Встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов, - ОП

В ближайшее время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон для обсуждения визита Владимира Зеленского в США.

"Предложение Белого дома о проведении визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньской телефонного разговора лидеров Украины и США", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что на повестке дня переговоров Зеленского и Джо Байдена - вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности украинского государства и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США.

Также президенты продолжат дискуссию по поводу "Северного потока-2" как вызова безопасности для Украины и региона.

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"Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации",- подчеркнули в пресс-службе ОП.

В ОП добавили, что в ближайшее время руководитель ОП Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел (МИД) посетят Вашингтон для обсуждения визита Зеленского в США.

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент Украины отметил, что на переговорах продолжится обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ.

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