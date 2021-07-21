Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров
В Офисе Президента работают над содержательным наполнением визита Владимира Зеленского в США и ожидают официального приглашения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.
"Приглашение же идет от американской стороны, поэтому господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над его наполнением", - сказал Никифоров.
В то же время пресс-секретарь Зеленского не назвал ориентировочные даты визита президента Украины в США.
Ранее временный поверенный в делах США Джордж Кент заявил, что Зеленский и Байден встретятся летом.
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Сразу видно, кто Президент, а кто просто говорящая голова. Причем чаще всего бессвязно.
Майя Санду и говорящая голова.
Это обязательная программа, зе-билье недогадливое)
И в рот, и в попу, и в живот.
А та шептала: ''Превращаюсь
Вот-вот...