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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия потратит еще 222 млн рублей на обустройство скважин в оккупированном Крыму

Россия потратит еще 222 млн рублей на обустройство скважин в оккупированном Крыму

Российское правительство выделило более 222 млн рублей в виде субсидии на обвязку скважин питьевой воды в оккупированном Крыму, а также на строительство к ним водоводов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте российского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Выделить Минэкономразвития России в 2021 году из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 222 224 тысячи рублей на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Крыма на реализацию мероприятия по выполнению работ по обвязке разведанных в 2021 году скважин питьевой воды на территории Крыма и строительству водоводов, имея в виду организацию транспортировки воды в объеме не менее 10 тыс. куб. метров в сутки для обеспечения дополнительной подачи воды в водопроводную сеть Крыма", – сказано в документе.

При этом данная субсидия покроет лишь 95% расходов на проведение данных работ, 5% будет потрачено из бюджета Крыма. Соответствующее соглашение будет заключено в течение 30 дней, говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. спецназовцев и 1367 единиц спецтехники под предлогом ликвидации наводнения, - Денисова

В мае сообщалось, что "Росгеология" планирует в этом году пробурить еще 50 скважин в Крыму и Севастополе.

Ранее из резервного фонда правительства России было выделено более 300 миллионов рублей на поиск пресной воды под Азовским морем.

Российское правительство сообщало также о планах выделить Крыму и Севастополю еще 5 млрд рублей на ликвидацию потерь в сетях водоснабжения.

Автор: 

Крым (26425) россия (96192) водоснабжение (723) вода (920)


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Топ комментарии
+6
Як можна знайти те, чого немає ?
Ну нехай витрачають....це ж добре.
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21.07.2021 20:19 Ответить
+3
Так вроде ж недавно ,skj столько воды ? что на лодках по городам плавали . Чё выпилили уже ?
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21.07.2021 20:29 Ответить
+3
за эти бабки можно было наделать и поставит дождеприёмники - накопители из нержавейки возле каждого дома , поднять их на высоту пять метров и посадить возле каждого шамана из Якутии с кожаной флейтой во рту, пущай ливни вызывают, когда надо
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21.07.2021 20:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як можна знайти те, чого немає ?
Ну нехай витрачають....це ж добре.
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21.07.2021 20:19 Ответить
Не мешай пилить!
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21.07.2021 20:50 Ответить
Не погано. Валіза без ручки стає все важчою.
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21.07.2021 20:20 Ответить
"Больше скважин, хороших и разных" (с)
Главное под Азовом не забыть поискать.
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21.07.2021 20:20 Ответить
Вважаєте реально свердлять/шукають?)
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21.07.2021 20:22 Ответить
Россия потратит еще 222 млн рублей на обустройство скважин в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5205
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21.07.2021 20:26 Ответить
А чё, в стране советов всегда так,сначала идиоты Чернобыль рванули, а потом по всем дворам скважины бурили. ***** оно как придурок с перфоратором, что-то бурит постоянно людям назло.
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21.07.2021 23:36 Ответить
Так вроде ж недавно ,skj столько воды ? что на лодках по городам плавали . Чё выпилили уже ?
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21.07.2021 20:29 Ответить
Народ такий, всього мало. То землею не наїдятся,то водою не напьються- колись вдавить!
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21.07.2021 20:45 Ответить
Оно то с похмелья страсть как водицы хоца.
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21.07.2021 23:27 Ответить
за эти бабки можно было наделать и поставит дождеприёмники - накопители из нержавейки возле каждого дома , поднять их на высоту пять метров и посадить возле каждого шамана из Якутии с кожаной флейтой во рту, пущай ливни вызывают, когда надо
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21.07.2021 20:31 Ответить
опять мартышкины труды
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21.07.2021 20:50 Ответить
Орда временщики.Не пройдет и пятилетки как солончаки и развалины домов будут украшать степной Крым.
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21.07.2021 21:29 Ответить
Ну й амінь.))
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21.07.2021 23:03 Ответить
Теперь ***** от имени крысчан обратится, но уже к рабсеянам. Денех нет, но вы держитесь.... Все канули в воду.
А виноват кто - *****.
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21.07.2021 23:24 Ответить
 
 