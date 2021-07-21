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Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура

Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура

Женщине, которая с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве, сообщено о подозрении. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, 20 июля 2021 подозреваемая с целью завладения денежными средствами зашла в помещение банка на ул. Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и потребовала у сотрудников банка средства, угрожая предметом, похожим на пистолет. Работники учреждения выполнили требование и передали нападающей 15 тыс. грн. После этого подозреваемая взяла в заложники 35-летнюю женщину, и приставив ей к спине предмет, похожий на пистолет, приказала вместе с ней выходить из помещения банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленницу задержали на выходе из помещения работники частной охранной фирмы. Заложница не пострадала.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога. Следствие продолжается.

23-летней женщине сообщено о подозрении по факту разбойного нападения на банковское учреждение, захвата заложников и повреждения имущества (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве.

Также читайте: Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

банки (1937) Киев (25683) ограбление (1369) прокуратура (5035)


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Топ комментарии
+10
за 15 тысяч гривен 12 лет. Украла бы миллиард всё было бы пучком
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21.07.2021 16:59 Ответить
+6
а тем кто в открытую грабит банки и бюджет почему ничего не грозит ???
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21.07.2021 16:53 Ответить
+6
Удивляет как это она еще взяв заложника не потребовала коридор, электросамокат и хот-дог с ОККО?
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21.07.2021 17:04 Ответить
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Боня есть, а где же Клайд ?
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21.07.2021 16:50 Ответить
Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2441
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21.07.2021 16:51 Ответить
а тем кто в открытую грабит банки и бюджет почему ничего не грозит ???
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21.07.2021 16:53 Ответить
Яка країна тикий і теракт!
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21.07.2021 16:55 Ответить
за 15 тысяч гривен 12 лет. Украла бы миллиард всё было бы пучком
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21.07.2021 16:59 Ответить
Удивляет как это она еще взяв заложника не потребовала коридор, электросамокат и хот-дог с ОККО?
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21.07.2021 17:04 Ответить
судя по ее поведению, она ненормальная. Экспертизу проводили?
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21.07.2021 17:10 Ответить
А может перед етим - ее банк ограбил на % по кредиту + обязательная "добровольная страховка" ?
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22.07.2021 03:40 Ответить
А була би вона мажорочкою і під наркотою задавила на смерть.То її би набагато менше світило.
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21.07.2021 17:11 Ответить
а ограбившему и продолжающему грабить
народ Украины Мертвечеку светит домашний арест..может быть
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21.07.2021 17:12 Ответить
Звісно я нікого не виправдовою.Але що це таке,консфіскація майна? Вона шо мільярди награбувала? За таке має бути не більше 5 років,без конфіскації майна.Тому що ніхто тяжко не постраждав.
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21.07.2021 17:14 Ответить
Можливо,їй просто не було де жити і вона таким чином вирішила житлове питання...Можливо вона просто колишній пацієнт дурдому,які зараз масово відпускаються додому в зв"язку з ліквідацією психбудинків...Ясно одне - це ніяке не пограбування...ніхто не ходить грабити банк з іграшковим пєстіком і при цьому просити п"ятнадцять тисяч...
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21.07.2021 17:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/488201 Її стовідсотково по повній посадять.А тут можливо би було увійти в положення.чи зробити якісь пом'якшення.
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21.07.2021 17:18 Ответить
зеленский,каломойше, ахметов и фирташ, только за последний год ограбили страну на сумму более 100 млрд гривен. Напомните, когда против них возбудили уголовное дело?
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21.07.2021 17:19 Ответить
15 тыс. грн. - Так мало для щастя нада!))
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21.07.2021 17:32 Ответить
Вот стоило Авакову покинуть пост, и началось...
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21.07.2021 17:37 Ответить
очевидно женщина ограбила банк, а в чем её подозревают ?




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21.07.2021 19:59 Ответить
https://www.facebook.com/censor.net/ Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1981Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура - Цензор.НЕТ 112

https://censor.net/ru/comments/locate/3278412/0192143a-dce2-73c1-b155-bb795c2451bf




- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. - Только подсчитайте все.
- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
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21.07.2021 20:13 Ответить
видно разочаровалась в зеленском и махнула на всё рукой.
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21.07.2021 21:59 Ответить
 
 