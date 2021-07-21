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Новости Агрессия России против Украины
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Руководитель харьковского военного вуза подозревается в растрате 66 тыс. грн бюджетных средств, - Нацполиция

52-летний временно исполняющий обязанности начальника одного из высших учебных заведений Министерства обороны в Харькове подозревается в растрате бюджетных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Руководитель харьковского военного вуза подозревается в растрате 66 тыс. грн бюджетных средств, - Нацполиция 01

"Злоумышленник в 2020 году при выполнении договоров подряда по текущему ремонту освещения полосы препятствий и сектора для метания гранат, которые осуществлялись одним из физических лиц-предпринимателей Харькова, совершил растрату бюджетных средств", - говорится в сообщении. Материальный ущерб составил около 66 000 гривен.

20 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2, ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

армия (8504) вуз (907) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7580)


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Институт танковых войск?
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21.07.2021 18:08 Ответить
Черговий наїзд. Та й сума для начальника вищого військового навчального закладу, вибачте, смішна. Просто руйнують армію
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21.07.2021 18:15 Ответить
Я знаю істоту, що вкрала мільярди з антиковідного фонду
Причому, не вилазячи з жОПи...
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21.07.2021 18:22 Ответить
66 тысяч... ? Тут ребята (Миронюк) миллионами воруют!
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21.07.2021 18:37 Ответить
\\растрате 66 тыс. грн\\ начить сядет
А если бы растрате 66 миллионов, то пошел бы на повышение в ЗеКоманду
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21.07.2021 20:07 Ответить
Все участковые рухнули с табуреток от ржаки! Мастера в Жэках не верят.
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21.07.2021 20:14 Ответить
Нацполиция не получила откат? Это мрази такие, преследуют заставляют давать взятки, мрази позорные
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22.07.2021 06:09 Ответить
 
 