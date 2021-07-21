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Новости
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Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа

Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о

Договоренности Вашингтона и Берлина, визит Зеленского к Байдену, в супермаркетах могут запретить продажу алкоголя и сигарет, - главные новости Украины и мира 21 июля.

США и Германия достигли соглашения о "Северном потоке 2"

Полный текст соглашения пока никто не видел, но об отдельных его аспектах рассказала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

Так, Вашингтон и Берлин собираются добиваться продления договора о транзите через Украину российского газа еще на 10 лет. А если Россия будет использовать энергетику для давления на Украину - Германия примет меры.

Сегодня же вопросы транзита газа Меркель обсудила по телефону с Путиным. До чего договорились - не сообщают.

Байден озвучил дату встречи с Зеленским в Белом доме

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа", - сообщили в пресс-службе лидера США. Зеленский ожидает, что встреча будет "содержательной и плодотворной" и хочет обсудить с Байденом энергетику, экономику, реформы, мир на Донбассе и возвращение Крыма.

Бывший посол Польши предложила "полюбить Россию с Крымом"

Сейчас Катажина Пелчиньская-Наленч является советником лидера одной из главных польских оппозиционных партий "Движение Польша 2050". "Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами: нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-то с Крымом не будет другого выхода", - говорит она.

В Крыму тем временем оккупанты собираются вложить еще более 222 млн рублей в обустройство скважин с питьевой водой.

Российские войска прибывают в Беларусь на учения

Учения "Запад-2021! пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября, а первые эшелоны с российскими военными прибывают в РБ уже сегодня.

Драка на станции метро "Крещатик"

Две группы молодых людей выясняли отношения с использованием слезоточивого газа. Газа в итоге наглотались пассажиры метро.

Продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах могут запретить

С такой инициативой выступил "слуга народа" Георгий Мазурашу - он подал соответствующий законопроект. Цель - "усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействия здоровому образу жизни". Сигареты и алкоголь предлагают продавать в специализированных торговых магазинах. Других товаров там не будет.

Автор: 

алкоголь (1667) Байден Джо (2795) Германия (7073) драка (2027) Зеленский Владимир (20873) Крым (26425) США (27149) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+5
Гром гремит, земля трясьоцца
Зеля к Байдену несьоцца.
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21.07.2021 22:24 Ответить
+3
Уже скоро..

Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа - Цензор.НЕТ 5809
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21.07.2021 22:20 Ответить
+2
а 73 % бобіків казали перед виборами, шо ЗЕ буде акі Рейган у Америці...
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21.07.2021 22:34 Ответить
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Уже скоро..

Главные новости 21 июля: США и ФРГ договорились о "Северном потоке", Байден ждет Зеленского 30 августа - Цензор.НЕТ 5809
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21.07.2021 22:20 Ответить
Гром гремит, земля трясьоцца
Зеля к Байдену несьоцца.
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21.07.2021 22:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

Вот как Байдену пригласить Зеленского в США (обещал же) не приглашая его ?

Ни слова о "приглашаю", ни слова от себя . Пресс-секретарь президента сообщает другому президенту, что ее президент с нетерпением ждет возможности "приветствовать его" ... В Белом Доме 30 августа Дипломатия - это искусство жестов. Иногда неприличных
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21.07.2021 22:24 Ответить
ленка на 1 сентября фейсом поторгорвать не успеет...
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21.07.2021 22:28 Ответить
На международной политической арене ЗЕбубачка уже сбитый лётчик..всё финиш. Ведь лидеры стран не смотрят Г+Г и не ходят на концерты Щапито 95, и не в курсе про найвеличного лидера **********..А всю дипломатию кловун не могущий связать двух слов и не понимающий шо происходит просто просрал в 0 . Кароче сбитый лётчик.
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21.07.2021 22:29 Ответить
Согласен. Ему еще 3 года этот президентский срок добыть, потом еще 5 лет следующий президентский срок, а потом уже точно финиш.
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21.07.2021 22:49 Ответить
а 73 % бобіків казали перед виборами, шо ЗЕ буде акі Рейган у Америці...
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21.07.2021 22:34 Ответить
Даже не трудно предположить, какие меры примет Германия- они очень сильно озаботятся.
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21.07.2021 22:50 Ответить
как только сп-2 примут в єксплуатацию - украинский трубопровод сломается. запомните єтот комент!
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21.07.2021 23:45 Ответить
Ага, Германия примет меры. Выразит озабоченность, как водится. Нынешние леволибералы после ухода Трампа, который их теребил, первым делом сдали Украину. Страна потеряет миллиарды на транзите, но зато получит от Бундеса... 245 миллионов. Аж! И хоть это меньше чем Трамп выделял Украие ежегодно, но всё равно - Байден - спаситель! Сказано Спаситель, значит Спаситель. Кого интересуют факты?
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22.07.2021 02:40 Ответить
Німеччина отримає мільярди доларів через перерозподіл транзиту газу на свою користь. І на перших порах навіть відстебне для України з них малу частину з цих мільярдів. Ну а далі всі взагалі забудуть що Україна колись була газотранспорною державою. Ось так за криваві кремлівські срібняки виділені фашистом )(уйлом для своїх вірних Юд можна купити всюди навіть за морями всіх і все на світі ..
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22.07.2021 08:22 Ответить
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
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22.07.2021 09:45 Ответить
 
 