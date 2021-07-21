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Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет

Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве" № 1608-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада приняла документ 1 июля 2021 года.

Само же соглашение заключили 13 мая 2021 года. Оно предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, который состоит из трех частей: защита Деснянской и Днепровской водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции, и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотерь; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод. Субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".

Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, которая не превышает 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками пребывает в сфере ответственности французского поставщика.

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Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Киевводоканалу". Гарантом выполнения обязательств субкредитного договора выступает Киевский городской совет.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Киев (25683) кредит (2378) соглашение (1351) Франция (3544) водоснабжение (723)


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Топ комментарии
+14
Порошенко обновил систему ПВО Киева за свои деньги, а Гундосик взял ещё один кредит...
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21.07.2021 19:53 Ответить
+7
как вам фото? а?

Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет - Цензор.НЕТ 9001
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21.07.2021 19:59 Ответить
+6
Она просто красиво оттрахала квартального клоуна.
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21.07.2021 20:12 Ответить
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Ну зашибись! Теперь Боржоми будет с крана течь!
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21.07.2021 19:51 Ответить
Французский коньяк, кредит же Франция даёт.
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21.07.2021 19:51 Ответить
О! Точно! Это они Шампанское пристраивают!
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21.07.2021 19:52 Ответить
кто будет кредит возвращать с процентами через 40 лет????
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21.07.2021 20:19 Ответить
А какие варианты?
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21.07.2021 20:19 Ответить
Какая разница?
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21.07.2021 20:19 Ответить
Да успокойтесь вы. Нам дадут 5% скидку.
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21.07.2021 20:03 Ответить
Шота не сходится. Вам скидку, а нам успокоиться?
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21.07.2021 20:06 Ответить
Да тише вы, а то щас судьи набегут.
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21.07.2021 20:48 Ответить
Чувствуется без гениального финансиста Милованова тут не обошлось.... Причём на фразу: «ты что, обнулся?» он провел лекцию по финансам и подитожил: «так нас же через 40 лет тут не будет, какая разница?»
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21.07.2021 20:22 Ответить
Интересно и сколько Украине будет стоить этот кредит по истечению 40 лет????
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21.07.2021 19:51 Ответить
Порошенко обновил систему ПВО Киева за свои деньги, а Гундосик взял ещё один кредит...
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21.07.2021 19:53 Ответить
оно-ДЕБИЛО...
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21.07.2021 19:54 Ответить
Чао субьект. Осталось посмотреть учредителей. А почему не тендер?
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21.07.2021 19:57 Ответить
Наиболее вероятно - рыжий кучмовский ублюдок Ахметка
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21.07.2021 20:20 Ответить
киевляне, вас будут иметь криворожские налётчики,
готовьте за водичку кошелёчки...
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21.07.2021 19:57 Ответить
Учитывая кто подписал соглашение, Вас в позу собачки поставят раньше... А киевлянам возможно и сделают что то. Но платить за это будут все...
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21.07.2021 20:03 Ответить
а , c чего вы решили что я не киевлян?
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21.07.2021 20:05 Ответить
А почему Вы считаете что я так решил?
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21.07.2021 20:08 Ответить
по "Вас ...поставят раньше...А киевлянам...."
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21.07.2021 20:21 Ответить
Ну все правильно - Вас раньше, потому что я во-первых не по этим делам а даже если и дойдёт до этого, то просто так я не дамся....
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21.07.2021 20:27 Ответить
Да и Киев настолько большой, что те кто живет в Боярке или Фастове, приехав на море говорят всем что они из Киева..
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21.07.2021 20:33 Ответить
Будем искать под Днепром чистую воду?
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21.07.2021 19:58 Ответить
её там не видно, но пуйловцы в Крыму утверждают что даже под Чёрным морем есть
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21.07.2021 20:00 Ответить
40 лет кредита? Это всегда внушало доверие напротяжение 30 лет незаввисимости? Надеюсь,до 70 лет доживем.))
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21.07.2021 19:58 Ответить
как вам фото? а?

Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет - Цензор.НЕТ 9001
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21.07.2021 19:59 Ответить
зачот!
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21.07.2021 20:01 Ответить
«В поисках Чауса». Так можно назвать фото
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21.07.2021 20:02 Ответить
Учительница и школьники балбесы....
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21.07.2021 20:07 Ответить
Видно шо та Санду нищебродка.
а напротив, - один ручку принес, второй портфель, третий поводок держит....
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21.07.2021 20:08 Ответить
нищеброд ты. А онп Президент и Главнокомандующий ВС Молдовы.
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21.07.2021 20:22 Ответить
Она просто красиво оттрахала квартального клоуна.
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21.07.2021 20:12 Ответить
обсыраться-это такая профессия
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21.07.2021 20:19 Ответить
у семи нянек дитя без глаза (с)
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21.07.2021 20:35 Ответить
справа тетя в маске, слева 5 дегенератов - без.

Она их не послала???
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21.07.2021 22:13 Ответить
Аваков на отдыхе.
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21.07.2021 20:02 Ответить
"Корумповані держави дуже довго існують, інколи вони навіть симпатичні - подивіться на Італію чи Грецію, вони є висококорумпованими державами. Я не певен, що рівень корупції в Україні набагато вищий, ніж в Греції чи в Італії.
Це не означає, що корупція є доброю. Корупція є поганою, її треба поборювати, треба впроваджувати нові суди, це все треба робити. Але це не виключає, що рівночасно можна будувати демократичну систему, мати певний рівень економічного розвитку, безпеки.
Останнім часом і https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/15/7297234/ Байден, і Блінкен договорилися до того, що корупція є однією з головних, якщо не головною, загрозою існування української держави. Це так, якби сказати полякам у вересні 1939 року: вибачте, найбільша загроза вашої державності - корупція, а не Німеччина і Радянський Союз. Ну це абсолютно вже нонсенс", - Олександр Мотиль.



Олександр Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації.

Президент Росії Володимир Пітун обирає Естонію наступною жертвою. Але замість маленької війни отримує великі проблеми всередині своєї країни − повстання, розвал імперії, грабежі і бійню. Це зав"язка роману "Pitun's Last Stand. An Entertainment about the Fall of Russia", який нещодавно вийшов у США.
Автору цієї книги Олександру Мотилю про життя і крах імперій відомо більше, ніж будь-кому з белетристів. Його монографію "Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження" ("Imperial Ends: The Decline, Collapse, and Revival of Empires") вивчають майбутні політологи в найпрестижніших університетах світу.
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21.07.2021 20:03 Ответить
везде бубося поспевает, - и водопровод починить, и Сватов снять, и прибарахлится.
Вот только за тарифами не уследил, - опять клятий Порошенко их поднял.
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21.07.2021 20:04 Ответить
Это какой могучий мозг надо иметь, решить проблему путем мощного кредита. Внуки вернут, а чо такого. И видимо, не его.
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21.07.2021 20:16 Ответить
А Ахметик квартиру в Лондоне себе купил за 220 миллионов евро.
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21.07.2021 20:36 Ответить
Хто буде повертати кредит та відсотки? Якого президента зненавидить "мудрий" нарід за набрані Зеленою Вавою борги?
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21.07.2021 20:40 Ответить
70 миллион евро в кредит на 40 лет. Да неужто во всем государстве не нашлось таких денег.
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21.07.2021 20:46 Ответить
пей- те
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21.07.2021 21:04 Ответить
Как в кино. А платить кто будет? А потом. Вовочка усвоил урок. Как с дорогами
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21.07.2021 21:16 Ответить
и чем сейчас вода плохая, дурашка
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21.07.2021 21:21 Ответить
ужасная
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21.07.2021 22:14 Ответить
Візьмуть кредит 70 міліони на 40 років, а розпиз...дять за місяць.
Чи ні?
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21.07.2021 22:21 Ответить
 
 