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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемия COVID-19 не объясняет 25% прироста смертности в Украине. Здесь и другие болезни, и снижение уровня жизни, - социолог Головаха

Эпидемия COVID-19 не объясняет 25% прироста смертности в Украине. Здесь и другие болезни, и снижение уровня жизни, - социолог Головаха

На рост смертности в 2021 году повлияла эпидемия, падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Евгений Головаха.

"Конечно, эпидемия коронавируса не объясняет 25% прироста смертности. Скорее, здесь комплекс причин, среди которых и COVID-19. По моим наблюдениям, коронавирус стал агрессивнее, смертность от него действительно выше в этом году. Но и заболевших в начале 2021 года, особенно с февраля по апрель, было намного больше, чем в прошлом году. Соответственно, увеличилась и смертность. Есть еще один небольшой фактор – осложнения после COVID-19. Человек переболел в прошлом году, выздоровел, а потом несколько месяцев спустя у него могли возникнуть существенные проблемы со здоровьем. Мне сложно судить, какую роль этот фактор мог сыграть в показателях смертности, но медики должны его дополнительно изучать", – подчеркнул собеседник.

Социолог обратил внимание на то, что на продолжительность жизни оказало влияние и изменение образа жизни людей.

"Вторая причина в том, что медицина забыла про многие болезни, от которых люди тоже умирают. Медики сосредоточились на эпидемии и меньше работали по другим заболеваниям, даже плановые операции отменялись. Это не способствовало продолжительности жизни. Особенно учитывая, что изменился сам образ жизни людей. Из-за ограничений уменьшилась подвижность, упал моральный дух. Это в целом не способствует здоровью", – подчеркнул Головаха.

По его мнению, свою роль в увеличении смертности могло сыграть снижение уровня жизни населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пять месяцев в Украине умерли 299,9 тыс. человек, только за май - 57,2 тыс., - Госстат

"Украинцы в большинстве фаталисты: как бог даст, так и будет. А на самом деле будет так, как наука дала. Как ни печально, люди сами стали меньше заботиться о своем здоровье, о профилактике болезней. И нежелание людей делать прививки от коронавируса нам еще аукнется. Вопрос с детьми тоже надо срочно решать. Они не только распространяют инфекцию, последние данные говорят о том, что они стали чаще и тяжелее болеть. Это большая группа, которая тоже нуждается в специфической профилактике. И третий значимый фактор – конечно же, снижение уровня жизни. Обеднели люди, хотя на бумаге все благополучно", – резюмировал социолог.

Напомним, 19 июля Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о смертности за первые пять месяцев 2021 года. В службе отметили, что с начала года в Украине умерло более 299 тыс. человек, что на 25% больше, чем в 2020 году. В мае в стране умерло 57,29 тыс., это на 28,2% больше, чем в мае прошлого года.

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

бедность (253) демография (297) карантин (16729) смертность (268) социология (530) Головаха Евгений (11) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Основная причина - снижение уровня жизни!!! А это все: и питание, и средства на лечение, и лекарства, и т.д. и т.п.. Но когда народ для правящих и коррумпированных выродков является средством обогащения, то и уровень жизни соответствующий.
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21.07.2021 14:43 Ответить
+9
А як же кінець епохи зубожіння?
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21.07.2021 14:50 Ответить
+8
какой-то москальский наймит, простигоспади. не проходит и дня, чтобы нам по телевизору не обьявили о новом прорывном небывалом успешном начинании нашего солнцеподобного президента и его талантливой человеколюбивой команды, а тут "бедность, упадок медицины, утрата надежд и желания жить".. сбу, в разработку этого чОрта!
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21.07.2021 14:42 Ответить
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у нас есть медицина???
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21.07.2021 14:39 Ответить
Благодаря зеленскому у нас уже нет медицины. Зато 60 тыс врачей и мед персонала поехали подымать экономику польш, германий, италий, чехий. Спасибо зе!
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21.07.2021 15:35 Ответить
))значит при Януковиче они лечили тут?)
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21.07.2021 15:50 Ответить
На что Вы рассчитывали выберая дебила?!
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21.07.2021 17:50 Ответить
Медицина у нас є ! Тільки що звідтиля.
Але талановить не усім. Кризові явища є.
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21.07.2021 18:39 Ответить
А на лаптестане 800 жмуров каждый день - объясняет...
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21.07.2021 14:39 Ответить
"снижение уровня жизни в 2021 году и 25% прироста смертности" и это все при великом реформаторе ЗЕленском с его "концом эпохи бедности" и "страной мечты"? А виноват в этом конечно же барыга-Порошенко.
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21.07.2021 16:43 Ответить
какой-то москальский наймит, простигоспади. не проходит и дня, чтобы нам по телевизору не обьявили о новом прорывном небывалом успешном начинании нашего солнцеподобного президента и его талантливой человеколюбивой команды, а тут "бедность, упадок медицины, утрата надежд и желания жить".. сбу, в разработку этого чОрта!
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21.07.2021 14:42 Ответить
погребинский начал размножаться почкованием.
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21.07.2021 14:42 Ответить
Думаете конфеты уже съел ? )))
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21.07.2021 14:43 Ответить
"солнцеподобного президента"

