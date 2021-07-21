"Я сильно сомневаюсь, что повышение зарплаты как-то повлияет на состояние дел в ВСУ", - старший лейтенант Пидлисный

Повышение заработной платы военнослужащим не улучшит состояние дел в ВСУ, до тех пока, пока там будут применяться советские методы ведения дел и решения проблем.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил старший лейтенант Андрей Пидлисный, информирует Цензор.НЕТ.

Офицер сообщил, что 21 июля уволен из ВСУ в связи с окончанием контракта. Свое решение он пояснил следующим образом:

"За 7 лет прохождения военной службы я получил очень много жизненных уроков, как положительных, так и отрицательных, это опыт, невозможно приобрести за деньги. Вместе с тем, с годами мои потребности как человека в социуме выросли, война изменила свою окраску, а советские методы ведения дел и решения проблем окончательно определили мое решение относительно дальнейшего будущего. Я очень сильно сомневаюсь, что увеличение заработной платы хоть как-то повлияет на состояние дел в ВСУ, как это утверждает возможная в будущем министр обороны, проблема на самом деле глубже и подобными методами на нее не повлиять".

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