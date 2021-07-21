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50,5% киевлян поддержали бы Кличко на выборах мэра Киева, - опрос "Рейтинга"

50,5% киевлян поддержали бы Кличко на выборах мэра Киева, - опрос

Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, победу на них снова получил бы лидер "УДАРа" Виталий Кличко с уровнем поддержки 50,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 10-14 июля 2021, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, действующего мэра столицы поддерживают 50,5% респондентов. Именно столько за него проголосовали на местных выборах осенью 2020 года. Александра Попова поддерживают 8,9%, Сергея Притула - 7,6%, Александра Омельченко - 6,3%, Алексея Кучеренко - 5%.

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По рейтингу доверия к политикам, Кличко доверяют 53% жителей столицы, В.Зеленскому - 42%.

Парламентский рейтинг в Киеве согласно опросу выглядит следующим образом: партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 19,7%.

Партию "УДАР Виталия Кличко" поддерживают и готовы голосовать 10,8% киевлян, партию "Батькивщина" - 9,5%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,3%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021

Автор: 

выборы (24760) Киев (25683) Кличко Виталий (4652) мэр (1652) опрос (2855) рейтинг (1642)


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Топ комментарии
+21
это когда в 2019 году хочешь поржать, а потом ржут с тебя "нелоха"
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21.07.2021 15:50 Ответить
+18
надо было верещук выбирать, она бы точно тарифы в два раза уменьшила, как обещал "политический и духовный лидер" зеленых свиней народа)))
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21.07.2021 16:03 Ответить
+12
Так а причому Віталя до тарифів на опалення?
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21.07.2021 15:53 Ответить
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это здорово..
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21.07.2021 15:45 Ответить
Распил на шулявском мосту, распил на пешеходном мосту, распилы на ремонтах дорог, которые годами в ямах все - на Борщаговке в районе высоток недостроев лет 50 последний раз асфальт положили, на Окружной в год по километру и тд.
Да, чувак, боксёр, над которым все ржут - это здорово.
Потому что а сегодня в завтрашний день, да.
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21.07.2021 16:01 Ответить
53 грн за м кв. За отопление от Витали это как
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21.07.2021 15:48 Ответить
это когда в 2019 году хочешь поржать, а потом ржут с тебя "нелоха"
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21.07.2021 15:50 Ответить
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21.07.2021 15:56 Ответить
Так а причому Віталя до тарифів на опалення?
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21.07.2021 15:53 Ответить
тец-5. И 6 принадлежит городу и город устанавливает тариф Киеву, не умеешь управлять отказывайся и банкротить, торги и продают
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21.07.2021 15:55 Ответить
Джоні, а газ, вугілля теж належать місту?
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21.07.2021 16:33 Ответить
Какая разница?
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21.07.2021 16:50 Ответить
Тарифи на опалення, електроенергію, газ і гарячу воду встановлює не місто...
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21.07.2021 16:41 Ответить
ТЭЦ 5 и 6 принадлежит городу, и город ставит цены как и цена на газ У каждого обл и горгаза своя
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21.07.2021 16:50 Ответить
надо было верещук выбирать, она бы точно тарифы в два раза уменьшила, как обещал "политический и духовный лидер" зеленых свиней народа)))
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21.07.2021 16:03 Ответить
53 це не от Віталія залежить а від позорного зелупи і його презекоМанди!
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21.07.2021 16:16 Ответить
Я проти Зе и за него не пропагандирую, у меня энерго образ. И я знаю что в Киеве на Тэцах стоят газомазут. Котлы т.е. они могут работать и на газе и на мазуте, а эти пользуясь поднятием цен на газ дерут с народа последнее и шо Виталя и шо Зехеры
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21.07.2021 16:20 Ответить
А мазут став дешевшим? Порівняй ціни на нафту за ост. 2 роки.
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21.07.2021 16:35 Ответить
