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Новости Нормандские переговоры
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Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, - советник Госдепа Чолле

Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, - советник Госдепа Чолле

В Государственном департаменте США не считают, что само возможное участие Вашингтона в нормандском формате по Донбассу поможет решить проблему. Поскольку проблемой является именно Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Чолле.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создает проблемы", - подчеркнул он.

По словам Чолле, Вашингтон хочет поддержать процесс мирного урегулирования и заставить Россию прекратить то, что она делает.

"Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов (Байдена и Зеленского. - Ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Госдепа Чолле опроверг информацию о давлении США на Украину по "Северному потоку-2": Это демократическая страна, у нее есть свой голос

Автор: 

Госдепартамент США (1853) россия (96192) США (27149) нормандская четверка (1596) Чолле Дерек (7)


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Топ комментарии
+10
Нет **************) - не проблемы. Нет раисии - нет проблем во всем мире.
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21.07.2021 15:14 Ответить
+4
Слили нас 73% мудрых зебилов в 2019. А єто уже ягодки
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21.07.2021 15:19 Ответить
+4
Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему.- Всё что можно было сказать за семь лет уже сказано./ Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
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21.07.2021 15:21 Ответить
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Нет **************) - не проблемы. Нет раисии - нет проблем во всем мире.
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21.07.2021 15:14 Ответить
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает руководство Украины «помолчать» насчет газопровода «Северный поток 2».
Отказом от санкций Соединенные Штаты планируют поправить свои отношения со странами Европы, и в первую очередь - с Германией.
В этой связи, агрессивная риторика Киева, как пишет издание, мешает Белому дому добиться своих целей. А давление со стороны США на Украину, руководство которой верит в возможность прекращения строительства газопровода, может встретить сильное сопротивление.(с) ... Вот и все - сливают сцуки воду газ и Нас ...дякуем вам падлы ...
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21.07.2021 15:17 Ответить
Слили нас 73% мудрых зебилов в 2019. А єто уже ягодки
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21.07.2021 15:19 Ответить
Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле - Цензор.НЕТ 3174
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21.07.2021 15:51 Ответить
та не только 73% Зедятлов слили а - ВСЕХ !!! .. и это ********..
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21.07.2021 19:05 Ответить
Ну шо, жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
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21.07.2021 15:22 Ответить
Да, это уже становится очевидно...
Интересно, что же ему предложило пуйло взамен, за отказ от поддержки Украины ?
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21.07.2021 16:43 Ответить
Гарант по Будамеморандуму ничего не гарантирует.
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21.07.2021 15:19 Ответить
Пока путин не подохнет никакие норманские форматы не дадут никакого результата.
Это же понятно всем.
Наберемся терпению... Украинская нация переживет старика Путина.
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21.07.2021 15:19 Ответить
Нина. голубушка. Это не Путин испортил россию.это россия порождает путиных. вспомните правителей которых русские особо почитают: Иван Грозный .Петр. Екатерина. Ленин.Сталин...ведь это монстры. сущности из ада . так что Ваши надежды .боюсь. беспочвенны. Помрет ху№ло на его место прийдет такое чудовище и не факт что оно не будет еще монструазнее
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21.07.2021 17:29 Ответить
Проблемы решается очень просто: разместите несколько военных баз на территории Украины.
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21.07.2021 15:19 Ответить
Участие США в Нормандском формате - не то, что поможет решить проблему.- Всё что можно было сказать за семь лет уже сказано./ Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
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21.07.2021 15:21 Ответить
Я вообще за то чтобы Германию заменить Великобританией, а Францию- США. Зеля с такими посредниками не будет на переговорах χερнёй заниматься. А то приходят на Нормандсую встречу для решения своих личных проблем: Фрау в грязьпром устраивается, Макрон хотелки своей второй натуры удовлетворяет. Мало того что Бог страну бубочкой наградил, так ещё и посредникам доверять нельзя, ещё и Минск Лукашенко выбрали для переговоров.
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21.07.2021 15:22 Ответить
УВЫ, но все наши "союзники" используют нас в торге с РФ за получение выгоды от грабежа ресурсов РФ.
Британия на словах и понтах (проход эсминца у Крыма) будет нас поддерживать, а за нашей спиной выторговывать у Путина доступ к разработке новых месторождений газа, нефти, никеля. .... И когда Путин отстегнет им пару месторождений в концессию - Британия тут же начнет говорить Уркаине что ей нужно дружить с РФ.
США аналогично -им нужно добиться нейтралитета Путина когда США начнут жесткую экономическую войну с Китаем. Путин им это пообещает в обмен на невмешательство США в Украину. Думаю они УЖЕ почти договорились.
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21.07.2021 15:38 Ответить
Интересно накой вообще тот формат - помнится одно чмо обещало закончитиь войну "просто посмотрев в глаза".
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21.07.2021 15:23 Ответить
оно уже в шоколадный зад плешивого не один раз посмотрело... Цемах, вагнер-гейт, "дело Шеремета"....
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21.07.2021 15:27 Ответить
За все, допустим, надо платить. И за инфантильность 2019, - в первую очередь!
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21.07.2021 15:25 Ответить
в 2014г.
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21.07.2021 18:10 Ответить
Если бы бубочка ещё в 2019 году сделал себе "куклу Вуду" и занимался иглоукалыванием, то толку для страны было бы больше чем от всех его дип.потуг заглянуть в глаз Путлеру.
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21.07.2021 15:27 Ответить
над этим хорошо бы турчинову и парубию теперь задуматься и всем нынешним, кто у власти при памяти..."не верь, не бойся не проси", во все времена работало и работать будет...
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21.07.2021 15:30 Ответить
Госдеп, так давай-решай проблему, хватит сопли жевать. Подсказать первый пункт? Будапештский меморандум. Вперед!
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21.07.2021 15:53 Ответить
Рейган в гробу переворачивается, нынешних импотентов в Вашингтоне....
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21.07.2021 16:07 Ответить
His quotation reminded me of a phrase from a movie: "Either you part of the problem, or part of the solution, or part of the landscape"
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21.07.2021 16:27 Ответить
Канада вместо Германии будет очень хорошо справляться на переговорах. А Великобретания вместо Франции.
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21.07.2021 17:37 Ответить
Нам подмога не пришла,подкрепленье не прислали....вот такие ,брат,дела-нас с тобою на.....ли...
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21.07.2021 18:12 Ответить
 
 