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Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива

Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы

Кабинет Министров Украины признал победителем конкурса на пост главы Государственной службы морского и речного транспорта ("Морадминистрация") бывшего заместителя главы Николаевской облгосадминистрации (2017 год) Виталия Киндратива.

Об этом сообщает нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Киндратив Виталий Зиновьевич назначен победителем конкурса на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта", - сообщил Гончаренко.

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После Николаевской ОГА Киндратив был гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, Кабмин 16 июня 2021 года назначил исполняющим обязанности главы "Морадминистрации" начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте службы Алексея Геращенко. Ранее и. о. главы "Морадминистрации" с октября 2020 года был Андрей Глазков.

Кроме того, Кабинет Министров Украины назначил Владимира Рубанку временно исполняющим обязанности главы Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор). Согласно информации на сайте инспекции, Рубанка является главой управления Госэнергонадзора - главным госинспектором по энергонадзору в Киевской области. До этого врио главы Госэнергонадзора был первый замглавы Роман Боднар.

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Также Кабмин признал Анатолия Мирошниченко победителем конкурса на должность первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Алексея Кузьменкова.

Автор: 

Кабмин (14034) назначение (2182) Госгеокадастр (171) Госагентство водных ресурсов (5)


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Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива - Цензор.НЕТ 9200
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21.07.2021 16:12 Ответить
Я думаю, что даже если назначить на должность рубанок, то хуже не будет
Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива - Цензор.НЕТ 6623
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21.07.2021 16:22 Ответить
эти чумаданы делят, а в городе Кременчуг все лето горячей воды нету- беня владелец Тэц, а бюджетники должны ему....
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21.07.2021 16:27 Ответить
покращення вже сьогоднi (c)

Кабмин назначил Рубанку врио главы Госэнергонадзора и признал победителем конкурса на пост главы "Морадминистрации" экс-замглавы Николаевской ОГА Киндратива - Цензор.НЕТ 9013
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21.07.2021 16:28 Ответить
 
 