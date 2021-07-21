Руководитель харьковского военного вуза подозревается в растрате 66 тыс. грн бюджетных средств, - Нацполиция

52-летний временно исполняющий обязанности начальника одного из высших учебных заведений Министерства обороны в Харькове подозревается в растрате бюджетных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Злоумышленник в 2020 году при выполнении договоров подряда по текущему ремонту освещения полосы препятствий и сектора для метания гранат, которые осуществлялись одним из физических лиц-предпринимателей Харькова, совершил растрату бюджетных средств", - говорится в сообщении. Материальный ущерб составил около 66 000 гривен.

20 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2, ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.