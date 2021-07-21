Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке прокурора Львовской областной прокуратуры (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по фактам злоупотребления властью, служебного подлога и злоупотребления влиянием (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины), получил от лица 2 тыс долларов взятки за "неотмену постановления о закрытии этого производства".

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.