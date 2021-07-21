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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский воин, - штаб ООС

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский воин, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.

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обстрел (27874) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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21.07.2021 18:25 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранень український воїн, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7021
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21.07.2021 20:47 Ответить
 
 