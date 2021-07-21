Экс-помощник командира Керченского отряда морской охраны Шамшура при оккупации Крыма приказал подчиненным сдать оружие

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему помощнику командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК и Севастополя.

"Следствием установлено, что в марте 2014 года, во время захвата государством-оккупантом административных зданий и воинских частей на территории АР Крым, подозреваемый, занимая указанную должность, оказывал помощь представителям иностранного государства в осуществлении подрывной деятельности против Украины. А именно: помощник командира, имея административное влияние на военнослужащих, вопреки утвержденному плану реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отдал приказ личному составу сдать оружие в комнату хранения и лично проконтролировал его выполнение", - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, считают в ведомстве, "подозреваемый оказал помощь представителям государства-оккупанта в беспрепятственном доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины".

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Также, как утверждают в прокуратуре, "подозреваемый способствовал незаконному предоставлению гражданства России работникам указанной воинской части путем составления списков военнослужащих и последующей их передачи представителям спецслужб России".

Имя и фамилия подозреваемого в сообщении не указаны. Но, как сообщил, Крым.Реалии чиновник, который не уполномочен разговаривать с медиа и захотел остаться анонимным, речь идет о Сергее Шамшуре. Крым.Реалии готовы предоставить экс-помощнику командира Керченского отряда морской охраны Сергею Шамшуре возможность высказать свою позицию.