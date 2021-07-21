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Новости Олимпиада-2020
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Шпажист Никишин и стрелок Костевич понесут флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

Шпажист Никишин и стрелок Костевич понесут флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

В олимпийском Токио 23 июля пройдет торжественная церемония открытия Игр XXXII Олимпиады, на которой флаг Украины будут нести опытные спортсмены нашей команды - Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину.

"Это связано с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. Олимпийские игры в Токио станут первыми Играми с равным гендерным признаком, ведь почти 49% участников соревнований - женщины", - сообщили в НОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соревнования на Олимпиаде в Токио уже стартовали: представители Украины начнут борьбу за награды 23 июля. Расписание Олимпийских игр

Напомним, Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Елена Костевич - Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Игры в Токио для титулованной спортсменки уже пятые в ее карьере.

Богдан Никишин - чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. В олимпийском Рио-2016 занял высокое 4 место. Старший спортсмен в составе Олимпийской сборной Украины на Олимпийских играх в Токио, которые станут для опытного атлета четвертыми в карьере.

Автор: 

Олимпиада (1136) открытие (93) флаг (938)


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Топ комментарии
+6
Шпажист Никишин должен на кончике шпаги нести нанизанную голову кацапа убитого стрелком Костевич
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21.07.2021 19:41 Ответить
+4
Правильний меседж, бо кацапів слід і стреляти, і заколювати!
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21.07.2021 19:32 Ответить
+3
Удачі нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо. Слава Україні 🇺🇦!
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21.07.2021 19:30 Ответить
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Дуже розумно з точки зору гендерного балансу).
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21.07.2021 19:27 Ответить
Это ещё разумно исходя из того что « впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину.»
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21.07.2021 19:38 Ответить
Шпажист Никишин должен на кончике шпаги нести нанизанную голову кацапа убитого стрелком Костевич
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21.07.2021 19:41 Ответить
А ещё удивляемся чего нас фашистами называют!!! Представляю что бы тут накомментировали НАТОвские негры! Простите, афроамериканцы.
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21.07.2021 19:46 Ответить
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21.07.2021 20:54 Ответить
Дід Панас не чув, що зараз іде ще один етап війни Золотої Орди з Київською Руссю.
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21.07.2021 21:03 Ответить
Так, це б ефектний, змістовний і корисний перформанс був!
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21.07.2021 19:57 Ответить
Оргкомитет заботится о равенстве полов. Ну так давно надо устраивать совместные соревнования хотя бы по шахматам - кто будет чемпион, мужчина или женщина? Или поединки по боксу. По штанге. По бегу или гонках на велоспорте. А футбол? Женская команда против мужской или смешанные мужские и женские команды с общей раздевалкой и маленькими-маленькими кабинками. Представляете? Я лично нет. Точнее кабинки представляю, а все остальное нет.
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21.07.2021 22:54 Ответить
Почему стрелок? Разве не стрелкиня?
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21.07.2021 19:28 Ответить
Это ж на украинском - стрелкиня.
А на кацапском - стрелок.
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21.07.2021 19:33 Ответить
Якщо вже писати правильно українською, то "стрільчиня".
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21.07.2021 19:36 Ответить
Не ретранслюйте кацапські недолугі жарти, а вчіть рідну мову!
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21.07.2021 19:52 Ответить
Пішохідний перехід, пішохід, кіт, кит. Словником користуйтесь, якщо маєте таку потребу. Це значно менше часу, доречі, займає, аніж тут кацапську маячню тиражувати.
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21.07.2021 20:06 Ответить
А может набутылочное?
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21.07.2021 20:05 Ответить
А може просто - стрілець
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21.07.2021 19:55 Ответить
Десь у 30-х роках, у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі слів і замінила їх російськими, або наближеними по звучанню до російських.
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21.07.2021 21:05 Ответить
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21.07.2021 19:40 Ответить
Ти вже дістав! Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби, українка О. Костевич! Подобається, чи ні - , хере полковнику?
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21.07.2021 20:07 Ответить
В збройних силах нема поняття у снайперів стрелкіня. Вони всі снайпери.
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21.07.2021 21:54 Ответить
У ********* українському вона повинна бути снайперкінею. Та взагалі, якщо Оргкомитет заботится о равенстве полов. Ну так давно надо устраивать совместные соревнования хотя бы по шахматам - кто будет чемпион, мужчина или женщина? Или поединки по боксу. По штанге. По бегу или гонках на велоспорте. А футбол? Женская команда против мужской или смешанные мужские и женские команды с общей раздевалкой и маленькими-маленькими кабинками. Представляете? Я лично нет. Точнее кабинки представляю, а все остальное нет.
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21.07.2021 22:56 Ответить
Под хор харьковских футбольных фанатов?
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21.07.2021 19:29 Ответить
Не мне. х-йлу
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21.07.2021 19:49 Ответить
Шпажист Нікішин і стрільчиня Костевич нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо - Цензор.НЕТ 196
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21.07.2021 19:54 Ответить
Тут гарний http://music-ukr.blogspot.com/2014/06/blog-post.html музичний аналіз хору.
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21.07.2021 21:08 Ответить
Удачі нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо. Слава Україні 🇺🇦!
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21.07.2021 19:30 Ответить
Правильний меседж, бо кацапів слід і стреляти, і заколювати!
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21.07.2021 19:32 Ответить
Главное что бы они потом не решили с Бастой сфотографироваться....
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21.07.2021 19:36 Ответить
Твоя вчителька - вівця недолуга. нет = немає, есть = є.
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21.07.2021 20:04 Ответить
А как на кацапском *****?
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21.07.2021 20:06 Ответить
Оце так жарт! На рівні десь учня початкової школи! Відповідно можу відзначити, що кацапська взагалі тупа мова: там вживання їжі та факт існування позначається одним словом "есть". Мубуть, для кацапів щось реально "есть", якщо це щось можна "есть". Загалом, це логічно, адже безродне кацапське плем'я за сутністю своєю - це така собі сарана.
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21.07.2021 20:21 Ответить
Костевич тренировалась в ОРДЛО?
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21.07.2021 20:48 Ответить
На лінії розмежування...
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21.07.2021 21:55 Ответить
Отмечается, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину.

А третий гомосек...
Даже если их в сборной нет, то всё равно каждая страна должна была по квоте такого привезти.
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21.07.2021 23:21 Ответить
 
 