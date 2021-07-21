Лукашенко уверен, что ЕС своими действиями против Беларуси, России и Китая подталкивает к Третьей мировой войне
Страны Евросоюза ведут гибридную войну против Беларуси, России и Китая, тем самым увеличивают опасность начала Третьей мировой войны.
Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к Третьей мировой войне", - сказал Лукашенко.
Он отверг утверждения, что белорусские власти в мае вынудили пилотов лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадить самолет в Минске. Протасевич был задержан белорусскими властями, что стало поводом к введению ЕС и США очередных санкций против Беларуси. Лукашенко заявил, что решение о посадке в Минске принял пилот самолета Ryanair после получения сигнала о минировании борта, который впоследствии оказался ложным.
"Дело не в самолете или Протасевиче, а в том, что им не удалось осуществить следующую цветную революцию после того, как они совершили множество революций в мире", - сказал Лукашенко.
Он также отверг обвинения ЕС в том, что власти республики способствуют нелегальной миграции, пропуская мигрантов через границу в Литву. Лукашенко потребовал от европейской стороны доказать эти обвинения, представив факты. "Пока никто не предоставил нам доказательства этого", - отметил он.
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Anglijskije bukvi ili litovskije odno i toze,tak problem netu,sto tut neponiatno
Кирилиця була створена для фонетики саме НАШОГО народу! Тому ми ніколи не "пристосовували" свою фонетику під абетку, а писали так, як говорили чи чули! (на відміну від кацапів, що кажуть чи читають одне, а пишуть зовсім інше!) Небагато народів у світі може похвалиться тим, що мають автентичну абетку, створену саме для них! (Китайці - ієрогліфи (корейці і японці їх у них перейняли), у "латиниці нема "господаря" - навіть ******* італійці не можуть на неї претендувать, бо ******* італійська мова має таку ж схожість з "латиною" як торт "Наполеон" з справжнім імператором! Індуси, євреї, кхмери, тайці, в"єтнамці І ВСЕ!!!
Не перехід на "латиницю" - зброя проти Росії, а "просвіщонноє мнєніє" "Оксани Стецьків" - зброя! Проти України!!! Бо віддаючи кирилицю кацапам, ми відрікаємося від однієї з опор "первородства" української нації, що колись (на свою біду) навчила тайгових дикунів грамоті!!!
А взагалі всі інші хлопці з ЄС і в тому числі з Прибалтики, як то без проблем, до речі там наприклад Болгарія під кирилицею, він просто ледачий, або на зло "кирилиці" У наш час відповідати і писати на будь-якій мові без проблем
Це все одно якби тебе казах, башкир чи кримський татарин почали критикувать, якби ти написав їх мовою з помилками!
Tai kas? Ar jis privalo puikiai mokėti rusų ir ukrainiečių kalbas? Aš pakankamai gerai suprantu, ką jis nori pasakyti! Ir jis beveik visada sako teisingus dalykus! Taigi pasakyk man - ar tu moki lietuviškai? Ar tu tai bent šiek tiek supranti? Pavyzdžiui, aš visada rašyk jam ukrainietiškai ir jis mane puikiai supranta! Vakhtangas Kikabidze kartą pasakė tokiems kritikams **** tu (ir niekada neatsikratė akcento, kalbėjusio rusiškai)
Способ транслитерации является простым и удобным. Однако он не всегда и не всем подходит. Если пользователь находится за границей длительное время, то постоянно писать транслитом затруднительно.
Другой вариант, когда транслит-программа не спасёт: компьютер приобретен за границей, естественно, на клавиатуре имеются только латинские буквы. А хочется печатать и общаться с соотечественниками на родном языке. Выход может быть таким.
Чтобы добавить в языковую панель компьютера новый язык, следует проделать путь (для Windows XP):
<Пуск> - Панель управления - Язык и региональные стандарты - Вкладка "Языки", кнопка "Подробнее".
В открывшемся окне "Добавление языка ввода" выбираете нужный Вам язык и выполняете необходимые действия, о которых запрашивает программа.
Теперь компьютер при переключении раскладки клавиатуры будет печатать на установленном Вами языке. Таким образом, https://www.compgramotnost.ru/vvedenie/chto-takoe-computer с программным обеспечением Вы договорились о взаимопонимании, осталось разобраться с аппаратным обеспечением, то есть, в данном случае с клавиатурой. Ведь на клавиатуре не нарисуются автоматически, например, русские буквы, а останется латиница.
Можно написать на клавиатуре родной алфавит, например, фломастером. Дешево и сердито. Есть более эстетичный выход: приобрести в компьютерном магазине (или в интернет-магазине) наклейки, где есть и латиница, и родной алфавит. Потом наклеить их в правильном порядке на клавиатуру - и радости нет предела!
а разве фуйло дружок его
не начал третью мировую в 2014 -м
с захвата
украинского Крыма и части Донбасса ???
А от отсутствия критики до мании величия, всего один маленький шаг.
А винищувач ганяли на перехват, щоб уточнить , чи правильно екіпаж пасажирського літака зрозумів повідомлення про замінування!
(Китай і Лукашенко)
У полі Орачі на ярину орали,
І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.
Ми й між людьми чимало знаєм
Брехливих прихвоснів таких;
Вертяться скрізь, щоб бачили і їх:
І ми, мов, тут - турбуємось і дбаєм!
Ну-ну....