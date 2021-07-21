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Принцип "Роттердам +" применяется в Украине также в отношении газа и бензина, - экс-премьер

Принцип, который применялся в формуле "Роттердам +", сейчас в полной мере реализуется при определении цен на бензин и природный газ.


Об этом сообщил экс-премьер-министр Владимир Гройсман (2016-2019) в эфире телеканала "Украина24". 

"Сегодня то же самое происходит и на уровне газа, и на уровне даже бензина. В Украине устанавливаются цены в соответствии с аналогичными формулами. Это значит, что и действующая власть использует эти формулы как и вся Европа, как и весь мир ", - отметил Гройсман.

Он отметил, что формула "Роттердам +" никоим образом не влияла на цену электроэнергии для украинцев.

"На мой взгляд, я об этом сказал, что эта формула не несла каких-то дополнительных проблем для образования тарифов", - добавил экс-премьер.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим Антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Автор: 

бензин (294) Гройсман Владимир (4832) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+11
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война ...

Овцы чухают копытами головы.

Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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21.07.2021 14:30 Ответить
+7
Отим "какая разница" - "ліхтарний" ментально ближчий і рідніший.
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21.07.2021 14:21 Ответить
+4
А до якості праці і її результатів не бажаєте Ротердам застосувати?
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21.07.2021 14:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Можно к Роттердаму
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21.07.2021 14:11 Ответить
До "ліхтарного" кварталу?
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21.07.2021 14:14 Ответить
середню по місту можна
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21.07.2021 14:15 Ответить
Отим "какая разница" - "ліхтарний" ментально ближчий і рідніший.
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21.07.2021 14:21 Ответить
А до якості праці і її результатів не бажаєте Ротердам застосувати?
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21.07.2021 14:13 Ответить
Так уже застосували, вам же Гройсман объяснил что и у шахтеров и тд только за результат используют ротердам + а не за зарплату.
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21.07.2021 14:23 Ответить
Шахтарів треба було ставити у стійло ще тоді, коли вони касками торохтіли. І зробити це могли (і мали) саме енергетики, яким вони гилили ціни на вугілля. А треба було лиш відрубати шахтам електропостачання на півгодини - і все б стало як годиться.
Якби тоді так зробили, то може у 14-му й війни б не було...
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21.07.2021 14:27 Ответить
А теперь - декарбонизация.
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21.07.2021 14:33 Ответить
Если бы в 2014 во Львовугле отрубали свет не было б войны? Вы в своем уме как нападение на Крым связано со львовскими шахтами? А цену на уголь по вашему они установили ротердам+ а зарплату себе не захотели такую же ротердамскую устанавливать? Простите за откровенность но у вас все в порядке с головой? Хоть как то вы свои тезисы обосновать можете?
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21.07.2021 14:37 Ответить
Бачу, що без маячні ви - не ви.
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21.07.2021 19:14 Ответить
А по теме сможете? Или без маразма вы ни как? Два простых вопроса по вашим тезисам, на бис:
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21.07.2021 20:48 Ответить
Ваш даунбаський інтелект не подужаю.
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21.07.2021 20:56 Ответить
Вы свой ольгинский подужайте без идиотизма и увиливаний. На бис:Если бы в 2014 во Львовугле отрубали свет не было б войны? Вы в своем уме как нападение на Крым связано со львовскими шахтами? А цену на уголь по вашему они установили ротердам+ а зарплату себе не захотели такую же ротердамскую устанавливать?
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21.07.2021 21:04 Ответить
Для "даунбас-інтелектуалів" - байдуже де. Хоч і у ан пав-Вугіллі. Вимагання халяви за рахунок інших мало бути жорстко припинене.
А тепер нагадайте мені, "інтелектуале", звідки ахмєт-хан привіз у Київ людей тарабанити касками. З Лвіввугілля чи з даунбасу?
Виключайте режим дурня хоча б інколи. Якщо, звісно, спроможні.
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21.07.2021 21:49 Ответить
