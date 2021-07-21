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Новости Коронавирус и карантин
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40% созданных пунктов вакцинации не работают, хотя на региональных складах находится 3,4 млн доз антиковидных вакцин, - Ляшко

40% созданных пунктов вакцинации не работают, хотя на региональных складах находится 3,4 млн доз антиковидных вакцин, - Ляшко

В Украине 40% созданных пунктов вакцинации не работают.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20 июля 2021 г. в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области - 44 из 121, в Кировоградской области - 46 из 121, в Хмельницкой - 28 из 80, в Черкасской - 61 из 143, в Ривненской - 47 из 122, в Харьковской - 74 из 154, в Николаевской - 54 из 108, в Волынской - 43 из 87", - сообщил чиновник.

Министр отметил, что люди жалуются, что им отказывают в прививке за нехватки вакцин. При этом, на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 дозы антиковидных вакцин. Из них 961 142 дозы это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках.

"Все это означает, что все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, не могут получить прививку", - резюмировал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня стартует 5-й этап вакцинации от коронавируса. Получить прививку смогут все желающие, - Ляшко. ВИДЕО

Министр призвал украинцев обращаться в  местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр Минздрава, если ближайший пункт прививки не работает или там отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин.

40% созданных пунктов вакцинации не работают, хотя на региональных складах находится 3,4 млн доз антиковидных вакцин, - Ляшко 01
40% созданных пунктов вакцинации не работают, хотя на региональных складах находится 3,4 млн доз антиковидных вакцин, - Ляшко 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В Росію мандруй! Там тобі шмальнуть що замовиш.
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21.07.2021 21:37 Ответить
+5
це точно, за два місяці всі будуть "вакциновані", причому сама вакцина не буде потрібна
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21.07.2021 21:43 Ответить
+3
А на кой вы сидите в своем МОЗе , пан Ляшко? Идите вакцинируйте людей. Начали пятый этап вакцинации, когда еще и первый не закончили как положено. Как можно начинать новый учебный год, как обещал премьер, без карантинов, когда учителя не вакцинированы?
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21.07.2021 21:20 Ответить
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А на кой вы сидите в своем МОЗе , пан Ляшко? Идите вакцинируйте людей. Начали пятый этап вакцинации, когда еще и первый не закончили как положено. Как можно начинать новый учебный год, как обещал премьер, без карантинов, когда учителя не вакцинированы?
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21.07.2021 21:20 Ответить
В Росію мандруй! Там тобі шмальнуть що замовиш.
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21.07.2021 21:37 Ответить
Це може бути правдою , бо решта Українців не хоче прививатись нічим .
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21.07.2021 21:23 Ответить
Сегодня с супругой привились Пфайзером. Культурно, без очереди. Но народ подходит постоянно. 6 человек собралось - вперед. За 40 минут пока сидел в ожидании после укола, человек 30 пришло. Может это не Украинцы были, не знаю, на негроидов и метисов вроде не похожи.
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21.07.2021 21:49 Ответить
Вы после пары стаканов шмурдяка философствуете?
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21.07.2021 22:00 Ответить
То, как вы строите предложения, говорит об крайне низком интеллекте, либо о принятой на грудь расслабляющей дозе. Одно из двух.
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21.07.2021 22:14 Ответить
нужно запретить выезд скорых к таким украинцам. почему мои налоги будут тратится на какого то нехачуху?
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22.07.2021 10:48 Ответить
Виктор Кириллович очень правильно говорите, приглашаю в Днепр, готов привиться Moderna, но говорят что ее нет, наверное стоит обратиться к Американским товарищам что бы они ускорили работу чиновников.
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21.07.2021 21:27 Ответить
Модерна будет на следующей неделе в центрах, звонил сегодня. А чем вам Пфайзер не хорош?
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21.07.2021 21:50 Ответить
Пфайзер хорош, но у нас же еще есть право выбора?
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21.07.2021 23:15 Ответить
Ну подождите несколько дней. Будет вам и Модерна.
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22.07.2021 11:51 Ответить
Охота пуще неволи.
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22.07.2021 16:44 Ответить
сьогоднi привили у Києвi i Сумах модeрною. розвозять так як свiчка капає
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21.07.2021 23:30 Ответить
Віддайте функцію вакцинуваня комерційним медичним закладам і справа не тільки зрушиться з місця, а полетить
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21.07.2021 21:31 Ответить
це точно, за два місяці всі будуть "вакциновані", причому сама вакцина не буде потрібна
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21.07.2021 21:43 Ответить
И справки на желтых листах будут красивые, хоть в рамку вставляй.
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21.07.2021 21:50 Ответить
Бояться шмордяка більше чим КОВІДу, треба якимись жахами налякати щоб розумні теж відважились
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21.07.2021 21:52 Ответить
Огласите весь список , пожалуйста.
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21.07.2021 22:17 Ответить
вiн є читай а нe ляпай
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21.07.2021 23:31 Ответить
Список непрацюючих пунктів? Що ти верзеш, недолугий ?
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22.07.2021 08:28 Ответить
а ти у своєму комeнтi нe вточнив
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22.07.2021 14:33 Ответить
А Ляжко зачем? При "зеленых пионерах" в обязаностях у министров осталась токо обязанность в кресле сидеть?
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21.07.2021 23:32 Ответить
Я не зрозумів, а хто повинен ці центри запустити в роботу? Чи вони самі якось повинні запрацювати? Перефразуючи класика, який вустами О. Бендера кричав: "Узнаю брата Колю!", можна промовити: "Впізнаю Україну!"
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22.07.2021 00:35 Ответить
Совсем по Жванецкому: "Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, а включаешь - не работает!.."
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22.07.2021 07:39 Ответить
Кароче, мы процедуру понєли: министр сказал, чтобы мы ехали на маршрутке, записывались на прием в департамент, через месяц в назначенный срок попали на прием к "ответственному лицу", и, оставив письменную жалобу, еще через месяц получали ответ в стиле "вывсёврёте", идите и прививайтесь той вакциной, которую дал Ляшко.
Щаз запишу процедуру...
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22.07.2021 07:26 Ответить
И все обязательно запишите эту процедуру. Расскажите соседу, пусть возьмет на работе личные дни и займется своим "вакцинированием" - нечего ждать от Ляшка погоды. Передайте также эту процедуру 90-летней соседке бабе Мане, пусть оторвет свою задницу от тиливизора и по зною едет в департаменты с жалобой, добивацца вакцины. Расслабились, понимаешь..
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22.07.2021 07:33 Ответить
 
 