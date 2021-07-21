Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров

В Офисе Президента работают над содержательным наполнением визита Владимира Зеленского в США и ожидают официального приглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.

"Приглашение же идет от американской стороны, поэтому господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над его наполнением", - сказал Никифоров.

В то же время пресс-секретарь Зеленского не назвал ориентировочные даты визита президента Украины в США.

Ранее временный поверенный в делах США Джордж Кент заявил, что Зеленский и Байден встретятся летом.

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