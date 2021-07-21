РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Задержание Протасевича
4 493 87

Лукашенко уверен, что ЕС своими действиями против Беларуси, России и Китая подталкивает к Третьей мировой войне

Лукашенко уверен, что ЕС своими действиями против Беларуси, России и Китая подталкивает к Третьей мировой войне

Страны Евросоюза ведут гибридную войну против Беларуси, России и Китая, тем самым увеличивают опасность начала Третьей мировой войны.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к Третьей мировой войне", - сказал Лукашенко.

Он отверг утверждения, что белорусские власти в мае вынудили пилотов лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадить самолет в Минске. Протасевич был задержан белорусскими властями, что стало поводом к введению ЕС и США очередных санкций против Беларуси. Лукашенко заявил, что решение о посадке в Минске принял пилот самолета Ryanair после получения сигнала о минировании борта, который впоследствии оказался ложным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Байдена Салливан - Тихановской: США с союзниками продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

"Дело не в самолете или Протасевиче, а в том, что им не удалось осуществить следующую цветную революцию после того, как они совершили множество революций в мире", - сказал Лукашенко.

Он также отверг обвинения ЕС в том, что власти республики способствуют нелегальной миграции, пропуская мигрантов через границу в Литву. Лукашенко потребовал от европейской стороны доказать эти обвинения, представив факты. "Пока никто не предоставил нам доказательства этого", - отметил он.

Автор: 

