Россия потратит еще 222 млн рублей на обустройство скважин в оккупированном Крыму

Российское правительство выделило более 222 млн рублей в виде субсидии на обвязку скважин питьевой воды в оккупированном Крыму, а также на строительство к ним водоводов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте российского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Выделить Минэкономразвития России в 2021 году из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 222 224 тысячи рублей на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Крыма на реализацию мероприятия по выполнению работ по обвязке разведанных в 2021 году скважин питьевой воды на территории Крыма и строительству водоводов, имея в виду организацию транспортировки воды в объеме не менее 10 тыс. куб. метров в сутки для обеспечения дополнительной подачи воды в водопроводную сеть Крыма", – сказано в документе.

При этом данная субсидия покроет лишь 95% расходов на проведение данных работ, 5% будет потрачено из бюджета Крыма. Соответствующее соглашение будет заключено в течение 30 дней, говорится в документе.

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В мае сообщалось, что "Росгеология" планирует в этом году пробурить еще 50 скважин в Крыму и Севастополе.

Ранее из резервного фонда правительства России было выделено более 300 миллионов рублей на поиск пресной воды под Азовским морем.

Российское правительство сообщало также о планах выделить Крыму и Севастополю еще 5 млрд рублей на ликвидацию потерь в сетях водоснабжения.