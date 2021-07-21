Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа
Договоренности Вашингтона и Берлина, визит Зеленского к Байдену, в супермаркетах могут запретить продажу алкоголя и сигарет, - главные новости Украины и мира 21 июля.
США и Германия достигли соглашения о "Северном потоке 2"
Полный текст соглашения пока никто не видел, но об отдельных его аспектах рассказала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.
Так, Вашингтон и Берлин собираются добиваться продления договора о транзите через Украину российского газа еще на 10 лет. А если Россия будет использовать энергетику для давления на Украину - Германия примет меры.
Сегодня же вопросы транзита газа Меркель обсудила по телефону с Путиным. До чего договорились - не сообщают.
Байден озвучил дату встречи с Зеленским в Белом доме
"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", - сообщили в пресс-службе лидера США. Зеленский ожидает, что встреча будет "содержательной и плодотворной" и хочет обсудить с Байденом энергетику, экономику, реформы, мир на Донбассе и возвращение Крыма.
Бывший посол Польши предложила "полюбить Россию с Крымом"
Сейчас Катажина Пелчиньская-Наленч является советником лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050". "Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет другого выхода", - говорит она.
В Крыму тем временем оккупанты собираются вложить еще более 222 млн рублей в обустройство скважин с питьевой водой.
Российские войска прибывают в Беларусь на учения
Учения "Запад-2021! пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября, а первые эшелоны с российскими военными прибывают в РБ уже сегодня.
Драка на станции метро "Крещатик"
Две группы молодых людей выясняли отношения с использованием слезоточивого газа. Газа в итоге наглотались пассажиры метро.
Продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах могут запретить
С такой инициативой выступил "слуга народа" Георгий Мазурашу - он подал соответствующий законопроект. Цель - "усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействия здоровому образу жизни". Сигареты и алкоголь предлагают продавать в специализированных торговых магазинах. Других товаров там не будет.
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Зеля к Байдену несьоцца.
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Вот как Байдену пригласить Зеленского в США (обещал же) не приглашая его ?
Ни слова о "приглашаю", ни слова от себя . Пресс-секретарь президента сообщает другому президенту, что ее президент с нетерпением ждет возможности "приветствовать его" ... В Белом Доме 30 августа Дипломатия - это искусство жестов. Иногда неприличных
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.