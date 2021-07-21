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Зеленский о встрече с Байденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США

Зеленский о встрече с Байденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США

Владимир Зеленский ожидает, что встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа в Белом доме будет содержательной и плодотворной.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - отметил Зеленский.

Зеленский о встрече с Байденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока-2", - Никифоров

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20873)


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Топ комментарии
+11
Зеленский о встрече с Баденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - Цензор.НЕТ 3343
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21.07.2021 21:37 Ответить
+11
Знову і знову ні слова про те, що окупант та агресор - касапія *****, які хочуть стерти Україну як суверену незалежну державу.
Так і напевне, переговори з дядьком Джо вестиме...
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21.07.2021 21:39 Ответить
+9
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5703579136382784?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

Пресс-секретарь Байдена Псаки заявила, что Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа.

А могли бы через почтового голубя сообщить, не так позорно было бы))))))

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - Цензор.НЕТ 5400
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21.07.2021 21:55 Ответить
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Зеленский о встрече с Баденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - Цензор.НЕТ 3343
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21.07.2021 21:37 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5703579136382784?__cft__[0]=AZUjE0zEIm8U6cMBaKf2OLWrGtoJfE7WktI7Pp6caaI0qLwgPHc4JqxvWYWiJl2uZiDJfUWN4vhAXI1xFVLgHmPB_Fcr5-VoU_K3lxIW4js0csA4hmJJAD13oJdS_hlEeOU&__tn__=%2CO%2CP-R 45 мин. ·

Пресс-секретарь Байдена Псаки заявила, что Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа.

А могли бы через почтового голубя сообщить, не так позорно было бы))))))

