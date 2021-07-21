Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве" № 1608-ІХ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада приняла документ 1 июля 2021 года.
Само же соглашение заключили 13 мая 2021 года. Оно предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, который состоит из трех частей: защита Деснянской и Днепровской водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции, и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотерь; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод. Субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".
Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, которая не превышает 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками пребывает в сфере ответственности французского поставщика.
Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Киевводоканалу". Гарантом выполнения обязательств субкредитного договора выступает Киевский городской совет.
Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.
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готовьте за водичку кошелёчки...
а напротив, - один ручку принес, второй портфель, третий поводок держит....
Она их не послала???
Це не означає, що корупція є доброю. Корупція є поганою, її треба поборювати, треба впроваджувати нові суди, це все треба робити. Але це не виключає, що рівночасно можна будувати демократичну систему, мати певний рівень економічного розвитку, безпеки.
Останнім часом і https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/15/7297234/ Байден, і Блінкен договорилися до того, що корупція є однією з головних, якщо не головною, загрозою існування української держави. Це так, якби сказати полякам у вересні 1939 року: вибачте, найбільша загроза вашої державності - корупція, а не Німеччина і Радянський Союз. Ну це абсолютно вже нонсенс", - Олександр Мотиль.
Олександр Мотиль потрапив в https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-political-scientists-today десятку найвпливовіших політологів 2010-2020-х, за версією Academic Influence. Сфера його наукових інтересів − Україна, Росія, імперії і їхні трансформації.
Президент Росії Володимир Пітун обирає Естонію наступною жертвою. Але замість маленької війни отримує великі проблеми всередині своєї країни − повстання, розвал імперії, грабежі і бійню. Це зав"язка роману "Pitun's Last Stand. An Entertainment about the Fall of Russia", який нещодавно вийшов у США.
Автору цієї книги Олександру Мотилю про життя і крах імперій відомо більше, ніж будь-кому з белетристів. Його монографію "Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження" ("Imperial Ends: The Decline, Collapse, and Revival of Empires") вивчають майбутні політологи в найпрестижніших університетах світу.
Вот только за тарифами не уследил, - опять клятий Порошенко их поднял.
Чи ні?