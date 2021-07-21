Эпидемия COVID-19 не объясняет 25% прироста смертности в Украине. Здесь и другие болезни, и снижение уровня жизни, - социолог Головаха
На рост смертности в 2021 году повлияла эпидемия, падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Евгений Головаха.
"Конечно, эпидемия коронавируса не объясняет 25% прироста смертности. Скорее, здесь комплекс причин, среди которых и COVID-19. По моим наблюдениям, коронавирус стал агрессивнее, смертность от него действительно выше в этом году. Но и заболевших в начале 2021 года, особенно с февраля по апрель, было намного больше, чем в прошлом году. Соответственно, увеличилась и смертность. Есть еще один небольшой фактор – осложнения после COVID-19. Человек переболел в прошлом году, выздоровел, а потом несколько месяцев спустя у него могли возникнуть существенные проблемы со здоровьем. Мне сложно судить, какую роль этот фактор мог сыграть в показателях смертности, но медики должны его дополнительно изучать", – подчеркнул собеседник.
Социолог обратил внимание на то, что на продолжительность жизни оказало влияние и изменение образа жизни людей.
"Вторая причина в том, что медицина забыла про многие болезни, от которых люди тоже умирают. Медики сосредоточились на эпидемии и меньше работали по другим заболеваниям, даже плановые операции отменялись. Это не способствовало продолжительности жизни. Особенно учитывая, что изменился сам образ жизни людей. Из-за ограничений уменьшилась подвижность, упал моральный дух. Это в целом не способствует здоровью", – подчеркнул Головаха.
По его мнению, свою роль в увеличении смертности могло сыграть снижение уровня жизни населения.
"Украинцы в большинстве фаталисты: как бог даст, так и будет. А на самом деле будет так, как наука дала. Как ни печально, люди сами стали меньше заботиться о своем здоровье, о профилактике болезней. И нежелание людей делать прививки от коронавируса нам еще аукнется. Вопрос с детьми тоже надо срочно решать. Они не только распространяют инфекцию, последние данные говорят о том, что они стали чаще и тяжелее болеть. Это большая группа, которая тоже нуждается в специфической профилактике. И третий значимый фактор – конечно же, снижение уровня жизни. Обеднели люди, хотя на бумаге все благополучно", – резюмировал социолог.
Напомним, 19 июля Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о смертности за первые пять месяцев 2021 года. В службе отметили, что с начала года в Украине умерло более 299 тыс. человек, что на 25% больше, чем в 2020 году. В мае в стране умерло 57,29 тыс., это на 28,2% больше, чем в мае прошлого года.
В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але талановить не усім. Кризові явища є.
у тебя типичная для кацапа риторика
Ждем интервью про COVID с ассенизатором.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Кто считал? я думаю, что украинцев в Украине не более 35 млн. И это количество при существующем порядке управления страной будет стремительно сокращаться.
Среди знакомой молодёжи нет ни одного, кто связывал бы своё будущее с этой страной.
41 588 354 - по даних реєстрів.
У Київ щоденно заїзджає і виїзджає 250-300 тис. людей. Це ж не значить, що вранці населення Києва 3,3 млн, а ввечорі 3,0 млн ...
Тема про шоколядного баригу взагалі не розкрита!
Для зелеботів Гідрант - Бох)
https://censor.net/ua/news/3275535/tretyna_ukrayintsiv_mayut_antytila_do_covid19_sluga_narodu_radutskyyi
То логічно зробити і такий
Виявлені масштаби епідемії COVID-19 пояснюють 25% приросту смертності в Україні.
С чего это "конечно"?!
Где вы взяли этого иксперда нетрезвой наружности?!
Исследователи взялись руками за голову. В чем причина? Может радиация? Плохая вода? и.т.д. Истина вскоре открылась. Просто в Калифорнии поселяются много пенсионеров))). И наверное смертность среди пенсионеров немножечко больше чем среди подростков)))))).
ПыСы. Не замечали, что с улиц поисчезали старые бабульки-дедульки (Киев)?....Еще несколько лет их было намного больше. Не?