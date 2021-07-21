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Витренко: запуск "Северного потока 2" - это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

Витренко: запуск

Украина не изменит свое отношение к проекту газопровода "Северный поток 2", его запуск ставит под угрозу безопасность страны и региона в целом.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция неизменна: "Северный поток 2" – это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" будет соблюден. "Северный поток 2" - это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны-лидеры западного мира могут договариваться о проекте Кремля", - сказал он.

По словам Витренко, вопрос о возможности компенсировать Украине критическую угрозу для ее безопасности звучит странно на фоне продолжающейся агрессии со стороны России.

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"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия ожидает, что если военные действия не затронут европейских потребителей, то Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - отметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" призвал западные страны быть реалистами, понимать риски угрозы со стороны Москвы, просчитывать их наперед и не допустить ситуации, когда уже будет поздно "и все будут разводить руками и выражать глубокую обеспокоенность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей".

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Витренко напомнил, что демократическая и республиканская партии США поддерживают борьбу Украины против "Северного потока 2", выразив надежду, что будет сделано все возможное для санкций против компании оператора проекта Nord Stream AG.

"Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, что это оружие и угроза безопасности Украины и всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом. Они действенны", - резюмировал глава НАК.

Автор: 

Северный поток (1458) Транзит газа (371) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+5
Ну теперь кацапам ни чего не мешает начать диверсии на гтс
.обход Украины заработает и начнётся как со складами
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21.07.2021 21:34 Ответить
+3
Даже если ему это удастся, он получит 40 млн. крайне враждебного населения и партизанскую войну по полной программе, в лучших традициях УПА. И в родные бурятские епеня поедут уже не десятки, а сотни тысяч гробов. Так что вряд ли пуйло станет это делать.

А вот экономическое давление будет колоссальным. Для начала - оставить Украину без доходов от транзита. Нет, транзит не прекратится, конечно, но он будет в мизерных объёмах, чтобы содержание ГТС шло уже в убыток. Далее - повесить на шею Украине оккупированный сейчас Донбасс, на условиях минских договорняков (там амнистия боевикам, местные выборы, выплата пенсий за 7 лет и т.д.). Вот к этому сейчас всё идёт.
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21.07.2021 22:24 Ответить
+2
А чого раніше мовчали ?
Чекали, коли добудують ?
Нізто тепер взад не поверне. Німеччина для штатів значно важливіший партнер, аніж ми.
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21.07.2021 21:28 Ответить
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А чого раніше мовчали ?
Чекали, коли добудують ?
Нізто тепер взад не поверне. Німеччина для штатів значно важливіший партнер, аніж ми.
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21.07.2021 21:28 Ответить
Трампа это совсе мне останавливало и он вводил санкции и был резко против этого потока...хотя тоже был подкацапником. байден просто совсем окровенный жополиз кремля..его предвыборная антикремлёвская риторика была просто звездежом..Реально это старая маразматичная тряпка слившая всё и вся..противостояние с Китаем в том числе..Не удивлюсь если ***** дальше попрёт окупировать Украину в самое ближайшее время.
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21.07.2021 21:34 Ответить
Даже если ему это удастся, он получит 40 млн. крайне враждебного населения и партизанскую войну по полной программе, в лучших традициях УПА. И в родные бурятские епеня поедут уже не десятки, а сотни тысяч гробов. Так что вряд ли пуйло станет это делать.

А вот экономическое давление будет колоссальным. Для начала - оставить Украину без доходов от транзита. Нет, транзит не прекратится, конечно, но он будет в мизерных объёмах, чтобы содержание ГТС шло уже в убыток. Далее - повесить на шею Украине оккупированный сейчас Донбасс, на условиях минских договорняков (там амнистия боевикам, местные выборы, выплата пенсий за 7 лет и т.д.). Вот к этому сейчас всё идёт.
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21.07.2021 22:24 Ответить
Хай будують, незабаром не буде, що качати
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21.07.2021 21:34 Ответить
Ну теперь кацапам ни чего не мешает начать диверсии на гтс
.обход Украины заработает и начнётся как со складами
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21.07.2021 21:34 Ответить
У флоті її величності не погані бойові плавці
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21.07.2021 21:36 Ответить
Та шось пе..дять в інеті , шо фрау вже в тємі газпрома і не на послєдніх ролях ... .
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21.07.2021 21:34 Ответить
"В случае, если Москва будет использовать "Северный поток-2" для давления, например, ограничивать поставки энергоресурсов, то Берлин обязуется принять меры, в том числе добиваться новых санкций."

