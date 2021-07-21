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Новости Оккупация Крыма
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Экс-помощник командира Керченского отряда морской охраны Шамшура при оккупации Крыма приказал подчиненным сдать оружие

Экс-помощник командира Керченского отряда морской охраны Шамшура при оккупации Крыма приказал подчиненным сдать оружие

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему помощнику командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК и Севастополя.

"Следствием установлено, что в марте 2014 года, во время захвата государством-оккупантом административных зданий и воинских частей на территории АР Крым, подозреваемый, занимая указанную должность, оказывал помощь представителям иностранного государства в осуществлении подрывной деятельности против Украины. А именно: помощник командира, имея административное влияние на военнослужащих, вопреки утвержденному плану реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отдал приказ личному составу сдать оружие в комнату хранения и лично проконтролировал его выполнение", - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, считают в ведомстве, "подозреваемый оказал помощь представителям государства-оккупанта в беспрепятственном доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины".

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Также, как утверждают в прокуратуре, "подозреваемый способствовал незаконному предоставлению гражданства России работникам указанной воинской части путем составления списков военнослужащих и последующей их передачи представителям спецслужб России".

Имя и фамилия подозреваемого в сообщении не указаны. Но, как сообщил, Крым.Реалии чиновник, который не уполномочен разговаривать с медиа и захотел остаться анонимным, речь идет о Сергее Шамшуре. Крым.Реалии готовы предоставить экс-помощнику командира Керченского отряда морской охраны Сергею Шамшуре возможность высказать свою позицию.

Автор: 

Керчь (442) Крым (26425) прокуратура (5035) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+16
там таких патриотов 90% переметнулось ради жилплощади к кацапам.... потом правда получили жилплощадь в общагах сибири)
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21.07.2021 21:14 Ответить
+9
та він вже 7 років повинен зону топтати в кращому випадку ... а ви підозру оголосили !
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21.07.2021 21:08 Ответить
+8
Гнида продажная
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21.07.2021 21:23 Ответить
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Настоящий патриот. Выполнил присягу.
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21.07.2021 21:04 Ответить
ищи патриота выше, того, кто ему с Киева приказал.
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22.07.2021 01:45 Ответить
Изменить присяге никто не может приказать, не отмазывай это толстомордое гавно
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22.07.2021 11:04 Ответить
та він вже 7 років повинен зону топтати в кращому випадку ... а ви підозру оголосили !
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21.07.2021 21:08 Ответить
там таких патриотов 90% переметнулось ради жилплощади к кацапам.... потом правда получили жилплощадь в общагах сибири)
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21.07.2021 21:14 Ответить
Гнида продажная
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21.07.2021 21:23 Ответить
Зараз ми всі розумні, а в14му році хто вважав росіян ворогами? Стріляти в братів? Як потім виправдовуватись? Ніхто навіть уявити не міг на яку підлість здатен кацап, хоча наші предки попереджали! Це ще один трагічний урок нашему прийдешньому поколінню-на мишебрат-стріляй на звук!
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21.07.2021 21:29 Ответить
Да, ты прав! У нас нарид резкий- то с рускими в десна целовались а то побежали вдруг вышиванки натягивать в 14-м году, а то вдруг устали от вайны сидя на диване, и выбрали зеленую гадость чтоб снова кредиты на ланосы и "стабильность" от овоща вернуть и расии зад подствалять раком...
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21.07.2021 22:39 Ответить
ну хз, но еще с башен-близнецов, через год, я для себя сделал вывод, что от раши надо держаться подальше, насколько это вообще возможно. и это решение меня не подводило
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22.07.2021 05:23 Ответить
ну гнида то он гнида,но ведь есть ещё устав! а устав чётко устанавливает правила реагирования на угрозу,и вскрыть двери оружейки,дело пары минут. и тут командование на себя берёт кто? правильно-ЗКВ! а гниду можно сразу и к стенке.
но устав надо знать,а не слепо подчиняться идиоту в погонах!
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21.07.2021 21:32 Ответить
На Черниговщине идейных комуняк мало. Но очень много совкоголовых серых людей. Так исторически сложилось что и отставников со всего совка и пенсионеров полно еще со времен царской россии. Засланных мало а вот "какая разница" очень много, тем более что кроме этих многочисленных гос служащих в остальной массе- народ нищий и за колбасу и "стабильнасть" и шоб "порядок" как у соседей беларусов(которые в Чернигов автобусами ездят по выходным оптом затариваться в супермаркеты) и мать родную продаст...
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21.07.2021 22:44 Ответить
О, 111 статья. Как раз по этой и посадят зеленского.
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21.07.2021 21:46 Ответить
Потрібно як Ізраіль - вийшов в туалет в Аргентині, отямився в Тель-Авіві !
Вийшов в вечері в Керчі, отямився в Києві!
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21.07.2021 21:51 Ответить
судя по фото матёрый крысак
с Родиной, там, где жопа в тепле
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21.07.2021 21:53 Ответить
Ну що ж зрозуміло-гнида,колаборант,зродник....тощо. От питання в мене виникає,а командир чим займався,раз помічник там керував?
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21.07.2021 21:54 Ответить
До цього часу ніхто не назвав точну цифру зрадників.
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21.07.2021 22:11 Ответить
мой бывший сокурсник в военном институте. последним чмошником был
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21.07.2021 22:41 Ответить
Расстрелять мерзавца...
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21.07.2021 22:46 Ответить
Сама ХВамілія сказала хто вонО таке...
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22.07.2021 00:20 Ответить
... не прошло и пол года
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22.07.2021 02:37 Ответить
Похожий на Мальчиша-плохиша, который за бочку варенья и ящик печенья всех сдал...
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22.07.2021 05:25 Ответить
 
 