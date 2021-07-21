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Председатель Госэкоинспекции Малеваный о взрыве на "Ривнеазоте": Есть основания считать, что руководство попыталось скрыть ЧП

Председатель Госэкоинспекции Малеваный о взрыве на

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная экологическая инспекция узнали о взрыве на заводе "Ривнеазот" из открытых источников.

Об этом в эфире 24 канала заявил председатель Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что предприятие "Ривнеазот" не предупредило органы госнадзора и контроля о чрезвычайной ситуации.

"Есть определенные основания считать, что руководство предприятия попыталось скрыть чрезвычайное происшествие", - подчеркнул Малеваный.

Окончательные выводы о последствиях взрыва на "Ривнеазоте" Госэкоинспекция сделает по результатам работы комиссии, следственных органов и собственной проверки. В то же время проваленный ранее законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" мог бы предупредить эту и подобные аварии на предприятиях.

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"Законопроект очень важен для предупреждения таких событий и для постоянного онлайн-мониторинга на источниках выбросов", - подчеркнул Малеваный.

Издание отмечает, что упомянутый проект закона зарегистрировали в Верховной Раде еще в сентябре 2020 года. Нардепы провалили голосование 15 июля 2021-го. Цель проекта - имплементировать в законодательство Украины экологическую директиву ЕС.

"Ривнеазот" - один из крупнейших в Украине заводов химической промышленности. Его создали в 1995 году на базе арендного предприятия "Азот". Завод был государственным до 2006 года, позже его выкупила Group DF, владельцем которой является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, о чрезвычайной ситуации на предприятии "Ривнеазот" стало известно во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

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Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

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Госэкоинспекция (148) Ривнеазот (19) Малеваный Андрей (22)


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ЗАВОД ПРОДАТЬ ІНШОМУ ВЛАСНИКУ,, КОШТИ В ДЕРЖБЮДЖЕТ.
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21.07.2021 18:53 Ответить
https://newsua.one/news-soc/fond-poroshenka-i-volonteri-vidprav-51621.html Фонд Порошенка і волонтери відправили на Закарпаття допомогу постраждалим від повені
а треба отправить им гундосик про Велике Крадiвницьтво ЗЕ И все и дешево и действенно
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21.07.2021 18:59 Ответить
пока гром не грянет -
инспекция не появится
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21.07.2021 18:59 Ответить
Зашибись інспекція по надзвичайним ситуаціям, а якби їм інтернет би відключили?
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21.07.2021 19:08 Ответить
Арахамия говорил, что ему Монастырский обещал молчать месяц ...
Но уже через четыре дня министр внутренних дел полез комментировать коррозию трубы на заводе Фирташа ...)
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21.07.2021 19:17 Ответить
Может поспешили с назначением?
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21.07.2021 21:39 Ответить
Можно подумать что всегда звонили о аварии во все колокола, а тут решили промолчать.
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21.07.2021 21:40 Ответить
 
 