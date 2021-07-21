Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, - советник Госдепа Чолле
В Государственном департаменте США не считают, что само возможное участие Вашингтона в нормандском формате по Донбассу поможет решить проблему. Поскольку проблемой является именно Россия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Чолле.
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создает проблемы", - подчеркнул он.
По словам Чолле, Вашингтон хочет поддержать процесс мирного урегулирования и заставить Россию прекратить то, что она делает.
"Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов (Байдена и Зеленского. - Ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - добавил он.
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Отказом от санкций Соединенные Штаты планируют поправить свои отношения со странами Европы, и в первую очередь - с Германией.
В этой связи, агрессивная риторика Киева, как пишет издание, мешает Белому дому добиться своих целей. А давление со стороны США на Украину, руководство которой верит в возможность прекращения строительства газопровода, может встретить сильное сопротивление.(с) ... Вот и все - сливают сцуки
водугаз и Нас ...дякуем вам падлы ...
Интересно, что же ему предложило пуйло взамен, за отказ от поддержки Украины ?
Это же понятно всем.
Наберемся терпению... Украинская нация переживет старика Путина.
Британия на словах и понтах (проход эсминца у Крыма) будет нас поддерживать, а за нашей спиной выторговывать у Путина доступ к разработке новых месторождений газа, нефти, никеля. .... И когда Путин отстегнет им пару месторождений в концессию - Британия тут же начнет говорить Уркаине что ей нужно дружить с РФ.
США аналогично -им нужно добиться нейтралитета Путина когда США начнут жесткую экономическую войну с Китаем. Путин им это пообещает в обмен на невмешательство США в Украину. Думаю они УЖЕ почти договорились.