемку то бодай залишитися у грі, цілком логічне.
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21.07.2021 15:32 Ответить
Трамп ты шо творишь.
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21.07.2021 23:53 Ответить
 
 