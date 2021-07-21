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Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска "Северного потока - 2". ДОКУМЕНТ

Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска

Члены Комитета ВР по вопросам внешней политики 21 июля приняли текст Совместного заявления народных депутатов относительно призыва к США и Евросоюзу о недопустимости запуска "Северного потока - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", - говорится в заявлении.

Парламентарии обращают внимание на то, что с самого начала "Северный поток-2" не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза. В то же время "Северный поток-2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба

Народные депутаты также подчеркнули, что несмотря на начатую Российской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны России и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.

По состоянию на вечер 21 июля данное заявление подписали Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Дмитрий Лубинець, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз, Леся Василенко.

Подписание заявления народными депутатами Украины продолжается.

Также читайте: США и ФРГ договорились о "Северном потоке 2" и выступают за транзит газа через территорию Украины, - Маас

Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска Северного потока - 2 01
Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска Северного потока - 2 02
Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска Северного потока - 2 03

Читайте также: Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины

Автор: 

ВР (29285) Германия (7073) обращение (772) США (27149) Евросоюз (17274) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+14
краще би зібрали підписи (а ще краще проголосували) за дострокові вибори
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22.07.2021 00:18 Ответить
+13
и власть в Украине диверсанты кремля, а народ деградирует..... пздц короче
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22.07.2021 00:19 Ответить
+9
2 роки зелень почивала на лаврах, а тепер спохатились. Азіров сказав би запіздалі.
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22.07.2021 00:15 Ответить
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Интересно - кто посмеет не подписать ? ФИО напечатайте
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22.07.2021 00:03 Ответить
А шо толку теперь подписывать заяву, если фрицы с амерами опередили жалкие наши потуги, уже отрапортовались в этом плане..
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22.07.2021 01:41 Ответить
Пора зелёным завозить вазелин а не боржом
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22.07.2021 00:04 Ответить
Когда поезд уже ушел.. стрелять вслед ему да еще холостыми патронами, это популизм чистой воды.. Изображение активности, расчет больше на внутреннюю аудиторию. ( под стать " глубокой озабоченности")
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22.07.2021 00:09 Ответить
ЕС продажна ,а США пофіг....
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22.07.2021 00:10 Ответить
и власть в Украине диверсанты кремля, а народ деградирует..... пздц короче
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22.07.2021 00:19 Ответить
зебыдло ржёт, выбрали туповатого прокремлёвского кловуна и теперь им так весело привесело.
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22.07.2021 00:24 Ответить
я ниже написал выход который я вижу..
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22.07.2021 00:26 Ответить
В точку сказал.
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22.07.2021 00:37 Ответить
поздно дядя пить Боржоми когда почки отказали
а вот если бы вместе потопили Байдена в 2020 то сейчас бы получали все сжиженый природный газ со штатов и были бы рычаги влияния на Германию и рашу
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22.07.2021 00:15 Ответить
и нефть из Канады задавила иранскую и была бы по $35 а не по $70 как сейчас
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22.07.2021 00:16 Ответить
напоминает "енергоблокаду Крыма" от семенченка за неделю до завершения енергомоста
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22.07.2021 00:15 Ответить
2 роки зелень почивала на лаврах, а тепер спохатились. Азіров сказав би запіздалі.
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22.07.2021 00:15 Ответить
краще би зібрали підписи (а ще краще проголосували) за дострокові вибори
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22.07.2021 00:18 Ответить
хм.. я вижу один выход - брать вилы, топоры, огнестрелы, у кого что имеется, и идти бить до кровавого месива Всех... Потому что у нас настолько все запущено, что словесно и частыми выборами с этим позеленевшим ЦВК - ничего уже не исправить, только через умывание кровью.
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22.07.2021 00:24 Ответить
Ну и как бы прав с одной стороны - но подумай сам к чему это приведет в итоге. Этих зебилов выбрали демократическим путем к власти, как бы там ни было за ними даже и сейчас многие глотку рвут и статистика еще несамая худшая. Что означает - что при попытке их физического отстранения или устранения (тем более под горячую руку и голову) может начаться очень печальный период в жизни всех. Многим силам в том числе извне это будет на руку, а Украина как государство попросту может перестать существовать. (Не то что бы я был за ""не расшатывайте лодку, а то путин нападет"" но все же нужно думать что говорить и тем более - делать. И думать на много ходов вперед. (Массы, как показывает практика пока думать не в состоянии).
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22.07.2021 00:45 Ответить
Буду краток.. Пассионарии которых всего 3% творят историю - а остальные 97% - зрители.
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22.07.2021 00:59 Ответить
І до влади прийдуть відразу СВЯТІ?
Чи все як завжди - банда пінчука, ахметки, каломойші, фірташа, суркісів....
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22.07.2021 08:06 Ответить
А может нужно просто прекратить воровать?
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22.07.2021 00:24 Ответить
Конгресвумен Марсі Каптур виступила проти будь-яких угод щодо Північного потоку-2: "Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина та Росія входять у змову, народам Центральної та Східної Європи доводиться за це платити".
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22.07.2021 00:32 Ответить
Дважды идиоты Украины. Я плачу.
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22.07.2021 00:36 Ответить
Думаю, що нардепам треба вимагати від Зюзіка, щоб газовий лічильник переніс із західного кордону України на східний і тоді параша буде не при ділах. А європейські компанії будуть купувати газ на кордоні України з парашою і вже українською ГТС будуть гнати свій газ куди їм треба і платити Україні за транспортування. Так намагався зробити Ющенко у 2009 році і вже мав попередню згоду європейців. Та Жулька все зірвала, бо поперлась до ***** і уклала газовий зашморг на 10 років.
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22.07.2021 00:36 Ответить
А на чьей стороне тогда была СБУ, шо такое случилось?
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22.07.2021 01:40 Ответить
В СБУ сиділи агенти кремля.
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22.07.2021 02:06 Ответить
На DW заявили,что Германии удалось продавить СП-2 благодаря смене власти в США. Дословно: "При Трампе это было бы невозможно" .. Неожиданное признание, наверно подали эту новость как победу, не учитывая украинскую аудиторию.

