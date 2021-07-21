Зеленский о встрече с Байденом 30 августа: Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США

Владимир Зеленский ожидает, что встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа в Белом доме будет содержательной и плодотворной.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ

"Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - отметил Зеленский.

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Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.