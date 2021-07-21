Председатель Госэкоинспекции Малеваный о взрыве на "Ривнеазоте": Есть основания считать, что руководство попыталось скрыть ЧП

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная экологическая инспекция узнали о взрыве на заводе "Ривнеазот" из открытых источников.

Об этом в эфире 24 канала заявил председатель Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что предприятие "Ривнеазот" не предупредило органы госнадзора и контроля о чрезвычайной ситуации.

"Есть определенные основания считать, что руководство предприятия попыталось скрыть чрезвычайное происшествие", - подчеркнул Малеваный.

Окончательные выводы о последствиях взрыва на "Ривнеазоте" Госэкоинспекция сделает по результатам работы комиссии, следственных органов и собственной проверки. В то же время проваленный ранее законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" мог бы предупредить эту и подобные аварии на предприятиях.

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"Законопроект очень важен для предупреждения таких событий и для постоянного онлайн-мониторинга на источниках выбросов", - подчеркнул Малеваный.

Издание отмечает, что упомянутый проект закона зарегистрировали в Верховной Раде еще в сентябре 2020 года. Нардепы провалили голосование 15 июля 2021-го. Цель проекта - имплементировать в законодательство Украины экологическую директиву ЕС.

"Ривнеазот" - один из крупнейших в Украине заводов химической промышленности. Его создали в 1995 году на базе арендного предприятия "Азот". Завод был государственным до 2006 года, позже его выкупила Group DF, владельцем которой является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, о чрезвычайной ситуации на предприятии "Ривнеазот" стало известно во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

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Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.