Для идиотов на бис::Если бы в 2014 во Львовугле отрубали свет не было б войны? Вы в своем уме как нападение на Крым связано со львовскими шахтами? И еще вопросы добавляется раз вы на те не можете ответить, как новый маразм несете: откуда Ахмет возил тарабанить касками? И что львовские шахтеры в Киеве не стучат касками? Ну и на бис: А цену на уголь по вашему они установили ротердам+ а зарплату себе не захотели такую же ротердамскую устанавливать? Вам конечно режим идиота выключить не возможно, но есть интернет попробуйте спросить у гугла.
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21.07.2021 22:00 Ответить
Сьогодні більше не подаю. Можете перечитати вже написане - може щось зрозумієте.
То звідки ж ахмєт-хан привіз у Київ людей тарабанити касками у 90-х?
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21.07.2021 22:06 Ответить
Если я из за вашей умственной убогости отвечу на этот вопрос вы сможете все таки не увиливать а ответить на эти:Если бы в 2014 во Львовугле отрубали свет не было б войны? Вы в своем уме как нападение на Крым связано со львовскими шахтами? И что львовские шахтеры в Киеве не стучат касками?
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21.07.2021 22:11 Ответить
22:06
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21.07.2021 22:12 Ответить
Что это? Я понимаю что мысль выразить не можете, но хоть что внятное буквами можете озвучить чтоб не гадать что за бред у вас в голове?
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21.07.2021 22:19 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3278368/0192143a-ee66-710e-9ef3-7f00d5c02c9a
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21.07.2021 22:20 Ответить
Это повторный вопрос нужно понимать как согласие на мой пост https://censor.net/ru/comments/locate/3278368/0192143a-ee82-7181-b8ec-f2e54b20a296?
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21.07.2021 22:39 Ответить
якість праці українців і її результати влаштовують поляків, чехів, німців, а от вас чомусь не влаштовують.
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21.07.2021 14:27 Ответить
Та ну нах, тільки зарплатню
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21.07.2021 14:31 Ответить
А цена на ланосы и Мерседесы одинаковая?
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21.07.2021 14:24 Ответить
Вот именно что отличается, а по вашему при ротердаме+ должны равняться. Что ж у вас в ланосах и мерседесах это справедливо когда разная цена а в другой продукции у вас тоже справедливо когда цена одинаковая, что это у вас диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности?
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21.07.2021 14:51 Ответить
Ну да,ну да.Есть одинаковая цена ресурса,тот же газ и металл,только вот кто-то лепит из него Ланос,а кто-то Мерс,но получать хотят одинаково.
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21.07.2021 15:19 Ответить
А как модно сейчас говорить какаяразница между ресурсами мерседесов, ланосов, угля, газа и тд? К то то же лепит эти ресурсы, так почему на одни слепленые ресурсы цена разная а на другие одинаковая, ответьте если сможете не увиливайте.
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21.07.2021 15:28 Ответить
Вы все таки как то без маразма можете? Шо бред о не существующих странах? Как понять стоимость форда одинаковая этот ресурс одинакова, то по вашему стоимость и ланоса и мерседеса одинаковая? Выше вы утверждали совсем другое. Опять у вас что то с расстройством сработало?
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21.07.2021 17:16 Ответить
"Вы все таки как то без маразма можете?"
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21.07.2021 19:12 Ответить
Вы за себя ответьте, а не подмазывайтесь к таким же идиотам как и вы, или в толпе думаете идиотизм не так заметен?
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21.07.2021 20:50 Ответить
Що, власні ж грабельки у лобика цьвохнули? Буває...
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21.07.2021 20:54 Ответить
Берегите лоб если так получилось, а зачем вы слились с нашего с вами диалога и пришли сюда подгавкивать будет обьяснение хотя бы этому вашему маразму?
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21.07.2021 20:57 Ответить
Підгавкують ТЮкнуті собаки. Особливо, коли отримають у чоло власними граблями. Якщо ви не розумієте що таке "ресурси", то не вам і про маразм говорити.
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21.07.2021 21:52 Ответить
Идиотизм про ресурсы это только в ваших ольгинских мозгах, по привычке наверно. Во всем мире и в науке экономике есть только товар.и понятия ему сопутствующие как цена, себистоимость и тд. Вы вернитесь в свой диалог и там что то хоть похожее на логически обоснованную фактами мысль родите, а не тупите на две ветки.
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21.07.2021 22:08 Ответить
Бачу, що ви "Трускавець" закінчували...
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21.07.2021 22:11 Ответить
