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В Конституционном суде Беларуси предлагают, чтобы один человек был президентом не более двух сроков

В Конституционном суде Беларуси предлагают, чтобы один человек был президентом не более двух сроков

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - сказал Миклашевич.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии Беларуси. На заседании подвели итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.

Также читайте: Советник Байдена Салливан - Тихановской: США с союзниками продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7921) Президент (4424)


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Топ комментарии
+9
Двох пожиттєвих строків?
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21.07.2021 14:47 Ответить
+7
Національний педагогічний університет імені Драгоманова звільнив професорку Євгенію Більченко.
Про це викладачка повідомила у Фейсбук, передає Рубрика.
"Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.https://rubryka.com/2021/07/21/dragomanova-zvilnyv-bilchenko/
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21.07.2021 14:47 Ответить
+6
Так уже и не будет. Будет губернатором.
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21.07.2021 14:47 Ответить
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Так уже и не будет. Будет губернатором.
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21.07.2021 14:47 Ответить
Обнулится и будет ещё 10 лет "законно" рулить

по протоптанной дорожке Таракан в сортир крадется
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21.07.2021 16:18 Ответить
Двох пожиттєвих строків?
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21.07.2021 14:47 Ответить
))) за тем кто предложил уже закрепили камеру
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21.07.2021 15:10 Ответить
Національний педагогічний університет імені Драгоманова звільнив професорку Євгенію Більченко.
Про це викладачка повідомила у Фейсбук, передає Рубрика.
"Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок - нічого з того, що вішали", - написала Більченко.https://rubryka.com/2021/07/21/dragomanova-zvilnyv-bilchenko/
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21.07.2021 14:47 Ответить
Это зря. Перевести в Донецк и пусть там наслаждается.
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21.07.2021 14:56 Ответить
нєєє, ватянка так не відступить - вона-бо зараз своїм циклопічним "рейтингом" ********
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21.07.2021 15:00 Ответить
здихались паскуди...кафедру, якщо вона потрібна, завтра можна відновити.
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21.07.2021 15:09 Ответить
"Пізно пить "Боржомі" коли нирки вже відпали!" (в білоруському варіанті - коли вони вже відбиті "мєнтами")
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21.07.2021 14:49 Ответить
Обнуляйте Луку, чьо там!))
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21.07.2021 14:49 Ответить
Правильно. Считать начинайте после следующих выборов.
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21.07.2021 14:50 Ответить
Подписал себе увольнение - в лучшем случае и место в тюрьме - в худшем.
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21.07.2021 14:50 Ответить
Ну, так Лукашенку тепер ще 2 президентських сроки світить, по закону.
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21.07.2021 14:51 Ответить
Його ще не розстріляли ?)
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21.07.2021 14:52 Ответить
Але це лайно сидит вже майже 30 РОКІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тобто це самий гуманний суд!!!!!!!!!!!!
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21.07.2021 14:53 Ответить
вусате лайно хоче корони, щоб сидіти до скону... ще й владу по заповіту передати...
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21.07.2021 15:10 Ответить
а лука мудіщєв, це адін чєлавєк?
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21.07.2021 14:53 Ответить
Лукашенко КСБ: "Сколько хочу, столько и буду у власти, а ососбо говорливым - кадыки поотрываю!"
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21.07.2021 14:55 Ответить
Он еще жив?
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21.07.2021 14:59 Ответить
Что случилось? Потерял доверие?

Наш товарищ Берия
Вышел из доверия,
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.

Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/malenkov
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21.07.2021 15:10 Ответить
За такое предложение можно лет на 15 за решетку попасть. Они шо там, такие смелые в Конституционном суде?
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21.07.2021 15:29 Ответить
Та нє, то ж сам таракан подсовєтовав. Пройде тіпа цей срок і ще на один, бо більше непроживе
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21.07.2021 16:08 Ответить
Ну да, как в Рашке, лохотрон продолжается 😁😁😁😁
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21.07.2021 15:31 Ответить
І звичайно таракан (так же як і *****) повинен АбнуліЦЦА
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21.07.2021 16:06 Ответить
О, неужели лед тронулся, господа присяжные засед... Шо значит животворящие санкции... Трепещите противники нового - перед натиском не устоять...
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21.07.2021 16:09 Ответить
У Конституційному суді Білорусі пропонують, щоб одна людина була президентом не більше двох термінів - Цензор.НЕТ 6372
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21.07.2021 16:16 Ответить
В России есть о двух сроках. Но есть Терешков с обнулением, Медведев с подменой...
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21.07.2021 16:20 Ответить
Т.е. еще два строка и тогда уж точно все
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21.07.2021 16:38 Ответить
Ну это же жесть, сейчас бульбенбаша быстанька пераизберется по новым правилам и шо только два срока? А потом Миколка младшенький пойдет царствовать и всем владети.
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21.07.2021 16:39 Ответить
Після об"єднання його ***** призначить гауляйтером не невизначений термін.
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21.07.2021 17:19 Ответить
Мойша, а што ж так позна? Не прайшло і чвэрці стагоддзя!
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21.07.2021 18:19 Ответить
То есть ещё два срока. Верная инициатива.
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21.07.2021 23:52 Ответить
 
 