Кабмин принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи по номеру "112"

Кабинет Министров Украины принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи населению по номеру "112". В частности, обеспечил работу межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрением этой системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Отметим, в связи с формированием обновленного состава Кабмина на сегодня межведомственная рабочая группа фактически не работает. Это, в свою очередь, не позволяет организовать полноценное межведомственное взаимодействие центральных и других органов власти, а также организаций по созданию и внедрению системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112".

Сегодняшнее распоряжение предусматривает:

- предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;

- определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112";

- внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы.

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Отметим, службу экстренной помощи "112" пытаются ввести в Украине уже не первый раз. Так, в апреле 2018 года в МВД также анонсировали запуск Службы экстренной помощи "112".

О введении службы "112" в Украине говорили и в 2007, и в 2012 годах, однако до реализации проекта дело так и не дошло. Вместе с тем служба спасения "112" действует во многих странах Европы.