Судя по тупости вас даже в трускавец не пустили.
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21.07.2021 22:17 Ответить
Вы наш экономический гений определились наконец что в нашем обсуждении одинаково а что разное: цена ресурса(или в общепринятых понятиях цена товара) мерседес и ланос одинаковые по цене? Или цена оплаты труда(негры в ротердаме добывают уголь или у нас в Украине шахтеры)? Дайте однозначный ответ не виляйте.
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21.07.2021 20:55 Ответить
Вы увиливанием в по сторонам уже достали, речь идет не о том что там будут делать с этим ресурсом, в общепринятых понятиях товаром, картошку возить мерседесом или ланосом ******, углем топить или жрать его и тд, а о цене товара и его составных себестоимости. К стати азировко кучмовская версия что у нас олигархи токо могут работать, а рабочие, учителя, врачи тд не могут уже давно рассыпалась. Эти люди выехав за границу и устроившись по специальности работают и делают точно то что и их коллеги граждане этих стран, хотя и соглашаются и на более низкую зарплату, но товар производят точно такой. А вот у олигархов вести там бизнес и разбогатеть не получается, только прокладки офшорные могут там у них работать. Но хоть определенно уже сказали что цена на товар у вас одинаковая что ланос что мерседес. Теперь вам как знатоку вопрос себестоимость ланоса и мерседеса одинаковая? И если вас все таки озарит что себестоимость мерседеса все таки больше, то нах платить за ланос по цену мерседеса?
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22.07.2021 10:08 Ответить
Ну раз вы уже увиливате в рабочих то как их берут на работу по специальности там, если по вашему они ничего не умеют делать? Ну это отступление, а идиотизм с товаром почему ни как не поясняете? Есть все таки обьяснение почему вы считаете что мерседес и ланос по одной цене у вас получается?
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22.07.2021 10:39 Ответить
1Без идиотизма пожалуйста: о рабочих четко сказано по специальности. Единственное что вы возразили этому якобы мало, но это понятие отношение не имеет к чему обсуждаем, тут в
важно что есть и вы сами себя этим фактом опровергаете.
2Вы опять начали молоть о неодинаковой цене, пенсионном фонде и тд. Давайте сделаем нагляднее и упростим вам задачу ввиду опять возбудившего вас расстройства: ротердамский рабочий произвел 1 т угля и привез её за 2500км и получил 100дол.(ваш любимый меседес) наш рабочий произвел 1т угля и привез за 100км и получил 100гр(ваш не любимый ланос) и как в ваших понятиях мы покупаем этот ланос по цене мерседеса но рабочему не платим 100дол.? Почему? Когда буден однозначный ответ без ссылок на то что купила тетя Роза на базаре в Тель-Авиве?
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22.07.2021 11:39 Ответить
Ну вы гений! Наконец что о цене и себестоимости а не классности рабочих. К стати какие у нас оказывается рабочие крутые специалисты нигде в мире так не могут добывать уголь как они! Теперь получается в вашей гениальности Мерседес делают у нас. И так пусть примем ваши цифры как что то реальное. Хотя судя по всему откровенное враньё, зимой лично покупал уголь после обогатительной фабрики в рознице за 2500 грн, что явно меньше заявленной вами себестоимости. Итак уголь по 20-30 долларов привезенный за 25 000 км с которого и добытчики и перевозчики и рабочий перегрузчик в ротердаме получили ротердамские зарплаты равняется нашему углю который привезли за сто км и не рабочий и не перевозчик не получил ротердамские зарплат вы забыли сказать почему? И почему везти его в ротердам а не сразу считать привезенным из Австралии, что явно дешевле?
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22.07.2021 15:20 Ответить
******** понятия это цена=себестоимость+прибавочная стоимость. Если себестоимость зависит от техники и технологий + затраты(куда входит и зарплата) то прибавочная стоимость регулируется спросом и предложение, те рынком. А так брать с фонаря цену какого то чужего ранка и приписывать ее себе это не рынок. С таким же успехом можно было и поставить цену карьера в австралии +доставка, не обязательно везти оттуда.
2 Очень интересна эта аналитика с потолка по госшахтам, но даже если и принять ее за правду то откуда миллиардные задолженность по зарплате у шахтеров госшахт, если даже принять что цена продажи угля по себестоимости?
3 теперь на счет везения: добыча2017Г https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-v-2017-godu-sokratila-dobychu-uglya-pochti-na-15-271585_.html добыча состовляет около 35млн т при чем большая часть добыто не на госшахтах,грубо говоря они дали около 12 млн т, остальное дал часник Ахметов около 23 млн т https://energo.dtek.com/ru/media-center/press/bolshe-uglya-dlya-ukrainy-dtek-v-2017-godu-uvelichil-dobychu-gazovogo-uglya-na-82---do-229-mln-tonn/ дтэк где себестоимость даже заявленная 1100-1200 грн,/т https://www.liga.net/economics/opinion/pribyl-v-karman-kakova-sebestoimost-dobychi-uglya-na-shakhtakh-dtek уголь считают враньем https://biz.censor.net/columns/3024962/kak_dtek_poluchil_96_mlrd_grn_marji_tolko_na_shahtah_34pavlograduglya34. Так что о везении тут и речи нет это как раз тот самый рынок которого в энергетике у нас нет. Никакой идиот на отопление не продает уголь ротердам+.
