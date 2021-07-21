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Новости
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Встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов, - ОП

Встреча Байдена и Зеленского - важный шаг по реализации июньских соглашений двух президентов, - ОП

В ближайшее время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон для обсуждения визита Владимира Зеленского в США.

"Предложение Белого дома о проведении визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньской телефонного разговора лидеров Украины и США", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы президента Украины.

Отмечается, что на повестке дня переговоров Зеленского и Джо Байдена - вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности украинского государства и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США.

Также президенты продолжат дискуссию по поводу "Северного потока-2" как вызова безопасности для Украины и региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Байден - спецпредставитель по Украине во многих отношениях", - советник Госдепа Чолле

"Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации",- подчеркнули в пресс-службе ОП.

В ОП добавили, что в ближайшее время руководитель ОП Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел (МИД) посетят Вашингтон для обсуждения визита Зеленского в США.

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент Украины отметил, что на переговорах продолжится обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ.

Также читайте: Ситуация с "Северным потоком-2" не завершена: она прояснится после встречи Байдена и Зеленского, - советник Ермака

Автор: 

Байден Джо (2795) визит (3110) Зеленский Владимир (20873) США (27149) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+6
Зеленський - покидьок!
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21.07.2021 22:46 Ответить
+6
Епохальна подія ХХІ сторіччя. Візит який нічого не вирішує, бо все вже вирішено без Зеленського. Взагалі пуста трата коштів.
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22.07.2021 00:14 Ответить
+5
как-то чувствуется уход мендель... блеклые новости... не то, что "встреча двух величайших лидеров современности", "американский народ, который на протяжении месяца обсуждает предстоящий визит реформатора"
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21.07.2021 22:54 Ответить
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Зеленський - покидьок!
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21.07.2021 22:46 Ответить
дермак полетить в США? хіба ,що в один кінець ...
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21.07.2021 22:49 Ответить
Дерьмак никуда не полетит. В США может полететь Коломойский.
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22.07.2021 10:25 Ответить
как-то чувствуется уход мендель... блеклые новости... не то, что "встреча двух величайших лидеров современности", "американский народ, который на протяжении месяца обсуждает предстоящий визит реформатора"
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21.07.2021 22:54 Ответить
Дурында ушла, но клоун с манией величия остался.
Так что все это можно читать между строк...
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21.07.2021 23:00 Ответить
та вы шо?!!
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21.07.2021 23:16 Ответить
Далеко и долго вове лететь, может обдолбиться вхлам. Ждём новых, яркых мычаний и накладываний в штаны на международной арене, наш Президент!
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21.07.2021 23:24 Ответить
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1


https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт @jozefkneht1 https://mobile.twitter.com/jozefkneht1/status/1417914087321784322 2 ч

Байден прийме Зе в липні, ні не в липні, а в серпні, але до Дня Незалежності, не до Дня Незалежності, але літом.
Коротше кажучи, чекає Байден Зе в передостанній день літа, ну щоб зовсім не змішувати клоуна з лайном.
А так да, він найвеличніший.
Соромно мені, хоча я його не обирав
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21.07.2021 23:41 Ответить
клован будет хлопать в ладоши и ржать
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22.07.2021 08:50 Ответить
Епохальна подія ХХІ сторіччя. Візит який нічого не вирішує, бо все вже вирішено без Зеленського. Взагалі пуста трата коштів.
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22.07.2021 00:14 Ответить
...саммит?
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22.07.2021 05:54 Ответить
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
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22.07.2021 09:42 Ответить
Зеле-импичмент !
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22.07.2021 10:22 Ответить
Про які "іюньскіє дагаварьонності" вони бельмесять?
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22.07.2021 12:55 Ответить
 
 