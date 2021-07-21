Немецкая фирма Leifeld отказалась поставить КБ "Луч" высокоточное оборудование, - генконструктор Коростелев

Немецкая компания Leifeld разрабатывает станки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности, которые позволяют формовку металла без снятия стружки.

На одесском форуме "Эффективная промышленность для обороноспособности" генеральный конструктор ГП Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев сообщил, что Leifeld отказалась поставить высокоточное оборудование, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Когда нам были нужны тепловизоры, нам помогла Турция, когда нам нужны были современные беспилотники, нам снова помогла Турция", - отметил Коростелев.

Автор статьи "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із Заходом" Валентин Бадрак предполагает, что немецкая компания отказалась под влиянием желания восстановить бизнес с Россией.

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Эта компания, согласно информации на ее сайте, разрабатывает станки для формовки металла без снятия стружки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности.

На сайте также указано, что у Leifield есть представительство в России, которое расположено в Москве.