4 Теперь о самой формуле, никто не платит за уголь шахтам такие деньги, это в себестоимость эл энергии за которую платят все они включены, а уголь берется по каким попало ценам но гораздо ниже ротердамских, отсюда и задолженность по зарплате на госшахтах.
5Самые крутые рабочие добывают самый дорогой уголек (мерседес), но зарплату получают за дешевый ланос, в то время как производители дешевого уголька(ланоса) получают мерседесовские зарплаты. Так же в вашей изначальной логике?
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23.07.2021 08:54 Ответить
Ну конечно вы со своим мерседесовским маразмом согласны, но он так маразмом и остается.
Бред о дотациях из пальца высосан. Тут даже обсуждать нечего все описано в предыдущем посте с фактами, так что перестаньте образно говоря повторять халва, смысла этого в вашем этом глупом тезисе о дотациях не прибавит. А вот что вы теперь заявляете что мировые цены на сырье отличаются по регионам, хотя раньше заявляли что:"так сложилось,что цена сырьевых ресурсов более или менее одинакова для большинства стран". Опять расстройство сработало? Ну а то что вы не знаете основ, а тем более смеетесь над ними вообще за гранью разумного. Интересно было бы послушать кого нибудь из нидерландов как бы он прокоментировал ваше описание ихней жизни: как покупая газ на станцию по цене 1000евро вас заставляют его оплатить еще не в конечной услуге а в документах по себестоимости 10000евро. По меньшей мере за мошенничество сидели. Ну а в лучшем смеялись бы у доктора на приеме.
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23.07.2021 13:52 Ответить
Где таких идиотов делают: цена одинаковая но она разная, вы своим расстройством уже достали. Ну слава богу хоть о дотациях шахтерам не воете.
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23.07.2021 14:49 Ответить
Да хватит вам уже свой маразм транслировать. Цена одинаковая но разная этого достаточно. А то что в нидерландах ланосы записаны в документах по цене мерседеса и всех по мерседесовской цене за них заставляют платить это как говориться ваша вишенка на торте.
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23.07.2021 15:15 Ответить
Вопрос,какое образование имеете то?Если так уверенно хамите.На серьезное высшее не похоже.Не умеете четко формулировать мысли.Поток фраз а ля сам дурак.Смешно
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23.07.2021 15:16 Ответить
Уважаемый прохвесор и акдэмик, в связи с опять усилиным проявлением вашего расстройства напоминаю тему диалога: ротердам+. А не дипломы о образовании и тд. Хотя смешно от человека который элементарных понятий не усвоил или не знал слышать рассуждение о образовании. А на правду не стоит обижаться и в падать в аля сам дурак. Так что продолжим тему? Итак ваша версия почему все граждане Украины должны ротердамом+ дотировать, как вы выразились коммуниста Ахметова и др присосавшихся к тепловой генерации а не хотябы те же шахты?
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24.07.2021 08:55 Ответить
Смысла спорить с человеком,который делает десятки грамматических ошибок в паре предложений,нет.
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24.07.2021 10:24 Ответить
Если вы специалист по грамматике то зачем лезите туда где ничего не понимаете? Напоминаю тема ротердам+. И да с грамматикой у меня большие проблемы, к которым ещё и умничание телефона додается. По теме без зациклиности на халве сможете?
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24.07.2021 11:09 Ответить
Предложи начальнику, будет и вротердам и вжопенштрассе
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21.07.2021 14:28 Ответить
Нє-не-нє. Ни можииит бьіьіьіть. Раттердааам жиж атминилииили!!!
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21.07.2021 14:11 Ответить
олигархи со всей оргпреступностью тупо используют Украину для грабежа! И никто им ничего не сделает ибо они коррумпировали весь гос аппарат!
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21.07.2021 14:12 Ответить
ну примерно так все и есть , спасибо Кучме ,который эту систему запустил
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21.07.2021 14:14 Ответить
Клятий Порошенко за вихідні збільшив ціну автогазу на 10%.
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21.07.2021 14:13 Ответить
И он отдыхать не собирается ))
Та хуже не будет
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21.07.2021 14:16 Ответить
Ну шо за людина,га?

