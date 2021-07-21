Кабмин уволил из МВД Ковальчук и Ярового, который более 7 лет был заместителем Авакова

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности замглавы МВД с марта 2014 года.

Это решение было принято на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

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Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.

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Напомним,13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

16 июля Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.