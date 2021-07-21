КС признал неконституционными конфискацию вещей в "зеленых коридорах" на таможне и положения закона о Нацполиции по увольнению милиционеров

Конституционный Суд Украины в среду принял три решения по конституционным жалобам граждан Украины: признал неконституционными статью Таможенного кодекса о конфискации товара и норму закона о полиции с предупреждением относительно возможности увольнения по сокращению, а также признал соответствующим Основному закону положение Кодекса об административных нарушениях в части вступления постановлений суда в силу.

"Второй сенат Конституционного суда Украины сегодня, 21 июля, принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан", - сообщается на сайте КС, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации суда, в частности, по конституционной жалобе гражданки Елены Одинцовой принято решение о неконституционности абз. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Исходя из текста жалобы, размещенного на сайте КС, указанная гражданка просила КС признать неконституционными положения Таможенного кодекса, которые предписывают конфискацию запрещенных или ограниченных законодательством к перемещению товаров в зонах упрощенного таможенного контроля.

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Автор жалобы считает, что взыскание в виде конфискации товаров, является не соответствующим положениям Конституции Украины. В частности оно нарушает гарантированные Конституцией права на: владение, пользование и распоряжение своей собственностью; незыблемость права частной собственности и запрет противоправного лишения права собственности; применение конфискации имущества исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

"По конституционной жалобе... относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса", - говорится в сообщении.

Отметим, Статья 471 Таможенного кодекса до этого времени имела такой вид:

"Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля

1. Нарушение установленного настоящим Кодексом порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля, то есть перемещение через таможенную границу Украины лицом, которое формой прохождения таможенного контроля избрало прохождение (проезд) через "зеленый коридор" товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством, или товаров в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины, -

влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае, если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, - также конфискацию этих товаров".

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Как сообщает КС, кроме того, рассмотрев дело по конституционной жалобе Богдана Бивалькевича, суд признал неконституционным п. 8 р. ХI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Национальной полиции". Суть жалобы, текст которой размещен на сайте КС, сводится к тому, что сотрудники органов внутренних дел считаются предупрежденными о возможном будущем увольнении по сокращению штатов.

До этого п. 8 р. ХI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Национальной полиции" имел такой вид:

"Со дня опубликования этого Закона все работники милиции (лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), а также другие работники Министерства внутренних дел Украины, его территориальных органов, учреждений считаются предупреждены в установленном порядке о возможном предстоящем увольнении из сокращение штатов".

"В деле по конституционным жалобам Анатолия Кременчугского и Владислава Павлика о конституционности ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях Конституционный Суд Украины принял решение о конституционности оспариваемого предписания Кодекса", - говорится в сообщении суда.

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Положение ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года предусматривает, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Текст принятых решений будет обнародован на официальном веб-сайте КС 22 июля.