Зеленський про зустріч із Байденом 30 серпня: Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США - Цензор.НЕТ 5400
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21.07.2021 21:55 Ответить
Они голубю сообщили...
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21.07.2021 21:57 Ответить
Знову і знову ні слова про те, що окупант та агресор - касапія *****, які хочуть стерти Україну як суверену незалежну державу.
Так і напевне, переговори з дядьком Джо вестиме...
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21.07.2021 21:39 Ответить
от і підтвердження моєї тези в попередній інфі, що жоден зебіл не може бути україноцентристом за визначенням.
Ну, а якщо адміни помітять що ти кепкуєш над святими для українця речами - може, і тебе забанять.
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21.07.2021 21:49 Ответить
Какое Экономическое развитие, если из Украины делают огород? Лучше бы договорился об экспорте в США любой украинской продукции без пошлин и квот - это твоя задача как президента, но ты в этом ничего не понимаешь, ведь главное для тебя - общее фото с Байденом в Овальном кабинете. Глядя на стол в этом кабинете вспомни Монику Левински.
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21.07.2021 21:39 Ответить
И про безвиз ещё с США.
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21.07.2021 21:40 Ответить
Безвиз это не экономика, у нищих и подчинённых стран у США безвиза нет. С Латинской Америкой у США другие отношения, они в каком-то союзе между собой, но даже при этом безвиз не со всеми.
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21.07.2021 21:52 Ответить
Более реально потребовать от США предоставлять Украине все данные о финансах в банках США граждан Украины, как Украина уже несколько лет предоставляет США все данные о финансах их граждан в банках Украины. Если конечно США хотят действительно помочь Украине в борьбе с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Тем более что США эта информация предоставляется автоматически без всяких запросов с их стороны
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21.07.2021 21:55 Ответить
Песня Юрия Шевчука "Осень" для Байдена будет как раз в тему. А Вова петь умеет...
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21.07.2021 21:40 Ответить
После док фильма по вагнеровцам, который выйдет в ближайшее время, зеЛоха жестко натянут в вашингтоне. Хотя об этом зелупа не расскажет своим лошарам по телику.
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21.07.2021 21:40 Ответить
Вашингтон уже может только ганалулу натянуть.. старый маразматик уже слил всё что можно было слить... Сев поток в пользу рашки, полностью слился Китаю... все поняли что это тряпка и слизняк.. и ***** в первую очередь, так что война и дальнейшая окупация Украины совсем не за горами.
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21.07.2021 21:47 Ответить
Не кізді!
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21.07.2021 21:48 Ответить
Факты есть факты старый маразматик слился по полной и это все поняли...И ***** тоже это поняло...паспорта на ОРДЛО раздают во всю..будет дальнейшая окупация под жалкий писк старого вашингтонсокго маразматика какой он озабоченный
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21.07.2021 21:51 Ответить
Шо ты там продолжишь,гнида)с тобой покончено ,причем во всех смыслах ...
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21.07.2021 21:42 Ответить
с чего ты взял??.. Я вот думаю шо мудрый нарит малороссов его ещё и на второй срок выберет
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21.07.2021 21:48 Ответить
Та я не за зесрань-зебобу опустила Санду-заявила,что только из уважения к Украине не разрывает все контакты с зешоблой,но дела с ними будет вести только под протокол,грузинка вообще с ним встречаться отказалась-хотя оно припёрлось в Грузию,Байден просто ржет с него ,тыкая палкой -все,никто с этим уродом токсичным больше дел серьезных иметь не собирается
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21.07.2021 21:57 Ответить
Що вава, не хоче Байден приїхати на День Незалежності?
Жидковатий політик наш гарант.
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21.07.2021 21:44 Ответить
Вовчик ты ему прямо скажи..."Украина должна быть в НАТО...сутки даю..и ни минуты больше"..
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21.07.2021 21:46 Ответить
Зеля , проси 100 мильярдов, новые современные автобаны через всю Украину, автозаводы лучших марок ( БМВ , МЭРС) и никаких китайцев . Южанину и Васадзе посадить как коррупционеров , бо не дадут Украине развиваться автобарыги
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21.07.2021 21:48 Ответить
А на заводи завезти узбеків з колишнього Уздео?
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21.07.2021 21:50 Ответить
Зачем нам этот отсталый мир ? Украинцы хорошие технари .
Будет не хватать рабочих рук - румыны , венгры приедут
ВЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , что такие заводы будут собственностью крупных зарубежных компаний и даже правительство не будет иметь право туда соваться
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21.07.2021 21:53 Ответить
Это хорошо что 30 августа .
Может Украина успеет подготовить список пожеланий
И ещё надо базы НАТО
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21.07.2021 21:50 Ответить
З таким же успіхом американці можуть одразу покласти ті гроші на рахунок Бені.
Все одно ж покраде
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21.07.2021 21:52 Ответить
Американцы могут строить и сами распоряжаться деньгами
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21.07.2021 21:53 Ответить
Випишіть нам кілька богатих американців для розбудови України
І 10 тисяч німців )
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21.07.2021 22:00 Ответить
Вы в бизнесе разбираетесь ? Речь идёт о руководстве строительством и денежных расчетах иноземной компанией. Эти деньги в бюджет Украины заходить не будут , чтобы их не разворовали
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21.07.2021 22:15 Ответить
А ви у інвестуванні?
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21.07.2021 22:40 Ответить
Трошки трошки 😜
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21.07.2021 22:55 Ответить
А вот и моя схема 😜

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины. Оба государства ( США И ГЕРМАНИЯ) будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в инициативу на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Сразу Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов. Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.
Планируется, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.Источник: https://censor.net/ru/n3278492
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22.07.2021 00:52 Ответить
Нікуди воно не буде рухатись, якщо на цій справі не будуть заробляти. Благочинністю ніхто у світі не займається.
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22.07.2021 08:31 Ответить
На розвиток інфраструктури водню Германія, Франція, Італія планують в найближчі три роки витратити 100 млрд. І в наступні десять - ще 200. Порівняйте ці цифри з одиницею.
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22.07.2021 11:02 Ответить
Вашего зелю пнули-больше никто не хочет с ним вообще общаться лишний раз-оно политический труп для всего Мира..какие автобаны нахрен?))))
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21.07.2021 22:01 Ответить
Вот при чем здесь ВАШЕГО ЗЕЛЮ ?

А Вашего Зелю не пнули ? Или Вы не из Украины ?!!

