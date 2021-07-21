У депутатов есть претензии к Тарану, Малюське и Ткаченко, - "слуга народа" Качура
У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы по поводу работу министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Об этом народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (в правительстве. – Ред.)… Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры по поводу Министерства обороны, Министерства юстиции. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. – Ред.), там на самом деле неоднозначная ситуация", – сказал Качура.
Он также обратил внимание на отсутствие коммуникации главы Минюста с парламентом.
"По Министерству юстиции претензии, мне кажется, есть у коллег, потому что самая большая ошибка – это отсутствие коммуникации с парламентом, поскольку мы только через Фейсбук можем следить, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе, и так далее… Есть сейчас претензии к результатам работы (министра юстиции Дениса Малюськи. – Ред.), потому что хозяйство Минюста очень большое, и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых проходит ремонт, а это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения", – уточнил парламентарий.
Качура также подтвердил, что в кулуарах парламента обсуждается вопрос замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Я слышал, что коллега это публично озвучила в отношении генерального прокурора. Такое в кулуарах также звучало, и уже пошло это в средства массовой информации. Тоже такое возможно", – сказал Качура.
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І, взагалі, там в цьому кіно російські наративи із акторами, що є ворогами.
А фільм - г*вно, як і усе що продукує 95 Квартал
Президентський прораб Кирило Тимошенко від Фірташа і до Зеленського
Оскільки в сім'ї Тимошенків гроші заробляє дружина (доки Кирило Владленович всього себе віддає службі президенту за зарплату), то дорогі покупки собі може дозволити також лише пані Тимошенко. У 2020 році вона придбала квартиру у Києві площею 84,3 квадратних метри, та дві земельні ділянки в Підгірцях (Обухівського району Київської області), загальною площею 613 кв. м. У 2021 році Альона Тимошенко стала https://bykvu.com/ua/bukvy/kinets-epokhy-bidnosti-rodyna-zastupnyka-iermaka-kupyla-na-novyi-rik-elitnyi-budynok/ власницею будиночка на 353,9 кв. м і земельної ділянки на 27 сотих в тих же Підгірцях Київської області. Вартість будинків в цих місцях становить від 250 тисяч доларів США.
Окрім переоформленої https://clarity-project.info/tenderer/40512445 ТОВ "Гудмедіа" , Альоні Тимошенко належать https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" та https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43471040/ ТОВ "Дрім Фільм" . Загалом, підприємницька діяльність у 2020 році принесла їй понад 6 мільйонів гривень доходу. Крім того, вона отримувала заробітну плату від https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34343702/ ТОВ "Українська кіношкола" , у якому працює директоркою та є його співзасновницею, і https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/33998086/ ТОВ "Інформаційне агентство Медіа ресурси менеджмент" (https://uaculture.org/organisations/media-resursy-menedzhment/ партнер Українського культурного фонду - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19#n205 бюджетної установи , підзвітної Міністерству культури та інформаційної політики), а також ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", одним із засновників якої є Андрій Єрмак.
"Спілка підприємців теле та кіноіндустрії" у грудні 2020 отримала від Держкіно 5 мільйонів гривень на https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-09-002850-b "забезпечення членам експертних комісій оцінювання кінопроектів" , бувши єдиним учасником процедури. Ще майже 400 тисяч гривень було отримано від того ж Держагентства з питань кіно на https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-01-010920-b "популяризацію національних фільмів" . Популяризація, у цьому випадку, полягала в "організації та проведенні дослідження для створення Бази кінематографістів України" і в тендері так само не було жодного іншого учасника.
З ТОВ "ІА Медіа ресурси менеджмент" ситуація цікавіша. Ним, через https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6033686 ТОВ "Фільм Ю Ей Менеджментс та Інвестментс" (та кіпрську Крунмер Холдінгс Лімітед) володіють Сергій Коннов та Сергій Созановський (вони ж є співзасновниками ТОВ "Українська кіношкола" разом з Альоною Тимешенко). Про те, що "Українська кіношкола" існує на базі структури "Фільм Ю Ей", зазначено і на https://filmschool.com.ua/ сайті кіношколи, і на https://film.ua/uk/education сайті групи "Фільм Ю Ей", і на їх https://uk.wikipedia.org/wiki/Film.UA сторінці у Вікіпедії.
