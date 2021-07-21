Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского

Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского
Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил трех заместителей министра обороны.
Соответствующее решение было принято на заседании Камбина, передает Цензор.НЕТ.
Так, правительство уволило:
- Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Халимона Игоря Сергеевича с должности заместителя Министра обороны Украины.
Всего у министра обороны Андрея Тарана 8 заместителей.
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+24 Гундяй Крестовоздвиженский
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+13 Andriy Kalnyshevsky
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+12 vigo
показать весь комментарий21.07.2021 16:01 Ответить Ссылка
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Моі поздоровлення зебілам: дякуємо, бидло! Ви зробили це стадом!
включающего, естественно, и ветеранов Альфы из рашки.
Делайте выводы, панове!
Осень близко...
Баран, наприклад, важає, що МО фінансує МВФ
а хто буде стріляти з музейної техніки часів корейської війни 1950 - 1953 року замість Миронюка і кататись біля передової на музейних Татрах. А коли Хомчака вже приведуть в бойовий стан, бо ейфорія після одруження повинна пройти.
Коли кинув війська та невідомо куди зник?!)))
Миронюк, только не уезжай далеко их города, скоро к тебе подъедут)))
- а горячо не только у нас..... с каждой стороны как минимум по 1.5лярда населения а может и
по 2..... они и сами точно не знают сколько их тоись армии по 10млн с каждой стороны соби-
рают лёхко..........