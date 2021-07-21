Воин ООС ранен в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве, - ОТГ "Север"
В среду, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север", передает Цензор.НЕТ.
"В результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указывается в сообщении.
Военнослужащему была оперативно оказана первая медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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І хай буде соромно зеленському за безправне положення наших військових.
Це евфемізм, як "та сторона", "дехто", "північний сусід"?
Чи влада сподівається, що воїн підірвався на газовому балоні, камері від камазу чи міні 2 св.війни?
19.07.21 07:45 https://censor.net/ru/news/3277830/voyiska_rf_za_sutki_4_raza_narushili_rejim_tishiny_na_donbasse_primenyali_120mm_minomety_i_provodili
Найшвидшого одужання нашому захисникові.