Этим решением США уже не изменят про-кремлевскую политику как самой Германии так и ЕСНардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 3428 в целом. Так же США этим решением не уменьшат амбиции Китая и по Европе и по РФ, желая при этом укрепиться самим. Кремль очень долго, жирно кормил Германию и за 15 лет прикормил окончательно !

США, принося Украину в жертву своим амбициозным планам сближения и восстановления утраченных связей с Евпопой .. Поздно пить боржоми. Увы. Дай Бог чтобы я ошибался. А у Украины остаётся все меньше и меньше времени ... (с)
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22.07.2021 00:47 Ответить
Времени до чего? ЗЫ... просьба к кокцапам , просто, прекратить бухать.
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22.07.2021 01:38 Ответить
Йдіть у відставку краще.
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22.07.2021 01:11 Ответить
На турецком пляже подписей депутатов можно собрать больше...
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22.07.2021 01:24 Ответить
А куда они раньше смотрели? Почему только когда проект подошел к завершению? Уже поздно. Дальше только разводилово лохов.
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22.07.2021 02:01 Ответить
Сей проект нужно было резать на корню в момент зарождения.
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22.07.2021 02:02 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отказали... Поблагодарите Клована за это - заниматься внешней политикой это не пипиркой на рояле лабать. А именно внешняя политика - одна из главных обязанностей президента....
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22.07.2021 03:36 Ответить
проснулись. За два года в турборежиме все просрали, со всеми разосрались, а теперь петицию сочиняют. Понабирали хрен знает кого в ту Раду, во главе с недоделком с булавой, и все как сказал Кравчук -

Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 4098
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22.07.2021 04:39 Ответить
нада в ООН, писать короткие телефонограммы, отстукивать морзянку на станцию Северный Полюс-2, и заявить, что антарктическая экспедиция грозиться отморозить себе уши, во как!
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22.07.2021 05:45 Ответить
поздно, батенька, пить "https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGjMmK1PXxAhVE_7sIHdYzD_cQkeECKAB6BAgBEDU б оржоми": почки уже отвалились
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22.07.2021 05:45 Ответить
С таким же успехом могли написать в Спортлото.))
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22.07.2021 07:08 Ответить
Поки зеленський чухав своі "колокольчики" та займався побудовою автократіі,путлєр працював.А сьогодні вони "прокинулись" і почалиирепетувати."Пізно, дядя, пити "боржомі" коли нирки відвалились".
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22.07.2021 07:15 Ответить
Тільки обов'язково пишіть на м'якенькій бумазі.
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22.07.2021 07:18 Ответить
это называется - пить боржом, когда почки отвалились
они вчера узнали о СП2?
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22.07.2021 07:46 Ответить
кловунада
Дочекатись ЗАВЕРШЕННЯ будівництва, а потім щось там калякати.
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22.07.2021 08:04 Ответить
Оман нам поможет ...
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22.07.2021 08:21 Ответить
Ооо Даааааа!!! Это так же рационально,как вызвать в суд у нас Шойгу с компашкой!!!
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22.07.2021 08:34 Ответить
А чего не в Китай жалуются?Мартышка ж говорило что Китай наш партнет
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22.07.2021 10:11 Ответить
Жалюгідні паразити - імпотенти...
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22.07.2021 11:11 Ответить
Де эбырають нардепы в закордонных округАх
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22.07.2021 11:39 Ответить
 
 