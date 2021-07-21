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Новости Агрессия России против Украины
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Воин ООС ранен в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве, - ОТГ "Север"

Воин ООС ранен в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве, - ОТГ

В среду, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север", передает Цензор.НЕТ.

"В результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

Военнослужащему была оперативно оказана первая медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Воин ООС ранен в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве, - ОТГ Север 01

Автор: 

взрыв (6813) ранение (3396) Донбасс (26957) военнослужащие (6183) операция Объединенных сил (6766)


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21.07.2021 15:09 Ответить
Москалям смерть!
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21.07.2021 15:11 Ответить
Одужання всім пораненим українцям.
І хай буде соромно зеленському за безправне положення наших військових.
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21.07.2021 15:15 Ответить
А що дає епітет "невідомий"?
Це евфемізм, як "та сторона", "дехто", "північний сусід"?
Чи влада сподівається, що воїн підірвався на газовому балоні, камері від камазу чи міні 2 св.війни?
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21.07.2021 15:22 Ответить
А это принципиальный вопрос? Надо следственную группу отправить собирать осколки в радиусе 500 метров?
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21.07.2021 15:35 Ответить
Якщо врахувати що ваші воїни, самі собі в голову стріляють, потрібно перевіряти 10 раз
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21.07.2021 18:45 Ответить
На "невідомому" предметі, кажете?
19.07.21 07:45 https://censor.net/ru/news/3277830/voyiska_rf_za_sutki_4_raza_narushili_rejim_tishiny_na_donbasse_primenyali_120mm_minomety_i_provodili

Найшвидшого одужання нашому захисникові.
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21.07.2021 15:58 Ответить
 
 