і він на цьому не зупиниться!
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21.07.2021 14:17 Ответить
"формула "Роттердам +" никоим образом не влияла на цену электроэнергии для украинцев."

Епт, я так понимаю на цену влияло положение Марса на небе
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21.07.2021 14:20 Ответить
Формула застосовувалася при ціноутворенні на електроенергію для ВЕЛИКИХ ЕНЕРГОСПОЖИВАЧІВ
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21.07.2021 14:22 Ответить
Зрозуміло.а собівартість їх продукції застосовувалася для "усього наріда"
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21.07.2021 14:38 Ответить
+ трейдерам (олигархам) по углю получается по 300 гривен за тонну. За + по бензину и дизтопливу олигархи получают по 4000-5000 гривен за тонну. А доставка в порт Роттердам и в порт Черноморск и угля и топлива стоит почти одинаково.
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21.07.2021 14:25 Ответить
СИФ Роттердам = СИФ Черноморск
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21.07.2021 14:27 Ответить
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война ...

Овцы чухают копытами головы.

Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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21.07.2021 14:30 Ответить
Пока суд не определит официально сколько потребитель переплачивает олигархам по формулам Роттердам+ по углю и Роттердам+ по топливу, будем считать что правосудия в Украине просто не существует.
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21.07.2021 14:35 Ответить
Были цены на электричество по Роттердам+ - и стали при новой власти. Сравните. Ну, кто извиняться будет ?
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21.07.2021 14:37 Ответить
Почему бы не считать стоимость угля и доплива по Нью-Йоркской бирже ? Там и + будет жирнее. В + войдёт Атлантическая составляющая перевозки.
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21.07.2021 14:55 Ответить
Почему до сих пор не применяется принцип "Роттердам +" для дров и хвороста ? Упущение однако
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21.07.2021 15:31 Ответить
Соромно на Цензрі читати таку заказуху. Найбільш милує фраза: Он отметил, что формула "Роттердам +" никоим образом не влияла на цену электроэнергии" - а Ахмєтов невідомо звідки наколядовав кількадесят ярдів гривень
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21.07.2021 15:35 Ответить
"Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших". Источник: https://censor.net/ru/n3278368. Не, тут и ежу понятно, что убытков ни у кого не было - все в жирных плюсах. А вот насчет пострадавших - как их искали и определяли? Думаю - никак, хотя пострадавшие - это практически все население Украины, но кто ж это признает то? Терять такой жирный кусок, ага, сейчас, разбежались
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21.07.2021 15:36 Ответить
Порошенко, хватит грабить страну!!!
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21.07.2021 15:39 Ответить
 
 