Завтра Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство СБУ об избрании меры пресечения Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко уверяет, что глава СБУ Иван Баканов лично дал указание отправить его под стражу. Тем временем, Семенченко обещает обнародовать "информацию об участии представителей украинской власти в провалах операций украинской разведки в 2020-2021 году".

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"По личной команде Баканова завтра меня будут пытаться закрыть за решетку. Завтра (22.07) в 10-30 в Соломенском суде (М. Кривоноса, 25) состоится судебное заседание по жалобе СБУ. Также будет объявлена информация об участии представителей украинской власти в провалах операций украинской разведки в 2020-2021 году (в том числе и на нашем собственном примере). Данная информация была подготовлена ​​мной для посольства США в Украине. Начну пресс-конференцию в 10-00 перед судом. Если зелень считает, что нашла грушу для битья - то ее огорчу. Приглашаю общественность и представителей СМИ", - заявил Семенченко.

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20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.