Беларусь (7921) Китай (3045) Лукашенко Александр (3618) россия (96192) Евросоюз (17274) Протасевич Роман (309)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Лукашенко ежедневно несёт какую-то пургу.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:00 Ответить
+13
Не волнуйся, не будет кремлевские недоумки ради тебя объявлять Третью мировую. Им же еще жить надо во всяких Австриях и Италиях.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:00 Ответить
+10
Мирові диктатори завжди звинувачують інших у власних злочинах!
показать весь комментарий
21.07.2021 22:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не волнуйся, не будет кремлевские недоумки ради тебя объявлять Третью мировую. Им же еще жить надо во всяких Австриях и Италиях.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:00 Ответить
Не, там не так все сложно, как может показаться, кремляди проще пареной репы держать каалхозника с пыней возле главкресел. В случае чего, на дурачков легче будет стрелки перевести.
показать весь комментарий
22.07.2021 01:45 Ответить
Лукашенко ежедневно несёт какую-то пургу.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:00 Ответить
Пердак подгорает, а жить-то хочется, вот и несёт. Любой бы нёс когда дышать уже нечем.
показать весь комментарий
22.07.2021 07:39 Ответить
Як на мене, то Литва з тіхановською посіяла бурю і несе пургу по всій Європі і навіть північній Америці.
показать весь комментарий
22.07.2021 08:35 Ответить
Мирові диктатори завжди звинувачують інших у власних злочинах!
показать весь комментарий
21.07.2021 22:01 Ответить
Себя на первое место поставил ))
показать весь комментарий
21.07.2021 22:02 Ответить
Pro fasistkuju rasku i komunistov kitajcev jasno ,no priciom tut on?Kto ego mozet bojatsia?
показать весь комментарий
21.07.2021 22:02 Ответить
Послушай люди пишут на доступных языках со всей планеты как с телефона так и с компа ты напрягаешь нужно всё время включать мозги и тратить время , в чём проблема у тебя, почему ты единственный на форуме "белая ворона"объясни пожалуйста
показать весь комментарий
21.07.2021 22:15 Ответить
иногда включать мозги даже полезно..
показать весь комментарий
21.07.2021 22:24 Ответить
Ukrainsi ne ruskije im etot jazyk toze skoro budet nenuzen.Mnogyje na zapadnoj Ukraine negovoriat po ruski takze
показать весь комментарий
21.07.2021 22:57 Ответить
Ну так пиши будь ласка на українському, а не як китайський робот
показать весь комментарий
21.07.2021 23:01 Ответить
Po ukrainski ja umeju citat i ponimaju pocti vsio,,pisat nemogu takze
Anglijskije bukvi ili litovskije odno i toze,tak problem netu,sto tut neponiatno
показать весь комментарий
21.07.2021 23:12 Ответить
між іншим гуляє ідея переходу на латиницю замість кирилиці, тому в якомусь майбутньому теж так можем писати
показать весь комментарий
22.07.2021 07:21 Ответить
підтримую його повністю, але така ідея не покидає і є апологети такої думки. хоча в десому можна з Яром посперечатись, бо в латиниці народи пристосовуючи її до своєї фонетики дещо змінювали літери, оті крапки, двокарапки хвостики зверху саме для цього, для позначення звуків властивих цим мовам і вимові, тому не все так складно, але з чим 100% погоджуюся, що не можна кацапам віддавати кирилицю.
показать весь комментарий
22.07.2021 16:37 Ответить
Ну нема у людини розкладки з кирилицею на комп"ютері!!! Невже не зрозуміло?! У них в Литві "латиниця", вони на Європу зав"язані , де теж вона! Чи ти думаєш , що комп"ютер у литовця лише для того щоб твої "хотєлки" на форумі задовольнять? Не подобається ? Не читай!
показать весь комментарий
22.07.2021 02:04 Ответить
Якби ми перейшли на латиницю, то це була б зброя проти росії))
показать весь комментарий
22.07.2021 08:40 Ответить
Ага! "Отдай жену дяде, а сам иди к бл*яди!"!!! Може і Київ віддамо - "матір городів руських"? Князів київських? Анну Ярославну назвем "русскай княжной" - "рассийскай бабушкай царственных дамов Европы"? Борщ назвем "русским блюдом"?
Кирилиця була створена для фонетики саме НАШОГО народу! Тому ми ніколи не "пристосовували" свою фонетику під абетку, а писали так, як говорили чи чули! (на відміну від кацапів, що кажуть чи читають одне, а пишуть зовсім інше!) Небагато народів у світі може похвалиться тим, що мають автентичну абетку, створену саме для них! (Китайці - ієрогліфи (корейці і японці їх у них перейняли), у "латиниці нема "господаря" - навіть ******* італійці не можуть на неї претендувать, бо ******* італійська мова має таку ж схожість з "латиною" як торт "Наполеон" з справжнім імператором! Індуси, євреї, кхмери, тайці, в"єтнамці І ВСЕ!!!
Не перехід на "латиницю" - зброя проти Росії, а "просвіщонноє мнєніє" "Оксани Стецьків" - зброя! Проти України!!! Бо віддаючи кирилицю кацапам, ми відрікаємося від однієї з опор "первородства" української нації, що колись (на свою біду) навчила тайгових дикунів грамоті!!!
показать весь комментарий
22.07.2021 09:03 Ответить
У нього більше проблема ось у цьому, він невірно пізнає букви типу ж, ш, щ, ч ю і так далі, тобто, PISU -PISHU, STOB-, CHTOB, GORZUS - GORGHUS, UUMEJU, - UMEYU
А взагалі всі інші хлопці з ЄС і в тому числі з Прибалтики, як то без проблем, до речі там наприклад Болгарія під кирилицею, він просто ледачий, або на зло "кирилиці" У наш час відповідати і писати на будь-якій мові без проблем
показать весь комментарий
22.07.2021 16:08 Ответить
Ну то й що? Він зобов"язаний знать досконало російську з українською? Мені достатньо зрозуміть що він хоче сказать! А каже він майже завжди правильні речі! От ти скажи - а ти литовську мову знаєш? Чи хоч трохи розумієш її? Я наприклад пишу йому завжди українською і він мене прекрасно розуміє! Колись Вахтанг Кікабідзе сказав подібним тобі "критиканам" (а він так і не позбавився акценту говорячи російською) : «Если вы встрэтите «лицо кавказской национальности» и он будет гаварыть с вами с акцентом, помнитэ - кроме русского, он владеет, в совершенстве, еще и своим родным. А ви его вообще не знаете…».
Це все одно якби тебе казах, башкир чи кримський татарин почали критикувать, якби ти написав їх мовою з помилками!
показать весь комментарий
22.07.2021 16:29 Ответить
Ось тобі на литовському перша частина того що ти писав, ми живемо в 21 цифровому столітті а він крім того в ЄС
Tai kas? Ar jis privalo puikiai mokėti rusų ir ukrainiečių kalbas? Aš pakankamai gerai suprantu, ką jis nori pasakyti! Ir jis beveik visada sako teisingus dalykus! Taigi pasakyk man - ar tu moki lietuviškai? Ar tu tai bent šiek tiek supranti? Pavyzdžiui, aš visada rašyk jam ukrainietiškai ir jis mane puikiai supranta! Vakhtangas Kikabidze kartą pasakė tokiems kritikams **** tu (ir niekada neatsikratė akcento, kalbėjusio rusiškai)