Надо було написать КГГА забув шо про Виталию низя писать)))
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21.07.2021 16:38 Ответить
Деякі Тец працюють на вугіллі - це Святошинський рн і Дніпровський !
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21.07.2021 16:43 Ответить
Я такой ТЭЦ не знаю)))) 4 то есть Дарницкая да, но Святошинской не знаю какой у неё номер?
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21.07.2021 16:48 Ответить
Не надо путать киевлян с понаехавшим жлобьем!
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21.07.2021 15:52 Ответить
Киевлян в Киеве очень мало осталось.
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21.07.2021 16:03 Ответить
А причем здесь я, я не голосовал за зехера
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21.07.2021 15:52 Ответить
То как ты отвечаешь на комментарии свидетельствует об обратном!
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21.07.2021 15:54 Ответить
зелупа був не самим поганим варіантом, ще здається були черті накшталт бойка, вілкула дибіла киви, ***.соса всіх віків та часів мороза, гомосепара мураєва, крадуна насирова, карпатський хрін шевченко, та принципі там позитвні тільки Кошулинський та Порошенко(за кого я й голосував в 1 та 2 турі відповідно) та нейтральний Садовий, а всі інші печалька
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21.07.2021 16:22 Ответить
Згоден я теж порохобот)
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21.07.2021 16:42 Ответить
8 лет мер и ни одной станции метро не открыл кто эти 50%??????????? они точно в Киеве живут????????? позавчера был потоп в Киеве и педалик на сутки исчез из эфира а так да мер
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21.07.2021 15:53 Ответить
Наверное те, кто на метро не ездят...
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21.07.2021 15:55 Ответить
А те кто в тролейбусах, автобусах и маршрутках ездят в этих же пробках не стоят? Или у них метро прямо из дома ездит? Хозяева жизни?
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21.07.2021 16:38 Ответить
Шо за вой на болотах?! Предложите лучшего! Какие проблемы?
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21.07.2021 16:00 Ответить
після їхнього "рейтингового дослідження" (цитую) "Парламентський рейтинг у Києві очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» - 19,7%, «УДАР Віталія Кличка» - 10,8%, «Батьківщина» - 9,5%. «Опозиційна платформа - За життя» - 8%," при тому, що ще https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=2pf7691=2pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html 9 місяців тому кияни дали 20,5% голосів за ЄС, 20,0% за Удар, і від 7,5% до 8,0% за інші три згаданих - довіряти таким фальсифікаціям цієї контори - неприпустимо.
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21.07.2021 16:03 Ответить
І нафіга цю лажу публікують? Якщо вже нема чим заповнити стрічку то хай хоч ставлять плашку "гумор" або НФ)
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21.07.2021 17:02 Ответить
ну, заплочено же! Потрібно відпрацьовувати гонорар...
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21.07.2021 17:15 Ответить
Тупой, но красивый, у нас таких любят и жалеют. По сравнению с хитрыми и лицемерными слугами, то у ж лучше больные и тупые...... Между умными и красивыми - киевляне выбрали красивого!!! Хотя, что то Г., что то Г.
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21.07.2021 16:03 Ответить
Тупой, тупой, а ворует похлеще любого умного.
Клептоман?
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21.07.2021 16:14 Ответить
И он ворует? На Мальдивы ездит? Офшоры есть? Что же это делается, люди добрые?!! Барыга на барыге!
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21.07.2021 16:17 Ответить
Супер, це чудовий мер, запустив нові трамвайні лінії, звузив дороги, водії пересіли на комфортний громадський транспорт, розширив пішохідні зони, зробив центр придатним для прогулянок.
Ой, це ж не про Київ і не про Кличка
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21.07.2021 16:10 Ответить
А во всех других городах Украины все перечисленное Вами уже сделано?
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21.07.2021 16:45 Ответить
Ага, в нас всі мери професійні урбаністи, їздять в Європу, вчаться, як робити міста зручними.
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21.07.2021 18:33 Ответить
24 % киян за відвертих фріків і колаборантів. Кияни ви їбанулися?
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21.07.2021 16:12 Ответить