За два года во всех столицах изучили фирменный киевский стиль и теперь стараются по максимуму им воспользоваться
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский
политический обозреватель
Уже официально подтверждено, что визит Владимира Зеленского к Джо Байдену откладывается. Это лишний раз говорит о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном не все в порядке. Но еще это очередное свидетельство того, что у Зеленского есть системные проблемы во внешней политике. В ближайшие месяцы эта негативная тенденция будет лишь усиливаться. А значит, будет множиться число внешнеполитических провалов.
Вместо июля в Вашингтоне - сентябрь в ...
https://www.dsnews.ua/politics/oplata-po-schetam-pochemu-zelenskiy-regulyarno-proigryvaet-vo-vneshney-politike-21072021-431813
Смешно.)))
https://site.ua/tim.zlatkin/ Tim Zlatkin
Книга Мендель как пособие для изучения психо-половых дисфункций в психиатрии
Прочитал книгу Мендель этой ночью...
С утра весь день ощущение, будто хлебал приторную баланду из просроченного и забродившего на солнце ликёра вперемешку с секелями, которым кормили армию до войны.
Юличка не стесняясь раскрыла внутреннюю кухню блевотного общепита офиса найвеличнишого. Они не просто больные психопаты, одурманенные властью.
Мерзотнейший персонаж Освальд Кобблпот из сериала "Готэм" по прозвищу Пингвин тихо курит в сторонке по сравнению с этим зелёным кодлом, дорвавшимся до власти.
Самовлюблённые моральные уродцы в омуте таких же достойных отбросов. Им не ведомы границы дозволенного, эти спесивые твари считают себя высшей элитой, которая не только над Законом, а порой выше Бога и человечества в целом.
Они воздвигли безумную систему внутренних коммуникаций, где грызня происходит даже не ради кусочка прибыльного пирога, как было при Яныке, например, нет. Там правит бал сумасшедшее правило нагадить как можно больше ради... собственной важности и величия.
Отвратное послевкусие от этой книженции, скажу я вам. Рвотный рефлекс крайне сложно подавить даже видавшему виды психотерапевту с сорокалетним стажем, на мой взгляд. Блевать тянет после каждой из трёхсот страниц
п.с.: кстати да, знакомый друг психиатр дал оценку после прочтения куда более резкую и негативную
(Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації).
У світі неспокійно, Росія окуповує частину України, українським реформам належить пройти ще чималий шлях, а в більшості європейських країн відступає демократія.
Українці мали би занепокоїтись? У них мало би з'явитись бажання побачити досвідчену людину за штурвалом держави? Так. Але натомість українці збираються обрати в президенти 41-річного телевізійного коміка Володимира Зеленського.
Перемога Зеленського майже негайно призведе до наступних пагубних висновків для України.
По-перше, відносини України із Заходом атрофуються, оскільки Зеленський тільки намагається збагнути, які західні інституції та органи є найбільш важливими для його країни. Перемовини з МВФ, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку уповільняться. Тим часом американські та європейські лідери у своїх відносинах з Україною займуть позицію очікування. Те ж саме зроблять інвестори, які повелися б по-дурному, вклавши свої капітали в країну, якою керує комік.
По-друге, українські олігархи, що частково відійшли в тінь протягом останніх п'яти років, скористаються недосвідченістю Зеленського та його неспроможністю керувати складними урядовими структурами, щоб організувати своє повернення. Так само, як і корупціонери на всіх рівнях суспільства і держави. Український ВВП піде на спад, тіньова економіка виросте, безробіття зросте, торгівля з Європою скоротиться, а відтік мізків - а особливо тих молодих людей, які вибрали Зеленського - посилиться.
