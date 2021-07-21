Минфин отчитался о тестировании таможенников: не прошли 10,5%, больше всего отличников на Буковинской и Полесской таможнях. ИНФОГРАФИКА

Тестирование должностных лиц Государственной таможенной не прошли 10,5% из 9,048 тыс. таможенников, тогда как 56% показали положительный результат по всем трем тестам - на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности и тест на благонадежность.

"В то же время 10,5% таможенников не рекомендовано прохождение службы", – сообщило Министерство финансов на сайте в среду по итогам экспериментального проекта по тестированию должностных лиц в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

Как отметило министерство, наивысшая доля нерекомендованных к прохождению дальнейшей службы на Азовской таможне - 22,6%.

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При этом 495 из более 9 тыс. протестированных таможенников получили отличный результат по всем трем тестам, самый большой процент "отличников" (9%) – на Буковинской и Полесской таможнях, добавили в Минфине.

Самый высокий уровень благонадежности показали Подольская таможня (Хмельницкая обл.) - 75%, Северная таможня (Черниговская обл.) - 65%, Киевская таможня (Черкасская обл.) - 69,5%.

"Самые лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровская (Днепропетровская обл.), Черноморская (Николаевская обл.) и Энергетическая таможни - около 90% служащих успешно сдали тесты", – указало министерство.

Помимо этого тестирование "условно рекомендовало" продолжить службу 10,7% таможенников, которые прошли эти тесты.

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"Судьба 10,7% условно рекомендованных зависит от них самих: эти работники должны снять вопросы, возникшие к ним в ходе тестирования. Результаты дают нам сигнал, отдельных работников ожидает повышение, ведь они показали высокий уровень ответственности и профессионализма, чем требует их нынешняя должность", - цитирует пресс-служба Гостаможслужбы ее главу Павла Рябикина.







