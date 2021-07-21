3 757 19
Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке прокурора Львовской областной прокуратуры (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по фактам злоупотребления властью, служебного подлога и злоупотребления влиянием (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины), получил от лица 2 тыс долларов взятки за "неотмену постановления о закрытии этого производства".
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Топ комментарии
+6 Миша Михайлов #482686
показать весь комментарий21.07.2021 19:07 Ответить Ссылка
+4 Dima qwe
показать весь комментарий21.07.2021 19:26 Ответить Ссылка
+3 MyronMaG mm
показать весь комментарий21.07.2021 19:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
======================
подержат и отпустят и еще компенсацию моральную выплатят.
сходить в баню помыться
https://kievlady.com/stati/6632-kakie-sejchas-rascenki-prostitutok-v-kieve/
............. цензор вы ничего не попутали посмотрите патсталом может нолики тудой закатились
гламурочка за 2 ночки столько нагора выдать может... ну пусть не каждая а ударница труда но
всё таки.......