РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10858 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 124 30

Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского

Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил трех заместителей министра обороны.

Соответствующее решение было принято на заседании Камбина, передает Цензор.НЕТ.

Так, правительство уволило:

- Миронюка Александра Юрьевича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Старобинского Игоря Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;

- Халимона Игоря Сергеевича с должности заместителя Министра обороны Украины. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады выступает против закупки "бронеавтобусов" и требует от Минобороны закупать пикапы для передовой, - Бутусов

Всего у министра обороны Андрея Тарана 8 заместителей.

Автор: 

Кабмин (14034) Минобороны (9425) увольнение (2685) Халимон Игорь (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
вже летить новий міністр, зустрічайте!
Кабмин уволил Халимона, Миронюка и Старобинского с должностей заместителей министра обороны - Цензор.НЕТ 498
показать весь комментарий
21.07.2021 15:29 Ответить
+13
а назначили кого? Киркорова?
показать весь комментарий
21.07.2021 15:26 Ответить
+12
хотели, но тот отказался постричься и побриться...
показать весь комментарий
21.07.2021 16:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а назначили кого? Киркорова?
показать весь комментарий
21.07.2021 15:26 Ответить
хотели, но тот отказался постричься и побриться...
показать весь комментарий
21.07.2021 16:01 Ответить
А Геращенко остался? А как-же офицерская честь?
показать весь комментарий
21.07.2021 15:27 Ответить
А при чому тут честь?
показать весь комментарий
21.07.2021 15:51 Ответить
и при чем тут офицеры к антонине?)
показать весь комментарий
21.07.2021 16:04 Ответить
честі нема, одна нечисть
показать весь комментарий
21.07.2021 16:31 Ответить
Пам'ятаєте, як Герус казав, що Віслюк жартував про зниження тарифів? Ржака слуг в стилі Кварталу з зебільного нароту триває: Мінфін спростував слова глави відомства Марченка про підвищення мінімалки до 7700 грн. у 2022. Тепер у Зеленського кажуть, що мали на увазі 2024 р.
показать весь комментарий
21.07.2021 15:27 Ответить
Наступне буде уточнення: мався на увазі марсіанський рік!
Моі поздоровлення зебілам: дякуємо, бидло! Ви зробили це стадом!
показать весь комментарий
21.07.2021 16:13 Ответить
верещук они не нравились ))) она ж хочет возглавить это ведомство? )))
показать весь комментарий
21.07.2021 15:28 Ответить
вже летить новий міністр, зустрічайте!
Кабмин уволил Халимона, Миронюка и Старобинского с должностей заместителей министра обороны - Цензор.НЕТ 498
показать весь комментарий
21.07.2021 15:29 Ответить
Не муж - председатель украинской части Международного сообщества ветеранов "Альфы"
включающего, естественно, и ветеранов Альфы из рашки.

Делайте выводы, панове!
Осень близко...
показать весь комментарий
21.07.2021 16:12 Ответить
...а самого главного Барана?
показать весь комментарий
21.07.2021 15:29 Ответить
Він Віслюк апокаліпсіса!
Кабмін звільнив Халімона, Миронюка та Старобинського з посад заступників міністра оборони - Цензор.НЕТ 6314
показать весь комментарий
21.07.2021 15:32 Ответить
я не про віслюка, - я про Барана!
показать весь комментарий
21.07.2021 15:35 Ответить
Просто козел, віслюк і баран в одній огидній упаковці.
показать весь комментарий
21.07.2021 15:42 Ответить
не треба плутати віслюків і баранів, - це різні типи.
Баран, наприклад, важає, що МО фінансує МВФ
показать весь комментарий
21.07.2021 15:47 Ответить
До всіх, хто відмітився вище: це що ваша " конструктивна" критика?- віслюк,баран, козел Це все на що ви спроможні , щоби відповісти на кроки ОП??? За що вас тільки утримують?,
показать весь комментарий
21.07.2021 15:56 Ответить
Чучело, якщо МО Баран важає, що МВФ фінансує МО, то він, поза всяким сумнівом, - БАРАН)
показать весь комментарий
21.07.2021 16:15 Ответить
Залізь у рідну ...ОПу, зелене непорозуміння!😎
показать весь комментарий
21.07.2021 16:21 Ответить
Теперь назначат Хайма, Менахема, а теперь будет кому будет ухаживать за Старобинский Хаим Исаакович, Москва, Кладбище «Востряковское». (Заказ ухода за могилой). Жидовские хвашисты!
показать весь комментарий
21.07.2021 15:56 Ответить
а хто буде замість Хамона ділити помідор на чотирьох, бо якраз сезон почався.
а хто буде стріляти з музейної техніки часів корейської війни 1950 - 1953 року замість Миронюка і кататись біля передової на музейних Татрах. А коли Хомчака вже приведуть в бойовий стан, бо ейфорія після одруження повинна пройти.
показать весь комментарий
21.07.2021 16:02 Ответить
Миронюк себе на Данах уже насобирал на хатынку в Швейцарии
показать весь комментарий
21.07.2021 16:16 Ответить
А коли Хомяк був "в бойовому стані"?!
Коли кинув війська та невідомо куди зник?!)))
показать весь комментарий
21.07.2021 16:30 Ответить
Чехия должна была выделять средства на утилизацию выстрелов к МТ-12, но нарисовался Миронюк и "богатая" Украина решила проблему "бедной" Чехии, ну и Миронюку на карман капнуло.
Миронюк, только не уезжай далеко их города, скоро к тебе подъедут)))
показать весь комментарий
21.07.2021 16:21 Ответить
Ну то, что Староб..... с его прорассейскими лобби и советниками уволили - это гуд...за остальных не знаю..
показать весь комментарий
21.07.2021 16:32 Ответить
Теж все в порядку, той хімон по продуктах хотів армію присадити на лайно совкове, а міранюку не потріні ракетни комплекси і нове озброєння!!! Поки все ОК!!!!!
показать весь комментарий
21.07.2021 17:52 Ответить
Ну, накінець прийшов час Юзіка!
показать весь комментарий
21.07.2021 18:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bjbPudh5cl0

- а горячо не только у нас..... с каждой стороны как минимум по 1.5лярда населения а может и
по 2..... они и сами точно не знают сколько их тоись армии по 10млн с каждой стороны соби-
рают лёхко..........
показать весь комментарий
22.07.2021 01:04 Ответить
да малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат и "заслуженный" уклонист,пора менять хоть какого то вояку типа тарана на свою мертвечуцко-козаковскую подстилку верещук....
показать весь комментарий
22.07.2021 06:54 Ответить
 
 