Минфин отчитался о тестировании таможенников: не прошли 10,5%, больше всего отличников на Буковинской и Полесской таможнях. ИНФОГРАФИКА
Тестирование должностных лиц Государственной таможенной не прошли 10,5% из 9,048 тыс. таможенников, тогда как 56% показали положительный результат по всем трем тестам - на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности и тест на благонадежность.
"В то же время 10,5% таможенников не рекомендовано прохождение службы", – сообщило Министерство финансов на сайте в среду по итогам экспериментального проекта по тестированию должностных лиц в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.
Как отметило министерство, наивысшая доля нерекомендованных к прохождению дальнейшей службы на Азовской таможне - 22,6%.
При этом 495 из более 9 тыс. протестированных таможенников получили отличный результат по всем трем тестам, самый большой процент "отличников" (9%) – на Буковинской и Полесской таможнях, добавили в Минфине.
Самый высокий уровень благонадежности показали Подольская таможня (Хмельницкая обл.) - 75%, Северная таможня (Черниговская обл.) - 65%, Киевская таможня (Черкасская обл.) - 69,5%.
"Самые лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровская (Днепропетровская обл.), Черноморская (Николаевская обл.) и Энергетическая таможни - около 90% служащих успешно сдали тесты", – указало министерство.
Помимо этого тестирование "условно рекомендовало" продолжить службу 10,7% таможенников, которые прошли эти тесты.
"Судьба 10,7% условно рекомендованных зависит от них самих: эти работники должны снять вопросы, возникшие к ним в ходе тестирования. Результаты дают нам сигнал, отдельных работников ожидает повышение, ведь они показали высокий уровень ответственности и профессионализма, чем требует их нынешняя должность", - цитирует пресс-служба Гостаможслужбы ее главу Павла Рябикина.
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Самыми эффективными государственными менеджерами Украины признаны люди из окружения президента - рейтингСреда, 21 июля 2021, 12:23https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2021-07-21/samyimi-effektivnyimi-gosudarstvennyimi-menedjerami-ukrainyi-priznanyi-lyudi-iz-okrujeniya-prezidenta---reyting/238874 переглянути новину українською
Первые позиции рейтинга наиболее эффективных государственных менеджеров заняли представители команды президента Владимира Зеленского.Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного журналом "Фокус". Главным критерием, который составители рейтинга применяли к его участникам, было соответствие озвучиваемых обещаний и достижение конкретных результатов.В соответствии с этими показателями, первое место было присуждено главе Офиса президента Андрею Ермаку. "Фокус" оценил его "способность в кратчайшие сроки наладить качественную работу Офиса президента, а также построение эффективной внешней политики президента". Кроме этого, составители рейтинга отметили, что внутренние украинские вопросы Офису президента также удалось взять под контроль.Второе место по эффективности присуждено заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко. Как отмечает "Фокус", на этой должности Тимошенко находится с мая 2019 года, и с самого начала в его обязанности входила информационная политика. А начиная с июня 2020 года он дополнительно стал куратором глобального инфраструктурного проекта президента Владимира Зеленского - программы "Большая стройка". В марте 2021 года замглавы ОП стал также ответственным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей.В 2020 году "Большая стройка" закончила в срок строительные работы в 100 детских садиках и 100 школах, а также реализовала большое количество проектов по строительству и ремонту объектов транспортной инфраструктуры.Еще одним примером эффективного государственного управления Тимошенко "Фокус" называет контракт между ГП "Антонов" и Министерством обороны, по которому "Антонов" получил госзаказ на строительство трех самолетов АН-178 для ВСУ. От обещания Тимошенко до подписания договора прошло всего несколько месяцев.В 2021 по словам Тимошенко, в ходе "Большой стройки" в Украине будет построено и отремонтировано еще 6500 км дорог государственного и местного значения, а также 150 мостов.Верхние позиции рейтинга "Фокуса" заняли также министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Фискальной службы Вадим Мельник, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Якшо в нас дерьмаки та татарови - "благонадьожні", то "яка вже різниця", як казав оманський!...
Блин почему когда я прилетаю в штаты меня никто не шмонает вот украинские держиморды всегда лезут в личные вещи
Гордість нації, що могла отримати роботу будь де, але служать на благо країни...