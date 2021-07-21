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Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств: препараты из ЕС, США, Японии подлежат только визуальному контролю

Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств: препараты из ЕС, США, Японии подлежат только визуальному контролю

Кабинет Министров урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарственных средств.

Соответствующее постановление об изменениях порядка госконтроля качества лекарственных средств, которые ввозятся в Украину, принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, нормативный акт позволит не допустить распространения субстандартных лекарственных средств.

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Согласно проекту, ввоз незарегистрированных лекарственных средств разрешается в случаях, определенных Минздравом.

При этом проект постановления предусматривает, что лабораторный анализ не проводится для лекарственных средств, предприятия по производству которых расположены в странах-членах ЕС, Великобритании, США, Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Израиле. Такие лекарственные средства будут подлежать только визуальному контролю.

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граница (5304) Кабмин (14034) лекарства (1227)


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Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств: препараты из ЕС, США, Японии подлежат только визуальному контролю - Цензор.НЕТ 2920
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21.07.2021 16:54 Ответить
Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств: препараты из ЕС, США, Японии подлежат только визуальному контролю - Цензор.НЕТ 4521
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21.07.2021 16:55 Ответить
Какая разница кого цитировать. Можно и предателя тарасика чорновола. Авторитетно! До чего только не опустятся боты пятраляксеича
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21.07.2021 19:49 Ответить
 
 