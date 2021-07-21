Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа

Договоренности Вашингтона и Берлина, визит Зеленского к Байдену, в супермаркетах могут запретить продажу алкоголя и сигарет, - главные новости Украины и мира 21 июля.

США и Германия достигли соглашения о "Северном потоке 2"

Полный текст соглашения пока никто не видел, но об отдельных его аспектах рассказала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

Так, Вашингтон и Берлин собираются добиваться продления договора о транзите через Украину российского газа еще на 10 лет. А если Россия будет использовать энергетику для давления на Украину - Германия примет меры.

Сегодня же вопросы транзита газа Меркель обсудила по телефону с Путиным. До чего договорились - не сообщают.

Байден озвучил дату встречи с Зеленским в Белом доме

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", - сообщили в пресс-службе лидера США. Зеленский ожидает, что встреча будет "содержательной и плодотворной" и хочет обсудить с Байденом энергетику, экономику, реформы, мир на Донбассе и возвращение Крыма.

Бывший посол Польши предложила "полюбить Россию с Крымом"

Сейчас Катажина Пелчиньская-Наленч является советником лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050". "Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет другого выхода", - говорит она.

В Крыму тем временем оккупанты собираются вложить еще более 222 млн рублей в обустройство скважин с питьевой водой.

Российские войска прибывают в Беларусь на учения

Учения "Запад-2021! пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября, а первые эшелоны с российскими военными прибывают в РБ уже сегодня.

Драка на станции метро "Крещатик"

Две группы молодых людей выясняли отношения с использованием слезоточивого газа. Газа в итоге наглотались пассажиры метро.

Продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах могут запретить

С такой инициативой выступил "слуга народа" Георгий Мазурашу - он подал соответствующий законопроект. Цель - "усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействия здоровому образу жизни". Сигареты и алкоголь предлагают продавать в специализированных торговых магазинах. Других товаров там не будет.