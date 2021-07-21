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Новости Тарифы ЖКХ
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Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк анонсировал принятие решения о механизме постепенного выравнивания тарифв на электроэнергию для потребителей и промышленности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По словам чиновника, обсуждаются различные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время, будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", - считает Тарасюк.

Он добавил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - подытожил Тарасюк.

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Напоминаем, Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населенияс 1 августа. Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, в министерстве настаивают на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для тех, которые потребляют больше, - другая.

Автор: 

энергетика (2568) Тарифы на электроэнергию (2174) НКРЭКУ (479) Тарасюк Валерий (17)


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Топ комментарии
+58
Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 6755

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21.07.2021 17:26 Ответить
+42
Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5578
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21.07.2021 17:34 Ответить
+41
Тариф на электроэнергию будет расти, решение будет в ближайшее время, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 4070

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21.07.2021 17:29 Ответить
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Страница 2 из 2
Когда народ будет протестовать против тарифного геноцида так же энергично, как выходит на проплаченные митинги, "слуги" сбегут из Украины вместе с хозяевами. А пока "слуги" измываются то тарифами, то локдаунами.
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21.07.2021 20:09 Ответить
Куда катимся?
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21.07.2021 20:16 Ответить
На данном этапе в глубокую ж..у.
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21.07.2021 21:54 Ответить
объясните мне, что такое "енергозбереження" и почему оно не влияет на рост тарифов?
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21.07.2021 20:23 Ответить
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 7275
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22.07.2021 04:00 Ответить
Потребление от 100 до 300 kWh - самое массовое, именно потому на него будут самые дорогие тарифы.
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21.07.2021 20:43 Ответить
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 5781
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22.07.2021 04:02 Ответить
а ****, аби не Порошенко ))
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 1950
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22.07.2021 10:05 Ответить
сбасиба милчилавек
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21.07.2021 21:32 Ответить
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 6346
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21.07.2021 21:57 Ответить
Зеленим підарам та коломойському платити буду хер та болта на плечі! Судами-пересудами буду качати це збіговисько зелених ворів, ублюдків, мародерів та просто покидьків!
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21.07.2021 22:45 Ответить
Так за електроенергію Ахметову платимо.
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21.07.2021 23:16 Ответить
Зелені потвори створюють умови рахметову, щоби він палив вугілля на своїх тец, а не працювали АЕС. Уявляєш як можна лише за квартал заробити рахметову. Подумай.
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24.08.2021 22:53 Ответить
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 2412
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21.07.2021 22:51 Ответить
"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу". Конечно, это разрушает его семейный бюджет, а вот высокие, а особенно очень высокие тариф - это как раз то, что надо для семьи.
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22.07.2021 07:05 Ответить
Тариф на електроенергію зростатиме, рішення буде найближчим часом, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 4458
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22.07.2021 15:48 Ответить
Чтоб вы сдохли твари в страшных муках и все ваше отродье!!!
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22.07.2021 19:22 Ответить
В конце уже вижу въезжает Бойко на белом коне...
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22.07.2021 23:13 Ответить
В унітаз головою вниз!
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24.08.2021 22:54 Ответить
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