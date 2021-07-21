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Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро

Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области" № 1609-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада поддержала документ 1 июля 2021 года.

Соглашение, заключенное 13 мая 2021 года в Киеве, предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки.

Украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил соглашение с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве: столица возьмет в кредит 70 млн евро на 40 лет

Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал". Общий надзор и координацию проекта осуществляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кредит предоставляется на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.

Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Попаснянскому районному водоканалу". Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

Также читайте: На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации

Автор: 

закон (3178) Зеленский Владимир (20873) кредит (2378) соглашение (1351) Франция (3544) водоснабжение (723) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+7
За эти кредиты нужно ему и руки и язык отрубить! Отдавать кто это будет все, что это жидопадло набрало???
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21.07.2021 21:03 Ответить
+1
Так в Киев или Луганскую область? Куда бабки ?
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21.07.2021 21:02 Ответить
+1
надо еще у Австралии для луганщины чего то попросить
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21.07.2021 21:06 Ответить
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Так в Киев или Луганскую область? Куда бабки ?
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21.07.2021 21:02 Ответить
Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро - Цензор.НЕТ 4820
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21.07.2021 21:06 Ответить
За эти кредиты нужно ему и руки и язык отрубить! Отдавать кто это будет все, что это жидопадло набрало???
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21.07.2021 21:03 Ответить
Мавзолейные Хмыри тянут воду из озера Байкал Крысчанам,типа концлагерь Крым круче ЛОХанска и ДАУНетска
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21.07.2021 21:03 Ответить
Президент Франции Макрон отменил Коменданский час в ОРДЛО,....Путлер в шоке....,вмешательство во внутренние дела РАБссии...
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21.07.2021 21:05 Ответить
Макрон і мікрон
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21.07.2021 21:25 Ответить
надо еще у Австралии для луганщины чего то попросить
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21.07.2021 21:06 Ответить
Тем временем пожар в Якутской Тайге набрал такие обороты,что потушить 2 миллиона гектаров леса практически неевозможно...,бедная РАБссиия,даже братья китаесы бессильны
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21.07.2021 21:08 Ответить
Чё он там утвердил???? С кем и о чём????? *******!!!!!! Не, ну до такого даже проффесор не додумлся бы!
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21.07.2021 21:28 Ответить
реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3278460
Здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека весом 80 кг - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4MCU8vTxAhX0AxAIHXSwBDwQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.brita.ru%2Fexperience-brita%2Fpersonal-hydration-needs&usg=AOvVaw0d2OrvhJ_9UM9yYpntXYRk 2,8 л воды каждый день.
135 миллионов литров в день напоят 48 миллионов человек. Крышу рвётЗеленський затвердив угоду з Францією про поліпшення постачання питною водою на Луганщині: ОДА нададуть кредит на 70 млн євро - Цензор.НЕТ 9884, надо пойти выпить (не воды)
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21.07.2021 22:36 Ответить
всё для дамбаса, дамбас кормит Украину ...
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22.07.2021 08:55 Ответить
кредит на шею нам, шоб пи радастичным кармильцам пилось хорошо
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22.07.2021 10:25 Ответить
 
 