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Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров

Ориентировочные даты визита Зеленского в США

В Офисе Президента работают над содержательным наполнением визита Владимира Зеленского в США и ожидают официального приглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.

"Приглашение же идет от американской стороны, поэтому господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над его наполнением", - сказал Никифоров.

В то же время пресс-секретарь Зеленского не назвал ориентировочные даты визита президента Украины в США.

Ранее временный поверенный в делах США Джордж Кент заявил, что Зеленский и Байден встретятся летом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока-2", - Никифоров

Автор: 

визит (3110) Зеленский Владимир (20873) приглашение (29) США (27149) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+22
Майя Санду сходу зачмирила клоуна , завгоспа і істоту , яка себе називає міністром МЗС. Відосіки тільки діють на "мудрий нарід" Вся планета і наші сусіди бачить, що у нас при владі малороси зрадники злодії і довбойоби тому і відношення відповідне.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5462
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21.07.2021 14:56 Ответить
+15
П'ятеро Зебілів сукупно ледь дотягуються до рівня одніє Президента Майї Санду. Криворізьське циркове училище програє Гарвардській освіті Президента Молдови.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1741
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21.07.2021 15:07 Ответить
+7
Вы бы лучше с первой леди поработали а то начнет селфи делать и по громкой связи орать: "Мама я в Америке а ты говорила бросай этого наркомана!"
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21.07.2021 14:58 Ответить
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Майя Санду сходу зачмирила клоуна , завгоспа і істоту , яка себе називає міністром МЗС. Відосіки тільки діють на "мудрий нарід" Вся планета і наші сусіди бачить, що у нас при владі малороси зрадники злодії і довбойоби тому і відношення відповідне.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5462
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21.07.2021 14:56 Ответить
100%
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21.07.2021 15:01 Ответить
П'ятеро Зебілів сукупно ледь дотягуються до рівня одніє Президента Майї Санду. Криворізьське циркове училище програє Гарвардській освіті Президента Молдови.

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1741
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21.07.2021 15:07 Ответить
На Украине?
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21.07.2021 15:14 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXg7AsCBFhPTn03XwzaDwi5PKiGdgQFr1pNB7ZTRv1XzftfemefB4Cs6aLO1AyZiPruBoIzsUUHVUjFEStf7b2HfcGlqpoL6Rh8pa1spt7GQnuB8Ed269OGTx5bLMR7lHw&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

Сразу видно, кто Президент, а кто просто говорящая голова. Причем чаще всего бессвязно.

Майя Санду и говорящая голова.
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21.07.2021 15:53 Ответить
Отшлёпала...
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21.07.2021 15:27 Ответить
от...издила...
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21.07.2021 16:09 Ответить
Ссаными тряпками...
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21.07.2021 16:33 Ответить
Много ты, довбень, понимаешь
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21.07.2021 14:56 Ответить
Рух лайна в природі. Нікіфоров пішов від Ахметова до Зе, а Мендель від Зе до Ахметова. Як на мене, Ахметова просто кинули. Трансфер явно не на його користь.
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21.07.2021 14:58 Ответить
Сомнительно, чтобы Ахметов так позволил бы с собой обращаться. Да еще и своей кукле. Мы просто пока не все знаем. Вот когда мендель заговорит, станет яснее, что и как
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21.07.2021 15:04 Ответить
Вы бы лучше с первой леди поработали а то начнет селфи делать и по громкой связи орать: "Мама я в Америке а ты говорила бросай этого наркомана!"
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21.07.2021 14:58 Ответить
Вовік нижчий за *****.
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21.07.2021 15:03 Ответить
До того ж ***** - не наркоман, а просто *****.)
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21.07.2021 15:05 Ответить
Зеледент свою шапку Наполеона оденет и перещеголяет каблуки бункерфюрера.
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21.07.2021 15:23 Ответить
ТИ ЩО БАРИГА, ДО ВИЩОГО ВСЕ ТЯГНЕШСЯ.
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21.07.2021 17:00 Ответить
Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8970
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21.07.2021 15:03 Ответить
Вода.
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21.07.2021 14:59 Ответить
Некефир, для начало надо Витренко уволить и Коболево поставить откуда взяли =)
Это обязательная программа, зе-билье недогадливое)
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21.07.2021 15:02 Ответить
Це знову за інвестіциями?
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21.07.2021 15:02 Ответить
Понімаєм і работаєм над наполнєнієм. Філософьі однака.
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21.07.2021 15:04 Ответить
Шо там понимать?! Новогодние корпоративы!

Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2624
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21.07.2021 15:04 Ответить
Сказано было - летом.
Ориентировочные даты визита Зеленского в США "уже понимаем", ждем официального приглашения, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1461
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21.07.2021 15:08 Ответить
В LA всегда лето
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21.07.2021 15:56 Ответить
как ленточку на СП-2 перережут - так и пригласят)
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21.07.2021 15:05 Ответить
Пригласят 20 августа, или чуть позже.
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21.07.2021 16:28 Ответить
А я так розумію, що якщо ця зустріч і відбудеться то не більше 5 хвилин!!!!! Клоуну вручать лист з ......кількома пунктами які воно повинно здійснити, і після здійснення колись може відбудеться справжня зустріч!!!! а так і цієї зустрічі скорше за все не буде!!!!!!!
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21.07.2021 15:11 Ответить
А ЩО ДАСТЬ ЦЯ ЗУСТРІЧ, НАВІТЬ ЯКЩО ТИ ПОЇДЕШ ДО БАЙДЕНА, ТО БУДЕ ТІЛЬКИ ЗЛИВ НАШИХ ІНТЕРЕСІВ, БАЙДЕН ПОХОЖЕ ЛЮДИНА ПУТІНА ЯК І МЕРКЕЛЬ.
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21.07.2021 17:05 Ответить
У вас все добре?????? Може ковід 19 по чердаку вдарив, таку хєрню нести!!!!!!!!
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21.07.2021 17:30 Ответить
похоже клован поедет в пикин
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21.07.2021 15:23 Ответить
клоун хочет в Ростов
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21.07.2021 15:28 Ответить
А смысл уже ехать в Вашингтон нашей опущенной Бубочке? Меркель с Байденом уже сказали, что СП-2 будет работать и не вздумайте возмущаться. Ну разве чтобы окончательно посориться со штатами и с репоедов сняли санкции. На это Бубочка способна, тут я не сомневаюсь в нем
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21.07.2021 15:35 Ответить
Царевич целовал лягушку
И в рот, и в попу, и в живот.
А та шептала: ''Превращаюсь
Вот-вот...
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21.07.2021 16:35 Ответить
Цікаво, у Байдена про це хоч знають?
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21.07.2021 17:33 Ответить
Зрозуміло - зустріч відбудеться після відкриття ПП-2. А може і на цьому заході, на ходу...
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21.07.2021 18:31 Ответить
 
 