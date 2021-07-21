Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк анонсировал принятие решения о механизме постепенного выравнивания тарифв на электроэнергию для потребителей и промышленности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По словам чиновника, обсуждаются различные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время, будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - считает Тарасюк.

Он добавил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - подытожил Тарасюк.

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Напоминаем, Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населенияс 1 августа. Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, в министерстве настаивают на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для тех, которые потребляют больше, - другая.