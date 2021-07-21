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Кабмин уволил из МВД Ковальчук и Ярового, который более 7 лет был заместителем Авакова

Кабмин уволил из МВД Ковальчук и Ярового, который более 7 лет был заместителем Авакова

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности замглавы МВД с марта 2014 года.

Это решение было принято на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

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Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.

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Напомним,13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

16 июля Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Автор: 

Кабмин (14034) МВД (9327) увольнение (2685) Яровой Сергей (98) Ковальчук Татьяна (6)


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Топ комментарии
+15
Если загуглить слово https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4&rlz=1C1GCEU_ruUA912UA912&sxsrf=ALeKk03hsY1DjZ8ueXiIwHRNe_M1wlesbg:1626870844386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEgpmWlvTxAhVjh_0HHeiNBrUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=937#imgrc=Vde28GtBWybSQM "Лизоблюд" и открыть вкладку картинки, то первым будет это Кабмин уволил Ярового из МВД: он более 7 лет был заместителем Авакова - Цензор.НЕТ 9387
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21.07.2021 15:36 Ответить
+15
Я бы не стал так радоваться увольнению Ярового.

Это очень грамотный полицай - дедушка лично разруливал все митинги и протесты без лишнего мордобоя и скандалов
Теперь поставят шавку-дуболома, которая может отдать приказ и стрелять по Майдану
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21.07.2021 15:56 Ответить
+11
антошка идет копать картошку? или пока зубами держится ?
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21.07.2021 15:31 Ответить
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Я бы не стал так радоваться увольнению Ярового.

Это очень грамотный полицай - дедушка лично разруливал все митинги и протесты без лишнего мордобоя и скандалов
Теперь поставят шавку-дуболома, которая может отдать приказ и стрелять по Майдану
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21.07.2021 15:56 Ответить
антошка идет копать картошку? или пока зубами держится ?
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21.07.2021 15:31 Ответить
Если загуглить слово https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4&rlz=1C1GCEU_ruUA912UA912&sxsrf=ALeKk03hsY1DjZ8ueXiIwHRNe_M1wlesbg:1626870844386&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEgpmWlvTxAhVjh_0HHeiNBrUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=937#imgrc=Vde28GtBWybSQM "Лизоблюд" и открыть вкладку картинки, то первым будет это Кабмин уволил Ярового из МВД: он более 7 лет был заместителем Авакова - Цензор.НЕТ 9387
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21.07.2021 15:36 Ответить
Кабмін звільнив Ярового з МВС: він понад 7 років був заступником Авакова - Цензор.НЕТ 9170
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21.07.2021 15:41 Ответить
Ленка Бондаренко ставит лайк 😂😂👍👍😁😇🙏.Кабмін звільнив Ярового з МВС: він понад 7 років був заступником Авакова - Цензор.НЕТ 2985
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21.07.2021 15:42 Ответить
антошка идет на шаурму...
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21.07.2021 15:46 Ответить
помнится как все радовались когда уволили Богдана.
А на его место притащили дерьмака)
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21.07.2021 15:34 Ответить
А когда этого уволили кто-то хоть всплакнул? Кабмин уволил Ярового из МВД: он более 7 лет был заместителем Авакова - Цензор.НЕТ 765
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21.07.2021 15:37 Ответить
Там еще Амброськин, сепарская гнида, Геращенко, жирное чмо. Эту структуру надо менять каждый год, иначе люди превращаются в мафиози. Президента и парламент тоже надо менять каждые пару лет с лишением всех привилегий.
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21.07.2021 15:39 Ответить
Амброськин тоже грамотный полицай - 5 лет сепаров на Дамбасе чморил
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21.07.2021 15:58 Ответить
Расскажи лучше, как амброськин он защищал петину торговлю на крови.
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21.07.2021 16:03 Ответить
О!
Старые песни о главном - петина торговля на крови😁😁

А Коррупцию на асхвальте Большого крадивництва не хочешь ?
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21.07.2021 16:06 Ответить
73% х@єсос https://censor.net/ru/user/386625 - Торговля на крови при Зеленскам это не то шо при Порошенко! Это хорошо!
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21.07.2021 16:10 Ответить
73% х@єсос покупка э\э ,продажа сериалов на ******** это не торговля на крови, не?
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21.07.2021 16:09 Ответить
петіна торговля на крові - яка торгівля, що ти несеш? у тебе часов в генеологічному дереві лишньохромосолмих ка.цапів немає? чи може за зелупу голосував? тоді все зрозуміло будо
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21.07.2021 16:14 Ответить
ОТНОСИТЕЛЬНО ГЕРАЩЕНКО ПРОЯВИЛИ ВЕЛИЧАЙШИЙ ГУМАНИЗМ.
Великий лидер не даст ему умереть в обнимку с мусорным баком.
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21.07.2021 15:50 Ответить
Зачищают Аваковских...
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21.07.2021 16:18 Ответить
Глав5идор, который лично водил гной-парады по улицам Киева. Посмотрим, кого теперь назначит синагога.
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21.07.2021 22:38 Ответить
Синагога устроила погром **************** гнездовища. Феерические времена.
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21.07.2021 22:42 Ответить
всё дело как использовать предметы.... топором можно строить а можно и крушить.....
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21.07.2021 23:58 Ответить
 
 