у тебя типичная для кацапа риторика
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21.07.2021 15:52 Ответить
а у тебя типичная для клоунофила паранойя, умноженная на латентную зависть к тем, чей словарный запас превосходит то убожество, что у тебя под черепной коробкой.
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21.07.2021 16:24 Ответить
може від карантину - від ожиріння вмирають. Від депресії теж - безнадія. А може Воно винувате - їсть людей.
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21.07.2021 14:42 Ответить
Основная причина - снижение уровня жизни!!! А это все: и питание, и средства на лечение, и лекарства, и т.д. и т.п.. Но когда народ для правящих и коррумпированных выродков является средством обогащения, то и уровень жизни соответствующий.
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21.07.2021 14:43 Ответить
👏👏👏👏👏 Саме так. Все решту - похідне. Зниження рівня життя недозволяє повноцінно лікуватися препаратами необхідної як ті. Звідси і коввшилд замість пфайзеру і панкреатин замість креону. Окрім того половинв населення стоїть перед вибором, від чого померти - від хвороби, чи від недоїдання, чи харчування неякісними і часто шкідливими подуктами. Знову борщ стала замінювати Мівіна і брикети сухих супів, які можна їсти десь у турпозоді раз на місяць, а не кожен день. Під цим постом уже з'явилася маса елементів, які слова Глевази не просто під сумнів ставлять, а й роблять з нього каіапського аґента. Зайве говорити, що це тролі Подоляка. Але мені цікаво, чому вони накинулися саме на цей пост? Адже те, що ОПа не хоче сприймати реальність не означає, що реальність пропала. Скільки не повтрюй "Хаова", у роті солодше не стпне. Навіть у рядового зебіла.
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21.07.2021 15:07 Ответить
А як же кінець епохи зубожіння?
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21.07.2021 14:50 Ответить
Хотілось би побачити смертність у розрізі політичних уподобань. Треба поросити центр Разумкова, нехай проведуть телефонне опитування. А чьо?
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21.07.2021 17:45 Ответить
Философ-инфекционист.
Ждем интервью про COVID с ассенизатором.
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21.07.2021 14:51 Ответить
Судя по голосованию на выборах снижение умственного развития тоже влияет на смертность.
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21.07.2021 15:08 Ответить
некомпетентность слуг народа, скрытие реальных фактов про ковид-19 в Украине
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21.07.2021 15:21 Ответить
В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

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Кто считал? я думаю, что украинцев в Украине не более 35 млн. И это количество при существующем порядке управления страной будет стремительно сокращаться.
Среди знакомой молодёжи нет ни одного, кто связывал бы своё будущее с этой страной.
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21.07.2021 15:30 Ответить
Да, десятки лет настоящего геноцида. Учитывая, что в 1989 году украинцев было почти 52 млн. чел, а сейчас-где-то 35 млн., то население сократилось на 17 миллионов. Если не больше. Это беспрецендентно!
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21.07.2021 15:40 Ответить
Обидва - счітатєлі ... "Я думаю" ...
41 588 354 - по даних реєстрів.
У Київ щоденно заїзджає і виїзджає 250-300 тис. людей. Це ж не значить, що вранці населення Києва 3,3 млн, а ввечорі 3,0 млн ...
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21.07.2021 18:35 Ответить
Статистика по ковиду фейковая, а по смертности реальная. В какапстане то же самое, только в рази хуже. Совок.
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21.07.2021 15:36 Ответить
зеленский же обещал вам прирост населения! Вот и получили: отрицательный прирост населения! Зато получилось смешно!
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21.07.2021 15:37 Ответить
Перестали лечить другие болезни, кроме гновида. В других странах то же самое.
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21.07.2021 15:45 Ответить
Основна причина - Зе-чума.
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21.07.2021 16:14 Ответить
Стаття - лайно!
Тема про шоколядного баригу взагалі не розкрита!
Для зелеботів Гідрант - Бох)
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21.07.2021 16:16 Ответить
За епохою зубожіння почалась епоха вимирання. Але ви самі цього захтіли.
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21.07.2021 17:43 Ответить
Якщо Ви зробили ось такий висновок
https://censor.net/ua/news/3275535/tretyna_ukrayintsiv_mayut_antytila_do_covid19_sluga_narodu_radutskyyi

То логічно зробити і такий
Виявлені масштаби епідемії COVID-19 пояснюють 25% приросту смертності в Україні.
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21.07.2021 17:52 Ответить
Конечно, эпидемия коронавируса не объясняет 25% прироста смертности.Источник: https://censor.net/ru/n3278376

С чего это "конечно"?!
Где вы взяли этого иксперда нетрезвой наружности?!
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21.07.2021 17:55 Ответить
аступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор Євген Головаха.Джерело: https://censor.net/ua/n3278376
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21.07.2021 18:37 Ответить
Найголовніша причина це - знищення медицини "доктор смерть" та баригою. І клоун нічого не зробив для покращення справ.
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21.07.2021 18:35 Ответить
Вспоминается курьезный случай из статистики, когда изучался уровень смертности в зависимости от штата (США) и выявилось, что самая высокая смертность в Калифорнии.
Исследователи взялись руками за голову. В чем причина? Может радиация? Плохая вода? и.т.д. Истина вскоре открылась. Просто в Калифорнии поселяются много пенсионеров))). И наверное смертность среди пенсионеров немножечко больше чем среди подростков)))))).
ПыСы. Не замечали, что с улиц поисчезали старые бабульки-дедульки (Киев)?....Еще несколько лет их было намного больше. Не?
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21.07.2021 19:52 Ответить
оккупационный режим с 1991го проводит планомерную систематическую политику геноцида народа - вот объяснение, а не простуда или кризис.
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21.07.2021 20:42 Ответить
Молодь емігрує , от середньо-статистичний українець і постарішав . А чим старіший , тим більше болячок і до землі ближче . Тут все просто .
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21.07.2021 21:24 Ответить
Когда в стране 73% населения идиоты верящие в сказки , то какая разница какой процент смертности и от чего. Наши идиоты не умнеют , даже когда их кацапы заставляют своих детей с голоду жрать , по тому не сдохнут от короны или дельты , то сдохнут от кацапской братской помощи , а КАКАЯ РАЗНИЦА.
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21.07.2021 21:43 Ответить
 
 