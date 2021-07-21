Немецкая фирма Leifeld отказалась поставить КБ "Луч" высокоточное оборудование, - генконструктор Коростелев
Немецкая компания Leifeld разрабатывает станки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности, которые позволяют формовку металла без снятия стружки.
На одесском форуме "Эффективная промышленность для обороноспособности" генеральный конструктор ГП Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев сообщил, что Leifeld отказалась поставить высокоточное оборудование, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.
"Когда нам были нужны тепловизоры, нам помогла Турция, когда нам нужны были современные беспилотники, нам снова помогла Турция", - отметил Коростелев.
Автор статьи "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із Заходом" Валентин Бадрак предполагает, что немецкая компания отказалась под влиянием желания восстановить бизнес с Россией.
Эта компания, согласно информации на ее сайте, разрабатывает станки для формовки металла без снятия стружки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности.
На сайте также указано, что у Leifield есть представительство в России, которое расположено в Москве.
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рожки да ножкитарифы и гей-парад.
Фашизм не истребим!
Правда насоси і фільтри у Крим Сіменс якось же доправили.
Один убивает...Другой обеспечивает ему алиби !
Так вот Германия сейчас обеспечивает алиби и международное "перекрытие" стране-преступнику - кацапия !
Другими словами, Германия соучастник преступлений !
Враги не предают ...
Вот только с Конституцией Украины, как-то неудобно и коряво вышло
Призываю всех на форуме, перестать употреблять термин нацисты и писать полностью - НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ!
Кстати, тогда воинов УПА станет как-то неудобно называть национал-социалистами, потому как они до 1953-го года боролись с оружием в руках против этого самого социализма.
Социалисты, они и есть социалисты, что Гитлер, что Сталин, что Меркель, что Байден - слова у них одни, а вред всему мировому сообществу.
Вони сидять на газовій голці кацапстану і цим все сказано.
Германия становится крупнейшим транзитером и газ им будет дешевле, чем для других стран ЕС, а это НЕ РАВНЫЕ экономические возможности, это НЕ РЫНОК!
Точно так же нет разницы, кто правит в РФ, Ельцин, путин или Медведев - всё равно кацапы нас ненавидят, потому как желают грабить и желают наши территории.
Но для этого нужен IQ (показатель интеллекта) не ниже 85% от нормы - полным даунам не
продают.