Кабмин уволил из МВД Ковальчук и Ярового, который более 7 лет был заместителем Авакова
Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности замглавы МВД с марта 2014 года.
Это решение было принято на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.
Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.
Напомним,13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
16 июля Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
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Это очень грамотный полицай - дедушка лично разруливал все митинги и протесты без лишнего мордобоя и скандалов
Теперь поставят шавку-дуболома, которая может отдать приказ и стрелять по Майдану
А на его место притащили дерьмака)
Старые песни о главном - петина торговля на крови😁😁
А Коррупцию на асхвальте Большого крадивництва не хочешь ?
Великий лидер не даст ему умереть в обнимку с мусорным баком.