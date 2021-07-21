Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве" № 1608-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада приняла документ 1 июля 2021 года.

Само же соглашение заключили 13 мая 2021 года. Оно предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, который состоит из трех частей: защита Деснянской и Днепровской водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции, и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотерь; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод. Субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".

Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, которая не превышает 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками пребывает в сфере ответственности французского поставщика.

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Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Киевводоканалу". Гарантом выполнения обязательств субкредитного договора выступает Киевский городской совет.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.