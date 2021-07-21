В Конституционном суде Беларуси предлагают, чтобы один человек был президентом не более двух сроков

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - сказал Миклашевич.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии Беларуси. На заседании подвели итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.

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