Я пишу про новые автобаны и заводы. Вам они не нужны?
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21.07.2021 22:12 Ответить
Да никогда в жизни это ничтожество у меня язык не повернется назвать президентом Украины)оно президент дебилов и точка
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22.07.2021 07:57 Ответить
зебіл на цій гілці тільки один - https://censor.net/ru/user/432106
Так що припиняймо friendly fire
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21.07.2021 22:25 Ответить
ааа, ще один нижче появився...
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21.07.2021 22:26 Ответить
Зеля отримає настанови і швидко поїде.
З ним спілкуватись ніхто не хоче...бо шістка коломойського.
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21.07.2021 21:51 Ответить
Нарід з лівою різьбою в сраці, робить не хоче, а тільки дивиться сватів і жлуктати пивну бодягу.
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21.07.2021 21:53 Ответить
Мудрый нарид ворует по полной..довелось в своё время поработать на разных производствах...мудрый нарит ворует так шо депутаты могли бы позавидовать - это факт..На мебельке работал это пипец.. умудрялись себе даже шкафы купе делать, ессно со всего ворованного материала..а водители в тихаря помогали вывозить за проходную. Всё ворьё в правительстве это ворьё с народа - такого же вора. И не нойте, не скулите шо это не так..это именно так и никак иначе. В селе мудрый нарит работал на местном фермерском хозяйстве..тырили так шо я вообще удивляюсь ка кто хозяйство ещё работало.. пол села свиней кормило на халяву воруя на работе..и даже особо не прятались! Ещё и довольные были мол класс на шару порося выгодувалы..
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21.07.2021 22:03 Ответить
А по молодости ещё работал на полиграфии... Так мудрый нарит там даже мукулатуру придумал киздить и неподалёку сдавал и сразу же не отходя от кассы..хотя её надо было в тюки паковать и приезжала фура от комбината и вывозила, но часть всё равно умудрялись украсть..само собой тырили и бумагу и краску.. Ну вот и станет такой простой парень с народа депутатом, и шо типа он перестанет воровать?? ахаха..так они и жили..
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21.07.2021 22:10 Ответить
громадный вопрос, что он там продолжит. До 27 июля должны подойти к завершению закрытые слушания в Делавэре. И еще тридцать дней на уведомление сторон. То бишь выходим на 30 августа. Потому кто с кем и чего будет обсуждать - вопрос открытый и для клоуна больной. Если выполнит приказ и привезет бене повестку, может и примут его там. Если нет - придется самому уклоняться от повесток. А от той повестки будет сложнее сбежать чем от четырех предыдущих. Это вам не криворожский военком-разгильдяй...
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21.07.2021 21:56 Ответить
Головне-піаніно з собою взяти)-згодиться. А Лєнка хай дома лишається,штани,сорочку і "піанєрскійгалстук" на 1 вересня випрасує)
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21.07.2021 22:02 Ответить
На международной арене ЗЕбубачка уже сбитый лётчик ..его вообще никто в грош не ставит. Это просто чучелло....как тут не вспомнить найвеличнишый лидер ********** ))
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21.07.2021 22:13 Ответить
30 серпня "радавітий аристократ" Дєрьмак пасєтіт Білий Дім. Разом із буратінкою Зебубочкой.Успєх гараетірован. Овація.
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21.07.2021 22:15 Ответить
32 августа 2022 г ? Блажен кто верует. Нужно ещё старание приложить и мечты воплотятся в жизнь.
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21.07.2021 22:25 Ответить
30 августа дедушка Байден соберет мальчика вову в школу и погонет его туда розгами, надеюсь!
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21.07.2021 22:35 Ответить
Вольодья, спитай у того сивого, коли буде НАТО?
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22.07.2021 05:57 Ответить
зеленский скурвленный клован на верёвке у мрази охметова, увы
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22.07.2021 08:53 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з ЄС , НАТО та США . І робить це свідомо ,щоб потім заявляти : "вони нас не підтримують" та розвернутися в сторону КНР-РФ. Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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22.07.2021 09:35 Ответить
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
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22.07.2021 09:45 Ответить
 
 