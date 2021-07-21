Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области" № 1609-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада поддержала документ 1 июля 2021 года.

Соглашение, заключенное 13 мая 2021 года в Киеве, предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки.

Украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.

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Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал". Общий надзор и координацию проекта осуществляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кредит предоставляется на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.

Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Попаснянскому районному водоканалу". Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

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