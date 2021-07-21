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Новости Оборона
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Немецкая фирма Leifeld отказалась поставить КБ "Луч" высокоточное оборудование, - генконструктор Коростелев

Немецкая фирма Leifeld отказалась поставить КБ

Немецкая компания Leifeld разрабатывает станки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности, которые позволяют формовку металла без снятия стружки.

На одесском форуме "Эффективная промышленность для обороноспособности" генеральный конструктор ГП Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев сообщил, что Leifeld отказалась поставить высокоточное оборудование, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Когда нам были нужны тепловизоры, нам помогла Турция, когда нам нужны были современные беспилотники, нам снова помогла Турция", - отметил Коростелев.

Автор статьи "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із Заходом" Валентин Бадрак предполагает, что немецкая компания отказалась под влиянием желания восстановить бизнес с Россией.

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Эта компания, согласно информации на ее сайте, разрабатывает станки для формовки металла без снятия стружки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности.

На сайте также указано, что у Leifield есть представительство в России, которое расположено в Москве.

Автор: 

Германия (7073) оборона (5238) отказ (102) россия (96192) оборудование (91) Коростелев Олег (19)


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Топ комментарии
+60
по ходу дело пошло по второму кругу:
потомки коммунистов - опять снюхались с потомками фашистов...
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21.07.2021 23:54 Ответить
+42
Зато бабушка Анжела с три короба наобещала. Эх был бы у нас президент, а не насрано... Не унижались бы так на международной арене.
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21.07.2021 23:33 Ответить
+34
ось і перша компенсація Україні за ПП-2!
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21.07.2021 23:35 Ответить
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Нацисти - вони і є нацисти, хоч російські, хоч німецькі.
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22.07.2021 02:04 Ответить
а що тут дивуватись? Якщо навіть сама влада в Україні срала на оборонку, то чому нацики закордоном мають потіти за Україну? Скільки квадратних метрів окупованої землі зекоманда відібрала в кацапів за два роки???
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22.07.2021 03:32 Ответить
Поэтому Путин повелел нам в Нормандском формате иметь Германию и Францию.
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22.07.2021 05:56 Ответить
Штамповка это частности.Европа вообще не поставляет Украине ничего,что бы могло использоваться в оборонке. Это фактически санкции круче санкций.Кстати,то же делается америкой.Для россии всегда существовал режим благоприятствования.А сейчас чуть для виду прижали.Бабло решает все.
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22.07.2021 05:58 Ответить
Остались от евроинтеграции рожки да ножки тарифы и гей-парад.
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22.07.2021 05:59 Ответить
Люто плюсую...
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22.07.2021 22:01 Ответить
Вже віками німці спочатку цілуються з дикунами , навіть царів до них посилають правити . А потім починають убивати одне одного міліонами .
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22.07.2021 06:30 Ответить
И что на ней свет клином сошелся??? .....идите по методам тех же окупантов. Как попадает в Крым санкционное оборудование?
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22.07.2021 06:35 Ответить
Ну и послать их подальше! Италия, Швейцария такие же станки делает. Хочешь кастрюли и тазики катай или автомобильные диски, обтекатели для ракет.
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22.07.2021 06:48 Ответить
Німці кажуть одне, а роблять протилежне. Справа Гебельса живе і квітне. Українці для німців - витратний матеріал. А яка відповідальність перед матеріалом? Головне, щоб матеріал сам пішов на переробку, на опалення оберменшен
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22.07.2021 07:23 Ответить
******* німці - це потомки згвалтованих комуняками німок в Другій світовій. Хромосома передалася...
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22.07.2021 07:24 Ответить
Бехня , лукавство , жадібність та паскудство - ото й усі європейські цінності .
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22.07.2021 07:37 Ответить
Четко не написали, по какой причине произошел отказ, только предположения третьих лиц. Причина это важно.
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22.07.2021 07:59 Ответить
Яка ??
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22.07.2021 09:56 Ответить
Зато в Крым фашисты с радостью поставляют оборудование.
Фашизм не истребим!
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов - Цензор.НЕТ 8091
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22.07.2021 08:19 Ответить
Байден всё...Мюнхен 2.0: троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина
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22.07.2021 08:20 Ответить
мрази, но их право
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22.07.2021 08:36 Ответить
Давайте сделаем сами или с китайцами, турками. Они всегда нас предавали с ерефом. А лучше всего, попросить подсказки у Израиля.
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22.07.2021 08:58 Ответить
Тре* ловити момент, поки Зе при владі.
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22.07.2021 09:33 Ответить
Немцы берегут высокоточное оборудование для России. Путину скоро понадобится новое оружие. А как же без станков-то?
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22.07.2021 09:14 Ответить
Так санкції ж ? Мабуть вони не можуть поставляти такі станки у РФ.
Правда насоси і фільтри у Крим Сіменс якось же доправили.
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22.07.2021 09:35 Ответить
Надо, чтобы эти станки купило какое-то другое гос предприятие и передало им.
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22.07.2021 09:41 Ответить
Сейчас Германия, как и СССР в 38-39 годах - сотрудничает с мировым преступником на правах "партнеров"!
Один убивает...Другой обеспечивает ему алиби !
Так вот Германия сейчас обеспечивает алиби и международное "перекрытие" стране-преступнику - кацапия !
Другими словами, Германия соучастник преступлений !
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22.07.2021 09:49 Ответить
Как по мне нам и не нужно лезть в ЕС, ассоциации достаточно. Лучше подумать над союзом с Польшей, Турцией, США, Британией. Постоянно стоим с протянутой рукой. Хотя у страны потенциал не хуже той же Германии. Нужно только это осознать, и подымать уровень образования у населения. А то 73% тому доказательство.
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22.07.2021 09:56 Ответить
Странные у нас друзья.
Враги не предают ...
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22.07.2021 10:19 Ответить
это все наша убогая внешняя политика от зе
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22.07.2021 10:44 Ответить
Британцы отказались поставлять оборудование для "Кентавров".

Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити КБ "Луч" високоточне обладнання, - генконструктор Коростельов - Цензор.НЕТ 2145
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22.07.2021 11:28 Ответить
писаки на сайте взахлёб гадят на ЕС и Германию....методичка требует...ближе к рашке...5-я колонна в действии..."патрио...тизм" последние пристанище мерзавцев.
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22.07.2021 11:33 Ответить
То, что США и ЕС не выполнили свои обязательства по сохраненею территориальной целостности Украны в обмен на вывод ядерного оружия бывшего СССР нацеоенных на США и ЕС , так в этом они не виноваты, а виноват Путин, надо еще выполнять минские соглашения и запустить Северный поток, потому, что в Украине коррупция , меньше возмущаться и раскачивать лоддку, а брать лопату , працювати і не скиглити,- все правильно.
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22.07.2021 16:56 Ответить
Ваня, чия б там корова мукала ...
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22.07.2021 20:35 Ответить
А может и нет там политики..Не сговорились по цене.
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22.07.2021 11:51 Ответить
Турция.... Турция... а к нам вы обращались ?
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22.07.2021 13:17 Ответить
Аякже , зверталися ! А ви нам замість безпілотників - дулю з маком Ішов нещодавно повз ваше посольство , хотів спересердя посла покусати за це не дочекався
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22.07.2021 23:01 Ответить
Зато Порошенко вписал в Конституцию путь на вступление в ЕС. А нам такое ЕС надо? Может лучше дружить с Великобританией, которая плюнула на этот ЕС, с Канадой, с Японией (у неё такие станки наверняка имеются), с Австралией...

Вот только с Конституцией Украины, как-то неудобно и коряво вышло
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22.07.2021 13:51 Ответить
ФАШИСТЫ !!!
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22.07.2021 13:53 Ответить
Фашисты были в Италии. В Германии были НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ, которых кремлевские стыдливо называют нацистами, чтобы "проглотить" тот факт, что гитлеровцы были точно такими же социалистами, как и сталинцы.

Призываю всех на форуме, перестать употреблять термин нацисты и писать полностью - НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ!
Кстати, тогда воинов УПА станет как-то неудобно называть национал-социалистами, потому как они до 1953-го года боролись с оружием в руках против этого самого социализма.
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22.07.2021 14:05 Ответить
Дьявол в мелочах- сегодня поправлял -била германию не россия, а ссср,воевала не советская армия ,а рабоче крестьянская красная армия-это на сайте воспоминаний немцев о 2мв...так ,к слову...
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22.07.2021 22:08 Ответить
ОНИ СТАЛИ ФАШИСТАМИ !!! НЕ ПЗДЕТЬ БЫЛА КОМАНДА !!!
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24.07.2021 00:43 Ответить
Нулёвый, чего это вы на общественном форуме матюгаетесь? Да ещё показываете всему миру свою полную безграмотность и убогость в мышлении.

Социалисты, они и есть социалисты, что Гитлер, что Сталин, что Меркель, что Байден - слова у них одни, а вред всему мировому сообществу.
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24.07.2021 12:48 Ответить
ХЙ СОСИ !!!
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25.07.2021 04:50 Ответить
Короче, німчура ненадійні партнери.
Вони сидять на газовій голці кацапстану і цим все сказано.
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22.07.2021 15:14 Ответить
Є дружні країни до яких можна звернутись,а Німеччина видно дружньою не є допоки меркель за стерном.
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22.07.2021 18:37 Ответить
Шредер лучше был?
Германия становится крупнейшим транзитером и газ им будет дешевле, чем для других стран ЕС, а это НЕ РАВНЫЕ экономические возможности, это НЕ РЫНОК!

Точно так же нет разницы, кто правит в РФ, Ельцин, путин или Медведев - всё равно кацапы нас ненавидят, потому как желают грабить и желают наши территории.
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22.07.2021 19:58 Ответить
Станки можно купить через любую дружественную нам страну, Польша,Молдова,Литва и т.д.
Но для этого нужен IQ (показатель интеллекта) не ниже 85% от нормы - полным даунам не
продают.
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22.07.2021 19:59 Ответить
НІМЧАЦЬКІ ШЛЬОНДРИ
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22.07.2021 20:34 Ответить
"Мы хотели купить , тока у нас денег небыло"
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22.07.2021 22:04 Ответить
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