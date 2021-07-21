Шпажист Никишин и стрелок Костевич понесут флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

В олимпийском Токио 23 июля пройдет торжественная церемония открытия Игр XXXII Олимпиады, на которой флаг Украины будут нести опытные спортсмены нашей команды - Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину.

"Это связано с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. Олимпийские игры в Токио станут первыми Играми с равным гендерным признаком, ведь почти 49% участников соревнований - женщины", - сообщили в НОК.

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Напомним, Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Елена Костевич - Олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Игры в Токио для титулованной спортсменки уже пятые в ее карьере.

Богдан Никишин - чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. В олимпийском Рио-2016 занял высокое 4 место. Старший спортсмен в составе Олимпийской сборной Украины на Олимпийских играх в Токио, которые станут для опытного атлета четвертыми в карьере.