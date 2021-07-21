РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10449 посетителей онлайн
Новости
2 103 5

Очередное заседание ТКГ состоится 26 августа, Грызлов предлагает провести его в Минске, - Гармаш

Очередное заседание ТКГ состоится 26 августа, Грызлов предлагает провести его в Минске, - Гармаш

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 26 августа, его проведет новоназначенный Специальный представитель ОБСЕ в Украине и ТКГ финский дипломат Микко Киннунен.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый Спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен. Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа", - написал Гармаш.

Он также сообщил, что "глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске". Учитывая ситуацию с коронавирусом в РФ "мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ", - добавил представитель украинской делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новое место переговоров по Донбассу должно быть для всех участников в 2-2,5 часах перелета, - Резников

По словам Гармаша, "в рамках заседания контактной группы 21 июля на уровне глав делегаций было объявлено об утверждении списка группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей". Стороны также обсуждали вопрос открытия КПВВ на линии соприкосновения.

Журналист отметил, что "на сегодняшний день по-прежнему заблокирована работа политической подгруппы ТКГ". 

Напоминаем, 19 июля Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена. Он сменил швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала этот пост с декабря 2019 года.

Также читайте: Я не видел проект кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина, - член ТКГ Гармаш

Автор: 

Грызлов Борис (137) ОБСЕ (4885) Минск (1562) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
об гризлова нужно вытереть ноги и слать его лесом.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:44 Ответить
Якщо Мінськ, то це чергова зрада!
показать весь комментарий
21.07.2021 19:45 Ответить
Краще в Вейшнорії, поки в Білорусі не почалися спільні військові навчання.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:48 Ответить
Чем Минск отличается от москвы? Если бульбофюрер полностью зависит от кацапии? Идите лесом. По вайберу поговорите. Все равно результат предсказуемо нулевой
показать весь комментарий
21.07.2021 20:08 Ответить
"Учитывая ситуацию с коронавирусом в РФ "мы не готовы рисковать своим здоровьем." Источник: https://censor.net/ru/n3278457

т.е. только коронавирус
фактор риска? А предстоящие учения и
переброска военной техники , что уже началась, а
слившийся в экстазе с бункерным сидельцем батько это ок в понятии
украинской делегации ТКГ ?предложения грызлова- это не что инное как попытка вытащить бульбаша из международной изоляции и продолжить попытки легитимизировать
представителей ОРДЛО ведь только в Беларусь они и могут попасть
показать весь комментарий
21.07.2021 20:12 Ответить
 
 