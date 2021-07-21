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КС признал неконституционными конфискацию вещей в "зеленых коридорах" на таможне и положения закона о Нацполиции по увольнению милиционеров

КС признал неконституционными конфискацию вещей в

Конституционный Суд Украины в среду принял три решения по конституционным жалобам граждан Украины: признал неконституционными статью Таможенного кодекса о конфискации товара и норму закона о полиции с предупреждением относительно возможности увольнения по сокращению, а также признал соответствующим Основному закону положение Кодекса об административных нарушениях в части вступления постановлений суда в силу.

"Второй сенат Конституционного суда Украины сегодня, 21 июля, принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан", - сообщается на сайте КС, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации суда, в частности, по конституционной жалобе гражданки Елены Одинцовой принято решение о неконституционности абз. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Исходя из текста жалобы, размещенного на сайте КС, указанная гражданка просила КС признать неконституционными положения Таможенного кодекса, которые предписывают конфискацию запрещенных или ограниченных законодательством к перемещению товаров в зонах упрощенного таможенного контроля.

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Автор жалобы считает, что взыскание в виде конфискации товаров, является не соответствующим положениям Конституции Украины. В частности оно нарушает гарантированные Конституцией права на: владение, пользование и распоряжение своей собственностью; незыблемость права частной собственности и запрет противоправного лишения права собственности; применение конфискации имущества исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

"По конституционной жалобе... относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса", - говорится в сообщении.

Отметим, Статья 471 Таможенного кодекса до этого времени имела такой вид: 

"Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля

1. Нарушение установленного настоящим Кодексом порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля, то есть перемещение через таможенную границу Украины лицом, которое формой прохождения таможенного контроля избрало прохождение (проезд) через "зеленый коридор" товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством, или товаров в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины, -

влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае, если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, - также конфискацию этих товаров".

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Как сообщает КС, кроме того, рассмотрев дело по конституционной жалобе Богдана Бивалькевича, суд признал неконституционным п. 8 р. ХI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Национальной полиции". Суть жалобы, текст которой размещен на сайте КС, сводится к тому, что сотрудники органов внутренних дел считаются предупрежденными о возможном будущем увольнении по сокращению штатов.

До этого п. 8 р. ХI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О Национальной полиции" имел такой вид:

"Со дня опубликования этого Закона все работники милиции (лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), а также другие работники Министерства внутренних дел Украины, его территориальных органов, учреждений считаются предупреждены в установленном порядке о возможном предстоящем увольнении из сокращение штатов".

"В деле по конституционным жалобам Анатолия Кременчугского и Владислава Павлика о конституционности ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях Конституционный Суд Украины принял решение о конституционности оспариваемого предписания Кодекса", - говорится в сообщении суда.

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Положение ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года предусматривает, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Текст принятых решений будет обнародован на официальном веб-сайте КС 22 июля.

Автор: 

Конституция (2236) КС (2248) Нацполиция (16562) таможня (1962) увольнение (2685)


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Топ комментарии
+6
еще немного и КС признает незаконность зеленского. и тогда гидрант прямой дорогой отправится в...Но это уже совсем другая история - Новейшая история Украины.
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21.07.2021 16:35 Ответить
+3
Это всё судьи нажаловались, теперь они товар по зелёному коридору тачками возить будут.
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21.07.2021 16:43 Ответить
+3
арештовувати на період слідства речові докази злочину і конфісковувати їх на місці виявлення - сіреч, це різні юридичні поняття.
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21.07.2021 17:09 Ответить
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еще немного и КС признает незаконность зеленского. и тогда гидрант прямой дорогой отправится в...Но это уже совсем другая история - Новейшая история Украины.
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21.07.2021 16:35 Ответить
а оце - не вдасться. для цього потрібно 12 голосів суддів КС. Поки що є лише 10 (бо двох, Тупицького і Космини - в Зе не визнають).
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21.07.2021 17:11 Ответить
А как это они без Тупицкого могут там чота принимать, что эта за судовый беспридел ?
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21.07.2021 16:35 Ответить
краща відповідь з боку КС на безпредєл жОПи - працювати і приймати конституційні рішення.
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21.07.2021 17:07 Ответить
Это всё судьи нажаловались, теперь они товар по зелёному коридору тачками возить будут.
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21.07.2021 16:43 Ответить
Зеленый коридор... зеленая стенка... Романтические названия...
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21.07.2021 16:44 Ответить
Зеленая власть.
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21.07.2021 18:40 Ответить
А чего у судей кресла голубые?
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21.07.2021 16:44 Ответить
И наркотики нельзя отбирать, чтобы не дай Бог, не нарушить конституционное право на владение
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21.07.2021 16:52 Ответить
арештовувати на період слідства речові докази злочину і конфісковувати їх на місці виявлення - сіреч, це різні юридичні поняття.
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21.07.2021 17:09 Ответить
Забирали самі тепер чз суд, добавилась ще одна корупційна ланка.
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21.07.2021 18:49 Ответить
Толи еще будет. Всегда приятно смотреть пересичным когда ситуация у власть держащих ,стадион так стадион' Суд на время стал независимым и не оглядывается на плесень . Теперь посмотрим кто чего стоит.
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21.07.2021 18:12 Ответить
після мовного закону судді КС почали уважно читати справи і виносити адекватні рішення. Правда це тільки другий сенат. Це в Україні юристи Януковича, деякі з них бездипломні, придумали для конституційного суду перший сенат, другий сенат. а рішення підписує голова суду. Це по аналогії з колишніми Вищими судами, які були впроміжку мід апеляцією та касацією. Подохла ідея, один голова такого с уду до цих пір ховається в Австрії, а його корифани по лихим 90 з Донецька фестивалять в Конституційному суді.це було зроблено, щоб завжди був кворум при прийнятті рішення. Розглядайте справи всі разом, щоб дурь каждого била видна і під відеофіксацію. А то починають, то віла баджо розглядала а ми віла риба.
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21.07.2021 18:55 Ответить
Ага - вези 100 кг кокаина через зеленый коридор, плати штраф и вези наркоту дальше...
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21.07.2021 19:18 Ответить
 
 