У депутатов есть претензии к Тарану, Малюське и Ткаченко, - "слуга народа" Качура

У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы по поводу работу министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (в правительстве. – Ред.)… Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры по поводу Министерства обороны, Министерства юстиции. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. – Ред.), там на самом деле неоднозначная ситуация", – сказал Качура.

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Он также обратил внимание на отсутствие коммуникации главы Минюста с парламентом.

"По Министерству юстиции претензии, мне кажется, есть у коллег, потому что самая большая ошибка – это отсутствие коммуникации с парламентом, поскольку мы только через Фейсбук можем следить, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе, и так далее… Есть сейчас претензии к результатам работы (министра юстиции Дениса Малюськи. – Ред.), потому что хозяйство Минюста очень большое, и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых проходит ремонт, а это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения", – уточнил парламентарий.

Качура также подтвердил, что в кулуарах парламента обсуждается вопрос замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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"Я слышал, что коллега это публично озвучила в отношении генерального прокурора. Такое в кулуарах также звучало, и уже пошло это в средства массовой информации. Тоже такое возможно", – сказал Качура.