По-третє, реформи ураз зупиняться. Для початку, Зеленський поняття не має, як нині змінюється суспільство, економіка і політика, і в нього піде рік чи два на те, щоб усе це пізнати. Бюрократичний та адміністративний хаос, який підніметься після того, як Зеленський прийде до влади, зосередить всю увагу нового президента на тому, щоб підтримувати чи заново встановлювати порядок у соціальній, політичній та економічній системі, що руйнуватиметься.
По-четверте, Путін і його міньйони у відколотих регіонах на південному сході України будуть задоволені прогресом розкладання України під керівництвом Зеленського. Хто міг би впоратись з країною, яку вони вважають жартом, краще за клоуна? Хто міг би зазнати більшого краху з можливими провокаціями на окупованих територіях, на Азовському морі чи материковій Україні? Путін відчує неабияку спокусу розпочати збройний наступ на, скажімо, Маріуполь, відразу ж після інавгурації Зеленського. Можливо, ще більш небезпечним буде наступ пропаганди, яка намагатиметься схилити наївного Зеленського до низки зобов'язань, що рівносильні відмові України від свого суверенітету.
І якщо ці можливі варіанти не матимуть достатньо поганих наслідків, є велика ймовірність того, що парламентські вибори в Україні цієї осені породять роздроблений і застійний законодавчий орган, неспроможний домовитись ні про що. Тоді Україна отримає найгірший з трьох можливих світів - слабкого президента і слабку Раду перед лицем серйозних внутрішніх і зовнішніх викликів.
А ще згадав армійський дотеп про прапорщиків: чому вони скрізь ходять утрьох? Бо один уміє читати, другий писати, а третьому приємно між мудрими людьми постояти. Тут щось схоже.»https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZWh7kjLGbYLXgaHbbu5szt1NFBugzWestc3CDkYs5YMeABI72JKiioYbPr-iPazA8hdIbR8ZD8SPNk2vs8mo44tU818XNCBuyVNlVawUW_Gh2G8006cnvsi0-MFo53qgSk&__tn__=-]K-R Taras Chornovil
щось в цій історії нагадує "Операцію в Венло". В цьому прикордонному містечку в Бельгії англійський розвідник Стівенс домовився зустрітись з німрозвідкою, від німців був Шеленберг. І коли прибув Стівенс з сторони німців несподівано влетів спецназ гейдріха і захопив двох. Після цього Гейдріх попередив всіх щоб мовчали під страхом смерті. Як потім Шеленберг встановив, сам Гейдріх наплів Гітлеру, що англійці стоять за замахом на нього в кафе, і взяв санкцію на захоплення. А війни ще не було , На переговори сам і погодився. учасники вирішили, що гейдріх хотів покрасуватись в очах гітлера як єдиний його зберігач. Вже після війни англійці звільнили Стівенса із служби через те, що пішов на зустріч без згоди. А переговори були зондажем для обміну розвідниками. А всі учасники цих "переговорів від німців (хто залишився живий) сиділи в тюрмі а потім Стівенс видавав їх мемуари, А тут такий же зберігач спланував, розрахував, забезпечив дозвіл, переконав бубочку, що все окей і на тобі. Так накакав на рейтинг найсвітлішого, що залишилось ніс наставляти до "теплого повітря з Сходу". Одним словом, Інтересно чукчи пляшут. і шо ? А...А...?
Попри перевиконання плану доходів за перше півріччя, видатки загального фонду держбюджету менші плану на 44,3 млрд грн (7,3%) - не виконаний план видатків за програмами МОЗ, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінагрополітики.
https://job-sbu.org/category/proisshestviya Новости и происшествия https://job-sbu.org/category/rezonans Резонанс
Ранее СМИ сообщали о том, что убытки «Украэроруха» не отражаются на заработной плате и.о. директора Ярмака. Наоборот, он ее себе повысил с 20 тыс. грн до 200 тыс. грн., хотя это и запрещено в случае, когда предприятие не демонстрирует повышение доходности.