показать весь комментарий
22.07.2021 16:46 Ответить
Складніше з ієрогліфами, тобто Китай, Японія, Корея і арабами
показать весь комментарий
22.07.2021 16:49 Ответить
Я тобі вже написав - "Не подобається? Не читай!"
показать весь комментарий
22.07.2021 17:05 Ответить
"Как на компьютер добавить язык
Способ транслитерации является простым и удобным. Однако он не всегда и не всем подходит. Если пользователь находится за границей длительное время, то постоянно писать транслитом затруднительно.
Другой вариант, когда транслит-программа не спасёт: компьютер приобретен за границей, естественно, на клавиатуре имеются только латинские буквы. А хочется печатать и общаться с соотечественниками на родном языке. Выход может быть таким.
Чтобы добавить в языковую панель компьютера новый язык, следует проделать путь (для Windows XP):
<Пуск> - Панель управления - Язык и региональные стандарты - Вкладка "Языки", кнопка "Подробнее".
В открывшемся окне "Добавление языка ввода" выбираете нужный Вам язык и выполняете необходимые действия, о которых запрашивает программа.
Теперь компьютер при переключении раскладки клавиатуры будет печатать на установленном Вами языке. Таким образом, https://www.compgramotnost.ru/vvedenie/chto-takoe-computer с программным обеспечением Вы договорились о взаимопонимании, осталось разобраться с аппаратным обеспечением, то есть, в данном случае с клавиатурой. Ведь на клавиатуре не нарисуются автоматически, например, русские буквы, а останется латиница.
Можно написать на клавиатуре родной алфавит, например, фломастером. Дешево и сердито. Есть более эстетичный выход: приобрести в компьютерном магазине (или в интернет-магазине) наклейки, где есть и латиница, и родной алфавит. Потом наклеить их в правильном порядке на клавиатуру - и радости нет предела!
показать весь комментарий
22.07.2021 16:55 Ответить
турбо дятел.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:03 Ответить
Та сдохните ви сами с путлером, руки марать.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:06 Ответить
еврасоюз по сравнению с китаяроссией такой маааленький......а тут ещё и беларусь.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:07 Ответить
псевдо или квази ну типа "царь" нервничает, а значит скоро писец постучится
показать весь комментарий
21.07.2021 22:07 Ответить
Pust prijedit v Litvu tut faktov mnogo nelegalov az 2000 vse ob etom skazit otkuda oni pribyli.Skoro novyje sankciji pojdut,realno Litva porviot diplotnosenyje zakrojet ix ambasadu i ekonomiceskije vse svaizi takze s nimi, vot imeno za perebrosku nelegalov.Terpenije imejut granici
показать весь комментарий
21.07.2021 22:08 Ответить
та и правильно сделает
показать весь комментарий
21.07.2021 22:25 Ответить
Отож, а ми з агресором-окупантом вже 7 років ніяк не спроможні порвати дипломатичні відносини...
показать весь комментарий
22.07.2021 08:44 Ответить
Кукарача-людоед
показать весь комментарий
21.07.2021 22:08 Ответить
Китай кинет козла, зачем мораться за говно у которого рэйтинг в мире ноль целых хер десятых
показать весь комментарий
21.07.2021 22:09 Ответить
А наш рейтинг?
показать весь комментарий
22.07.2021 08:46 Ответить
дураком лука кидается....
а разве фуйло дружок его
не начал третью мировую в 2014 -м
с захвата
украинского Крыма и части Донбасса ???
показать весь комментарий
21.07.2021 22:09 Ответить
Ухты в какие ряды прописал себя! Наша дура выше всех. Большой шкаф громко падает. Не наступи на кожуру картохи!
показать весь комментарий
21.07.2021 22:10 Ответить
Вырисовалась новая геополитическая ось, бульбофюрер играет в ней первую скрипку.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:16 Ответить
Лукашенко впевнений, що ЄС своїми діями проти Білорусі, Росії та Китаю підштовхує до Третьої світової війни - Цензор.НЕТ 343
показать весь комментарий
21.07.2021 22:59 Ответить
Другими словами-глиста в жопе организма заявила, что вместе с организмом победит любого врага.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:14 Ответить
Он бы еще Империю SW на свою сторону приплел.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:15 Ответить
Ну а обычные люди тем временем бегут в ЕС , в Америку . В Китай не могут, - много границ на пути . ))
показать весь комментарий
21.07.2021 22:19 Ответить
Откуда он всё это знает Неужто снова был пэпэхват.... Маразм крепчает...
показать весь комментарий
21.07.2021 22:20 Ответить
Лукашенко угрожает миру термобульбовой бомбой?
показать весь комментарий
21.07.2021 22:20 Ответить
ох ты ж ёпта, третий мировой вояка.... ржу нимагу!!
показать весь комментарий
21.07.2021 22:22 Ответить
Это Лукашенко угрожает начать третью мировую войну?
показать весь комментарий
21.07.2021 22:24 Ответить
Коварные литовские парни так батьку подставляют..
показать весь комментарий
21.07.2021 22:29 Ответить
Усатый шизик уже возомнил себе, что из-за него начнется третья мировая. Вызывайте санитаров.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:31 Ответить
лука уже за Китай подпись ставит. Ухохочешься
показать весь комментарий
21.07.2021 22:32 Ответить
Тю, пиявка к любому примажется , дай тока отсосать...
показать весь комментарий
22.07.2021 01:14 Ответить
А что такая страна(Беларусь )ещё есть?
показать весь комментарий
21.07.2021 22:33 Ответить
Окружение из жополизов, это гарантия того, что никакой критики не будет.
А от отсутствия критики до мании величия, всего один маленький шаг.
показать весь комментарий
21.07.2021 22:37 Ответить
Да кого вообще волнует что считает этот старый узурпатор?
показать весь комментарий
21.07.2021 23:05 Ответить
https://youtu.be/zMrRMGWsWEw 500 долларов
показать весь комментарий
21.07.2021 23:17 Ответить
Не буде ніякої третьої світової. Буде остання війна для людства
показать весь комментарий
22.07.2021 00:26 Ответить
Ой, блохи завелись в черепуше глав-ябацько, он с пыней и даже с Китаем готовы развязать 3 МВ, но нет повода... Дык, могарь выкати Западу за повод. В какой раз убеждаюсь , Шо просоветско-геббельсовская пропаганда, хоть и в стагнации, но перлы еще может выдать на гора.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:46 Ответить
Будем а посмотреть, как Тихановская отреагирует на пропаганду бацькай 3 МВ... Зы... стесняюсь спросить , цветочники будут провожать или встречать с букетиками ядреные ракеты , начнись, как рекламирует бацька, заваруха.
показать весь комментарий
22.07.2021 01:12 Ответить
" Лукашенко заявил, что решение о посадке в Минске принял пилот самолета Ryanair после получения сигнала о минировании борта, который впоследствии оказался ложным".

