Очередное заседание ТКГ состоится 26 августа, Грызлов предлагает провести его в Минске, - Гармаш

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 26 августа, его проведет новоназначенный Специальный представитель ОБСЕ в Украине и ТКГ финский дипломат Микко Киннунен.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый Спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен. Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа", - написал Гармаш.

Он также сообщил, что "глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске". Учитывая ситуацию с коронавирусом в РФ "мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ", - добавил представитель украинской делегации.

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По словам Гармаша, "в рамках заседания контактной группы 21 июля на уровне глав делегаций было объявлено об утверждении списка группы экспертов, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей". Стороны также обсуждали вопрос открытия КПВВ на линии соприкосновения.

Журналист отметил, что "на сегодняшний день по-прежнему заблокирована работа политической подгруппы ТКГ".

Напоминаем, 19 июля Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена. Он сменил швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала этот пост с декабря 2019 года.

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