При СССРі в Києві кожен третій був євреєм, тепер, мабуть кожних 2,5/3,14
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21.07.2021 16:39 Ответить
Сейчас каждый третий пдрс а если посмотреть как паркуют машины так каждый второй....
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21.07.2021 16:46 Ответить
Та ті "кияни" за мера Київа голосити не будуть -понаїхали та триндять
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21.07.2021 16:43 Ответить
Кияни не підтримують зелену мерзоту і особисто сволоту, зрадника зеленського!
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21.07.2021 22:52 Ответить
За логікою повинно бути десь 73%🙃
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21.07.2021 16:21 Ответить
50,5% киян підтримали б Кличка на виборах мера Києва, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8313
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21.07.2021 16:29 Ответить
Земакаки лютують через те , що Київ не належить їм , так як мер Кличко не продається 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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21.07.2021 16:46 Ответить
Мене , як киянина , повністю задовільняє пан Кличко на посту мера !
Місто , дійсно , відроджується , і що важливо , як для мене , місто дуже чисте ,
Так як я добре пам'ятаю гори сміття при Черновицькому і при Попові ( ригоанал)
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21.07.2021 16:52 Ответить
бугагаськи) рейтинг давав 27% за слуг до виборів - тепер дає 24%.
А там де були вибори і слуги в реалі отримали 7,5% видно рибу загорнули.
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21.07.2021 16:56 Ответить
Господи, Омельченко уже 100 лет, наверное
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21.07.2021 17:03 Ответить
Виталий один из лучших меров!
Надежный, спортивный и в Киеве тишь да гладь.
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21.07.2021 17:08 Ответить
Ага, только дороги, как после второй мировой войны в Берлине, тарифы первыми повышают, убитые маршрутки везде, а Виталя ленточки режет на установке скамеек на пляже перед о телекамерами )) А в остальном, прекрассная маркиза - все хорошо, все хорошо ))
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21.07.2021 17:55 Ответить
Не вірю...
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21.07.2021 17:18 Ответить
когда нету выбора, тогда не надо голосовать! А в Украине выбирают из плохих вариантов и за менее худший голосуют и потом все недовольные ходят по кругам ада...
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21.07.2021 17:20 Ответить
все партии и все политики в Украине коррумпированные члены организованной преступности. Уничтожают страну разворовыванием.
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21.07.2021 17:21 Ответить
Це Ви коломойську паскуду маєте на ввазі?
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21.07.2021 22:49 Ответить
Весь госаппарат без исключения коррумпирован и разрушает страну.
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22.07.2021 00:46 Ответить
опросы еще проплаченные организованной преступностью, а по сути манипуляция и навязывание продолжения правления оргпреступности.
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21.07.2021 17:22 Ответить
Не знаю никого, кто еще доверяет зеленскому. Поэтому опрос проводили точно не из киевлян.
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21.07.2021 17:22 Ответить
Якщо Зе довіряють згідно "рейтингу" 42% киян то цей "рейтинг" відразу потрібно зливати в унітаз. В Києві дегенератів, дебілів і ідіотів найменше в Україні. Реальний рейтингг ЗЕ в Києві не більше 5% і то з тих жидів та прокацапленого падла які годуються з "великого крадійництва"....
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21.07.2021 17:39 Ответить
Зеленському довіра - мінімальна в межах 1%. Служкам - так само.
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21.07.2021 22:50 Ответить
Квітесенція українських виборів, вибирати кращого з найгірших, бандити, крадії та покидьки.
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21.07.2021 17:43 Ответить
Проблема в том, что в Киеве Киевлян которые помнет какой должна быть столица Украины осталось как раз 49.5 процентов, а приехавшим из сел и ПГТ это и так - РАЙ.
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21.07.2021 18:08 Ответить
Київ зеленим мерзотам ніхто з киян не віддасть. Так, покидьки зелені є, але їх - все меньше і меньше стає! Зеленський буде сидіти в тюрмі!!!
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21.07.2021 22:48 Ответить
 
 