Отака х..ня,малята!
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21.07.2021 21:35 Ответить
А я верю что, "если Москва будет использовать "Северный поток-2" для давления, например, ограничивать поставки энергоресурсов, то Берлин обязуется перекрыть у себя трубу"
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21.07.2021 22:14 Ответить
))))зекрысу уже послали все и вся -теперь просто тыкают палкой по приколу...а зесрань должна страдать -мне их не жаль,даже если их хаты пуйло с землёй сравняет -заслужили
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21.07.2021 21:39 Ответить
А я была категорически против этой зесрани как в президентском кресле, так и в Раде.
Даже пыталась в интернете убеждать, что выбор этой мрази является просто опасным для страны.
Но кто же слушал, оболваненный при помощи манипуляций массовым сознанием народ обзывал меня за это порохоботкой и кричал, что самый честный президент на велосипеде сделает счастье всем и сразу.
А ведь если Россия начнёт масштабную войну, с землёй сравняют не только хаты зесрани, но и тех, кто был и есть против них.
Вот так-то.
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21.07.2021 22:15 Ответить
велик дураку всё таки подарили
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21.07.2021 23:45 Ответить
прокремлёвкая шобла Щапито 95 со всеми рассорилась и просрала всю внешнюю политику на радость своим кремлёвским хозяевам..готовьтесь к дальнейшей войне..првда думаю ЗЕкрысы сразу здадуца..не зря же они целенаправленно разваливают армию..
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21.07.2021 21:42 Ответить
Вітренко: запуск "Північного потоку-2" - це питання не компенсацій, а безпеки України та регіону - Цензор.НЕТ 4166
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21.07.2021 23:38 Ответить
поздно пить боржоми...
а вот думать как дальше жить в этой ситуации и как использовать трубу по любому надо...
хорошо бы был план В и С а не только истерические серенады...
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21.07.2021 21:48 Ответить
сейчас даже ребёнку понятно, что никто бы не начал строительство СП-2, если бы у фуйла не было цели по дальнейшему военно- экономическому захвату Украины
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21.07.2021 22:12 Ответить
Насчёт военного - сомневаюсь, т.к. отпор будет очень мощным.
А вот экономическое удушение Украины он начнёт обязательно.
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21.07.2021 23:02 Ответить
Ты на счет "военного" сомневаешся, потому шо сидишь под Лениградом и пишешь под британским флажком? Тролль, от тебя за километр Пригожиным несет!
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21.07.2021 23:16 Ответить
да не полезут они что за бред, зачем им это кучу народа положат а где плюсы?
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22.07.2021 00:26 Ответить
Украинское ГТС под себя подмять.
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22.07.2021 06:52 Ответить
зачем? там трубы на ладан дышат, компрессора древние,хотели бы украинскую гтс нафига , сп1 сп2 турецкий поток?
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22.07.2021 13:29 Ответить
Поздно строить патриота когда всё проспали гниды засланные
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21.07.2021 22:12 Ответить
Никто в мире просто так "впрягаться" за сторонние страны не станет. Поэтому при Порошенке навязывали и США и Европе обязанность в защите принципов международнрго права по отношению к Украине. Всем западникам оочень не хотелось гнать на Росфедерацию, но их приперали к стенке и приходилось. Когда пришла "команда молодых велосипедистов", вся внешняя политика рухнула в одночасье. Чуваки в коротких штанах почему то посчитали себя "пупами Земли" и что все на планете вращается вокруг шапито Квартал. И в мировых столицах наконец вздохнули с облегчением. "Слава Богу, можно наплевать на ту Украину, и начать бизнес как обычно. Вот и имеем то, что имеем.
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21.07.2021 23:27 Ответить
Хто приперал? порошенко? кого?
СП-2 СТРОИЛИ и при парашенке. не гунди. При порошеке немчики и торговали, и помогали руким свиньям
Про ОБЯЗАНОСТИ. Каким боком международное право тут? Если про будапешстский меморандум - там нет гарантий. можешь почитать. При этом НИКОМУ не выдвинули обвинение о госизмене. Тоесть Украина отказалась от ВСЕГО ЯО а взамен - ничего.
Ну оставили бы 10-50 ракет.
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22.07.2021 08:26 Ответить
А как же Бедапештский меморандум?
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22.07.2021 06:54 Ответить
 
 