Витренко: запуск "Северного потока 2" - это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

Украина не изменит свое отношение к проекту газопровода "Северный поток 2", его запуск ставит под угрозу безопасность страны и региона в целом.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция неизменна: "Северный поток 2" – это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" будет соблюден. "Северный поток 2" - это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны-лидеры западного мира могут договариваться о проекте Кремля", - сказал он.

По словам Витренко, вопрос о возможности компенсировать Украине критическую угрозу для ее безопасности звучит странно на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.

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"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия ожидает, что если военные действия не затронут европейских потребителей, то Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - отметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" призвал западные страны быть реалистами, понимать риски угрозы со стороны Москвы, просчитывать их наперед и не допустить ситуации, когда уже будет поздно "и все будут разводить руками и выражать глубокую обеспокоенность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей".

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Витренко напомнил, что демократическая и республиканская партии США поддерживают борьбу Украины против "Северного потока 2", выразив надежду, что будет сделано все возможное для санкций против компании оператора проекта Nord Stream AG.

"Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, что это оружие и угроза безопасности Украины и всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом. Они действенны", - резюмировал глава НАК.