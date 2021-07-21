Витренко: запуск "Северного потока 2" - это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона
Украина не изменит свое отношение к проекту газопровода "Северный поток 2", его запуск ставит под угрозу безопасность страны и региона в целом.
Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
"Наша позиция неизменна: "Северный поток 2" – это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" будет соблюден. "Северный поток 2" - это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны-лидеры западного мира могут договариваться о проекте Кремля", - сказал он.
По словам Витренко, вопрос о возможности компенсировать Украине критическую угрозу для ее безопасности звучит странно на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.
"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия ожидает, что если военные действия не затронут европейских потребителей, то Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - отметил Витренко.
Глава "Нафтогаза" призвал западные страны быть реалистами, понимать риски угрозы со стороны Москвы, просчитывать их наперед и не допустить ситуации, когда уже будет поздно "и все будут разводить руками и выражать глубокую обеспокоенность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей".
Витренко напомнил, что демократическая и республиканская партии США поддерживают борьбу Украины против "Северного потока 2", выразив надежду, что будет сделано все возможное для санкций против компании оператора проекта Nord Stream AG.
"Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, что это оружие и угроза безопасности Украины и всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом. Они действенны", - резюмировал глава НАК.
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Чекали, коли добудують ?
Нізто тепер взад не поверне. Німеччина для штатів значно важливіший партнер, аніж ми.
А вот экономическое давление будет колоссальным. Для начала - оставить Украину без доходов от транзита. Нет, транзит не прекратится, конечно, но он будет в мизерных объёмах, чтобы содержание ГТС шло уже в убыток. Далее - повесить на шею Украине оккупированный сейчас Донбасс, на условиях минских договорняков (там амнистия боевикам, местные выборы, выплата пенсий за 7 лет и т.д.). Вот к этому сейчас всё идёт.
.обход Украины заработает и начнётся как со складами
Отака х..ня,малята!
Даже пыталась в интернете убеждать, что выбор этой мрази является просто опасным для страны.
Но кто же слушал, оболваненный при помощи манипуляций массовым сознанием народ обзывал меня за это порохоботкой и кричал, что самый честный президент на велосипеде сделает счастье всем и сразу.
А ведь если Россия начнёт масштабную войну, с землёй сравняют не только хаты зесрани, но и тех, кто был и есть против них.
Вот так-то.
а вот думать как дальше жить в этой ситуации и как использовать трубу по любому надо...
хорошо бы был план В и С а не только истерические серенады...
А вот экономическое удушение Украины он начнёт обязательно.
СП-2 СТРОИЛИ и при парашенке. не гунди. При порошеке немчики и торговали, и помогали руким свиньям
Про ОБЯЗАНОСТИ. Каким боком международное право тут? Если про будапешстский меморандум - там нет гарантий. можешь почитать. При этом НИКОМУ не выдвинули обвинение о госизмене. Тоесть Украина отказалась от ВСЕГО ЯО а взамен - ничего.
Ну оставили бы 10-50 ракет.