Профсоюзы отмечают, что руководитель был назначен исполняющим обязанности вне конкурса, а за время работы на посту довел предприятие до многомиллионных убытков. Об этом https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-society%2F3188760-sahrajstvo-na-100-tisac-zastupniku-direktora-ukraeroruhu-ogolosili-pidozru.html%3Ffbclid%3DIwAR2uUj4Bxq-poF_vwKpLJSW07NTAEHub52PbOilqLA7Co9gfQaCS8AuCMxc&h=AT1PbXa-*********************************************************-P93n5VjCPaaoj3NErEuM-B8ZXsqBpUMML3MFnOaYrSdvwwwoKIwQDCGp8xMlKNFQGwHIKyPdrN7wM говорится в соответствующем письме-обращении на имя министра.
Профсоюзы указывают, что их неоднократные обращения к предыдущему министру инфраструктуры Владиславу Криклию относительно критического состояния ГП и разрушительных управленческих решений Ярмака были проигнорированы.
«В период с 2014 по 2021 - горе-руководителями Д. Бабейчуком и А. Ярмаком, нанесен ущерб предприятию - более 1 млрд 750 млн грн. (Речь о долге авиакомпании МАУ со штрафными санкциями в размере 1,3 млрд грн, долг КБ «Платинум Банк» - 0,405 млрд грн,
около 1,5 млн грн - убытки вследствие незаконно уволенных работников (при руководстве Бабейчука, - ред.), долг авиакомпании SkyAp - 40 млн грн, более 6 млн грн - убытки предприятия в результате незаконно уволенных работников (при руководстве Ярмака).
Нарушения КД и КЗоТ Украины приняли системный характер именно за период руководства «Украэрорухом» Ярмаком «, - указывают профсоюзы.
В письме уточняется, что в течение 2019-2020 против «Украэроруха» было подано более 50 судебных исков в связи с невыполнением администрацией ГП норм действующего законодательства.
Кроме того, профсоюзы напомнили, что приняли «обоснованное решение относительно требования расторжения контракта с Ярмаком» еще 22 апреля 2020, о чем информировали профильное министерство. А из-за бездействия Криклия, коллектив ГП был вынужден обратиться в суд.
«На основании искового заявления в Шевченковском районном суде зарегистрировано дело №761 / 28417/20.
Также профсоюз обратился с заявлением об уголовном правонарушении совершенном Ярмаком, в Бориспольский РУП ГУ НП в Киевской области «, - говорится в обращении и добавляется, что суд уже обязал следственные органы внести указанное заявление в Единый реестр досудебных расследований.
Профсоюз отмечает, что «безнаказанность Ярмака» вылилась в громкий коррупционный скандал о мошенничестве заместителя директора «Украэроруха» на сумму в 100 тыс. долл «.
«Приведенные факты, а также массовые сокращения опытного квалифицированного персонала (в течение 2020-2021 гг.) свидетельствуют о непрофессионализме, безответственности и авантюризме кадровой политики администрации «Украэроруха», что может привести к уничтожению квалифицированного кадрового потенциала стратегического государственного предприятия, которое предоставляет высокотехнологичные услуги в транспортной отрасли», - говорится в заявлении.
Учитывая изложенное, профсоюз ждет от министра инфраструктуры Кубракова решительных кадровых решений по и.о. директора «Украэрорух» и выразил готовность предоставить министерству все подтверждающие документы о его незаконных и непрофессиональных решениях.
Напомним, по итогам первого квартала 2021 убытки «Украэроруха» составили более 200 млн грн.
Кроме того, руководство «Украэроруха» уже лишило диспетчерского обслуживания два аэропорта: Черновицкий и Ивано-Франковский, уволив квалифицированных сотрудников.
Ранее СМИ сообщали о том, что убытки «Украэроруха» не отражаются на заработной плате и.о. директора Ярмака. Наоборот, он ее себе повысил с 20 тыс. грн до 200 тыс. грн., хотя это и запрещено в случае, когда предприятие не демонстрирует повышение доходности.