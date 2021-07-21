Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура
Женщине, которая с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве, сообщено о подозрении. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Согласно материалам следствия, 20 июля 2021 подозреваемая с целью завладения денежными средствами зашла в помещение банка на ул. Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и потребовала у сотрудников банка средства, угрожая предметом, похожим на пистолет. Работники учреждения выполнили требование и передали нападающей 15 тыс. грн. После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю женщину, и приставив ей к спине предмет, похожий на пистолет, приказала вместе с ней выходить из помещения банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленницу задержали на выходе из помещения работники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога. Следствие продолжается.
23-летней женщине сообщено о подозрении по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захвата заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве.
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https://censor.net/ru/comments/locate/3278412/0192143a-dce2-73c1-b155-bb795c2451bf
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