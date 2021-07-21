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Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке прокурора Львовской областной прокуратуры (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора 01

По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по фактам злоупотребления властью, служебного подлога и злоупотребления влиянием (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины), получил от лица 2 тыс долларов взятки за "неотмену постановления о закрытии этого производства".

Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора 02

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Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора 03

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6185) Львов (4599) прокурор (1132) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+6
ПОЗОР ПРОКУРОРУ!он унижает звание украинского прокурора такой мизерной взяткой, позорит всю прокурорскую рать
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21.07.2021 19:07 Ответить
+4
рептилия паралоногубая
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21.07.2021 19:26 Ответить
+3
ЇЇ прізвище Куєк
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21.07.2021 19:36 Ответить
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Нужно поднять прокурорам денежное содержание, и тогда!!!
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21.07.2021 19:05 Ответить
Організатор концертів Ані Лорак, заявив, що "готовий воювати за російську мову" ! ПокиДьок...

Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8866
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21.07.2021 19:06 Ответить
рептилия паралоногубая
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21.07.2021 19:26 Ответить
ЇЇ прізвище Куєк
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21.07.2021 19:36 Ответить
но это не точно..- сто пудов, с "Х" начиналась )))
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21.07.2021 20:31 Ответить
ПОЗОР ПРОКУРОРУ!он унижает звание украинского прокурора такой мизерной взяткой, позорит всю прокурорскую рать
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21.07.2021 19:07 Ответить
Прокурор задержан во Львове на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела

======================
подержат и отпустят и еще компенсацию моральную выплатят.
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21.07.2021 19:07 Ответить
Та ні то охвіс ГПУ собі кадри придивляється)От побачите,скоро там буде)
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21.07.2021 19:27 Ответить
Реформа в действии 👍🏻👍🏻👍🏻
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21.07.2021 19:08 Ответить
41 095 890 дерев висадив найсадівничіший лідер світу Володимир Олександрович в рамках програми "Мільярд дерев за 3 роки"
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21.07.2021 19:09 Ответить
Уже?
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21.07.2021 19:30 Ответить
Не тот прокурор нынче пошёл, обнищал совсем. Может зарплаты им поднять надо? Больно читать такие новости, 2000 дол.
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21.07.2021 19:16 Ответить
брєд
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21.07.2021 19:19 Ответить
апсолютный.... даже не удобно както стало.... деткам пакушать хотел купить а на сдачу
сходить в баню помыться
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21.07.2021 19:28 Ответить
Враги подкинули! ПОРОШЕНКО!
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21.07.2021 19:29 Ответить
https://kievlady.com/modeli/luxury/

https://kievlady.com/stati/6632-kakie-sejchas-rascenki-prostitutok-v-kieve/

............. цензор вы ничего не попутали посмотрите патсталом может нолики тудой закатились
гламурочка за 2 ночки столько нагора выдать может... ну пусть не каждая а ударница труда но
всё таки.......
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21.07.2021 19:36 Ответить
скільки він заплатив що оформили 2000 думаю що за такі гроші він би не вийшов з кабінету тут щось не так з нулями або тупа зелейобська лапша
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21.07.2021 20:31 Ответить
Позорисько серед прокурорів. ЧОМУ, ЧОМУ ТАК МАЛО- навіть відкупитися нічим.
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21.07.2021 21:13 Ответить
 
 