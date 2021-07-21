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Кабмин принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи по номеру "112"

Кабмин принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи по номеру

Кабинет Министров Украины принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи населению по номеру "112". В частности, обеспечил работу межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрением этой системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Отметим, в связи с формированием обновленного состава Кабмина на сегодня межведомственная рабочая группа фактически не работает. Это, в свою очередь, не позволяет организовать полноценное межведомственное взаимодействие центральных и других органов власти, а также организаций по созданию и внедрению системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112".

Сегодняшнее распоряжение предусматривает:

- предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;

- определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112";

- внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство снова планирует ввести единый экстренный номер "112"

Отметим, службу экстренной помощи "112" пытаются ввести в Украине уже не первый раз. Так, в апреле 2018 года в МВД также анонсировали запуск Службы экстренной помощи "112".

О введении службы "112" в Украине говорили и в 2007, и в 2012 годах, однако до реализации проекта дело так и не дошло. Вместе с тем служба спасения "112" действует во многих странах Европы.

Кабмин (14034) помощь (7878) телефон (251) спасатели (208)


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Не у всех с собой передатчик с ключом.

Кабмин принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи по номеру "112" - Цензор.НЕТ 9992
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21.07.2021 14:09 Ответить
101, 102, 103? Так це різні служби.
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21.07.2021 14:14 Ответить
я не понял 112 канал запускают ?
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21.07.2021 14:16 Ответить
Симки в .опу!
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21.07.2021 14:20 Ответить
 
 