Зеленский утвердил соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой на Луганщине: ОГА предоставят кредит на 70 млн евро
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области" № 1609-ІХ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, Верховная Рада поддержала документ 1 июля 2021 года.
Соглашение, заключенное 13 мая 2021 года в Киеве, предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки.
Украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.
Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал". Общий надзор и координацию проекта осуществляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кредит предоставляется на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.
Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Попаснянскому районному водоканалу". Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА.
Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.
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Здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека весом 80 кг - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4MCU8vTxAhX0AxAIHXSwBDwQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.brita.ru%2Fexperience-brita%2Fpersonal-hydration-needs&usg=AOvVaw0d2OrvhJ_9UM9yYpntXYRk 2,8 л воды каждый день.
135 миллионов литров в день напоят 48 миллионов человек. Крышу рвёт, надо пойти выпить (не воды)