А винищувач ганяли на перехват, щоб уточнить , чи правильно екіпаж пасажирського літака зрозумів повідомлення про замінування!
показать весь комментарий
22.07.2021 01:57 Ответить
Кто бы мог поверить, шо Ельцин в свое время, развернул восвояси самолет с бацькай(по меркам Ельцина, бацька уже тогда не вышел рылом быть въездным)... не разрешил приземлиться в каазлабаде. Но тут пришел пыня( к власти), малехо все исправил.
показать весь комментарий
22.07.2021 03:22 Ответить
Бульбофюрер вступил в борьбу с ****** за эстафетную палочку из жопы Каддафи.
показать весь комментарий
22.07.2021 06:58 Ответить
Дайте йому оселедця (з Біларуського моря).
показать весь комментарий
22.07.2021 07:13 Ответить
Колхозник, какая третья мировая война? Кого с кем? Китайцы за тебя воевать не станут. А больше и некому...
показать весь комментарий
22.07.2021 08:29 Ответить
Орачі і муха
(Китай і Лукашенко)

У полі Орачі на ярину орали,
І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.

Ми й між людьми чимало знаєм
Брехливих прихвоснів таких;
Вертяться скрізь, щоб бачили і їх:
І ми, мов, тут - турбуємось і дбаєм!
показать весь комментарий
22.07.2021 10:13 Ответить
При власти у белорусов .шизофреник в нас наркоман в рашке хйуло ....
показать весь комментарий
22.07.2021 10:29 Ответить
Нерушимая ось Пекин-Минск?
Ну-ну....
показать весь комментарий
22.07.2021 16:56 Ответить
 
 