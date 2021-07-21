Лукашенко уверен, что ЕС своими действиями против Беларуси, России и Китая подталкивает к Третьей мировой войне

Страны Евросоюза ведут гибридную войну против Беларуси, России и Китая, тем самым увеличивают опасность начала Третьей мировой войны.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к Третьей мировой войне", - сказал Лукашенко.

Он отверг утверждения, что белорусские власти в мае вынудили пилотов лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадить самолет в Минске. Протасевич был задержан белорусскими властями, что стало поводом к введению ЕС и США очередных санкций против Беларуси. Лукашенко заявил, что решение о посадке в Минске принял пилот самолета Ryanair после получения сигнала о минировании борта, который впоследствии оказался ложным.

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"Дело не в самолете или Протасевиче, а в том, что им не удалось осуществить следующую цветную революцию после того, как они совершили множество революций в мире", - сказал Лукашенко.

Он также отверг обвинения ЕС в том, что власти республики способствуют нелегальной миграции, пропуская мигрантов через границу в Литву. Лукашенко потребовал от европейской стороны доказать эти обвинения, представив факты. "Пока никто не предоставил нам доказательства этого", - отметил он.