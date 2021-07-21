В Конституционном суде Беларуси предлагают, чтобы один человек был президентом не более двух сроков
Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".
"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - сказал Миклашевич.
Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии Беларуси. На заседании подвели итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.
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по протоптанной дорожке Таракан в сортир крадется
Про це викладачка повідомила у Фейсбук, передає Рубрика.
"Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.https://rubryka.com/2021/07/21/dragomanova-zvilnyv-bilchenko/
Наш товарищ Берия
Вышел из доверия,
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/malenkov