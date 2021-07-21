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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Завтра Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство СБУ об избрании меры пресечения Семенченко

Завтра Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство СБУ об избрании меры пресечения Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко уверяет, что глава СБУ Иван Баканов лично дал указание отправить его под стражу. Тем временем, Семенченко обещает обнародовать "информацию об участии представителей украинской власти в провалах операций украинской разведки в 2020-2021 году".

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"По личной команде Баканова завтра меня будут пытаться закрыть за решетку. Завтра (22.07) в 10-30 в Соломенском суде (М. Кривоноса, 25) состоится судебное заседание по жалобе СБУ. Также будет объявлена информация об участии представителей украинской власти в провалах операций украинской разведки в 2020-2021 году (в том числе и на нашем собственном примере). Данная информация была подготовлена ​​мной для посольства США в Украине. Начну пресс-конференцию в 10-00 перед судом. Если зелень считает, что нашла грушу для битья - то ее огорчу. Приглашаю общественность и представителей СМИ", - заявил Семенченко.

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Завтра Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство СБУ об избрании меры пресечения Семенченко 01

20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

разведка (4194) СБУ (20042) суд (25140) Семенченко Семен (380) мера пресечения (468) Баканов Иван (303)


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Что-то много народу в курсе работы разведки.
Кто снабжает их этой туфтой?
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21.07.2021 14:23 Ответить
В ОПі переполох?
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21.07.2021 14:28 Ответить
фсбушники стали настільки тупими, що якщо й прочитають допис Семенченка, то не зрозуміють зміст.
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21.07.2021 14:50 Ответить
"По данным следствия... которые не подтверждены доказательствами
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21.07.2021 16:49 Ответить
 
 