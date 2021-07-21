Принцип "Роттердам +" применяется в Украине также в отношении газа и бензина, - экс-премьер
Принцип, который применялся в формуле "Роттердам +", сейчас в полной мере реализуется при определении цен на бензин и природный газ.
Об этом сообщил экс-премьер-министр Владимир Гройсман (2016-2019) в эфире телеканала "Украина24".
"Сегодня то же самое происходит и на уровне газа, и на уровне даже бензина. В Украине устанавливаются цены в соответствии с аналогичными формулами. Это значит, что и действующая власть использует эти формулы как и вся Европа, как и весь мир ", - отметил Гройсман.
Он отметил, что формула "Роттердам +" никоим образом не влияла на цену электроэнергии для украинцев.
"На мой взгляд, я об этом сказал, что эта формула не несла каких-то дополнительных проблем для образования тарифов", - добавил экс-премьер.
Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим Антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.
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Якби тоді так зробили, то може у 14-му й війни б не було...
А тепер нагадайте мені, "інтелектуале", звідки ахмєт-хан привіз у Київ людей тарабанити касками. З Лвіввугілля чи з даунбасу?
Виключайте режим дурня хоча б інколи. Якщо, звісно, спроможні.
То звідки ж ахмєт-хан привіз у Київ людей тарабанити касками у 90-х?
важно что есть и вы сами себя этим фактом опровергаете.
2Вы опять начали молоть о неодинаковой цене, пенсионном фонде и тд. Давайте сделаем нагляднее и упростим вам задачу ввиду опять возбудившего вас расстройства: ротердамский рабочий произвел 1 т угля и привез её за 2500км и получил 100дол.(ваш любимый меседес) наш рабочий произвел 1т угля и привез за 100км и получил 100гр(ваш не любимый ланос) и как в ваших понятиях мы покупаем этот ланос по цене мерседеса но рабочему не платим 100дол.? Почему? Когда буден однозначный ответ без ссылок на то что купила тетя Роза на базаре в Тель-Авиве?
2 Очень интересна эта аналитика с потолка по госшахтам, но даже если и принять ее за правду то откуда миллиардные задолженность по зарплате у шахтеров госшахт, если даже принять что цена продажи угля по себестоимости?
3 теперь на счет везения: добыча2017Г https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-v-2017-godu-sokratila-dobychu-uglya-pochti-na-15-271585_.html добыча состовляет около 35млн т при чем большая часть добыто не на госшахтах,грубо говоря они дали около 12 млн т, остальное дал часник Ахметов около 23 млн т https://energo.dtek.com/ru/media-center/press/bolshe-uglya-dlya-ukrainy-dtek-v-2017-godu-uvelichil-dobychu-gazovogo-uglya-na-82---do-229-mln-tonn/ дтэк где себестоимость даже заявленная 1100-1200 грн,/т https://www.liga.net/economics/opinion/pribyl-v-karman-kakova-sebestoimost-dobychi-uglya-na-shakhtakh-dtek уголь считают враньем https://biz.censor.net/columns/3024962/kak_dtek_poluchil_96_mlrd_grn_marji_tolko_na_shahtah_34pavlograduglya34. Так что о везении тут и речи нет это как раз тот самый рынок которого в энергетике у нас нет. Никакой идиот на отопление не продает уголь ротердам+.
4 Теперь о самой формуле, никто не платит за уголь шахтам такие деньги, это в себестоимость эл энергии за которую платят все они включены, а уголь берется по каким попало ценам но гораздо ниже ротердамских, отсюда и задолженность по зарплате на госшахтах.
5Самые крутые рабочие добывают самый дорогой уголек (мерседес), но зарплату получают за дешевый ланос, в то время как производители дешевого уголька(ланоса) получают мерседесовские зарплаты. Так же в вашей изначальной логике?
Бред о дотациях из пальца высосан. Тут даже обсуждать нечего все описано в предыдущем посте с фактами, так что перестаньте образно говоря повторять халва, смысла этого в вашем этом глупом тезисе о дотациях не прибавит. А вот что вы теперь заявляете что мировые цены на сырье отличаются по регионам, хотя раньше заявляли что:"так сложилось,что цена сырьевых ресурсов более или менее одинакова для большинства стран". Опять расстройство сработало? Ну а то что вы не знаете основ, а тем более смеетесь над ними вообще за гранью разумного. Интересно было бы послушать кого нибудь из нидерландов как бы он прокоментировал ваше описание ихней жизни: как покупая газ на станцию по цене 1000евро вас заставляют его оплатить еще не в конечной услуге а в документах по себестоимости 10000евро. По меньшей мере за мошенничество сидели. Ну а в лучшем смеялись бы у доктора на приеме.
Та хуже не будет
і він на цьому не зупиниться!
Епт, я так понимаю на цену влияло положение Марса на небе
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война ...
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