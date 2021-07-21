"Я сильно сомневаюсь, что повышение зарплаты как-то повлияет на состояние дел в ВСУ", - старший лейтенант Пидлисный
Повышение заработной платы военнослужащим не улучшит состояние дел в ВСУ, до тех пока, пока там будут применяться советские методы ведения дел и решения проблем.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил старший лейтенант Андрей Пидлисный, информирует Цензор.НЕТ.
Офицер сообщил, что 21 июля уволен из ВСУ в связи с окончанием контракта. Свое решение он пояснил следующим образом:
"За 7 лет прохождения военной службы я получил очень много жизненных уроков, как положительных, так и отрицательных, это опыт, невозможно приобрести за деньги. Вместе с тем, с годами мои потребности как человека в социуме выросли, война изменила свою окраску, а советские методы ведения дел и решения проблем окончательно определили мое решение относительно дальнейшего будущего. Я очень сильно сомневаюсь, что увеличение заработной платы хоть как-то повлияет на состояние дел в ВСУ, как это утверждает возможная в будущем министр обороны, проблема на самом деле глубже и подобными методами на нее не повлиять".
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а то цей клятий Порошенко вже взагалі....
І так багато хто піде.
Возврат к совдепии, начался в 2017-м.
В тот период, в ВС, начали появляться УРОДЫ, которые были уволены в 1998 - 2012 гг.
Эти ребятки ПОЛНЕЙШИЙ ОТСТОЙ из той старой совковой категории.
Кроме этого, они прекрасно отсиделись под лавкой в период полных ********** 2014-2016 гг.
И вот, появляются эти уроды и начинают что-то требовать и писать бумаженции, опираясь на документы ВРЕМЁН ИХ СЛУЖБЫ.
А ведь, многое что изменилось. А они это понять не могут. Не принимают. Мозгов не хватает.
Бирки "Печь полевая", "График отопления", "Пожарный выход" и т.п. говно в блиндажах, это именно от них. И много чего ещё.
Они же ставят неудовлетворительную оценку на огневом рубеже, потому что сержант-офицер, стреляют из пистолета, совсем не так, как это описано в наставлении за 1987 год.
И далее-далее-далее.
Но в целом, всё в дерьме.
Такие тихие ручейки потекли.
Именно тогда, смысл поговорки "Когда замолкают пушки, начинают скрипеть перья", стал абсолютным.
Но массовый психоз совкодрочеров, именно 2017.
Сужу, по всем ДШВ и окружающим кооперативам))))