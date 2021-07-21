Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска "Северного потока - 2". ДОКУМЕНТ
Члены Комитета ВР по вопросам внешней политики 21 июля приняли текст Совместного заявления народных депутатов относительно призыва к США и Евросоюзу о недопустимости запуска "Северного потока - 2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", - говорится в заявлении.
Парламентарии обращают внимание на то, что с самого начала "Северный поток-2" не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза. В то же время "Северный поток-2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.
Народные депутаты также подчеркнули, что несмотря на начатую Российской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны России и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.
По состоянию на вечер 21 июля данное заявление подписали Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Дмитрий Лубинець, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз, Леся Василенко.
Подписание заявления народными депутатами Украины продолжается.
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а вот если бы вместе потопили Байдена в 2020 то сейчас бы получали все сжиженый природный газ со штатов и были бы рычаги влияния на Германию и рашу
Чи все як завжди - банда пінчука, ахметки, каломойші, фірташа, суркісів....
Этим решением США уже не изменят про-кремлевскую политику как самой Германии так и ЕС в целом. Так же США этим решением не уменьшат амбиции Китая и по Европе и по РФ, желая при этом укрепиться самим. Кремль очень долго, жирно кормил Германию и за 15 лет прикормил окончательно !
США, принося Украину в жертву своим амбициозным планам сближения и восстановления утраченных связей с Евпопой .. Поздно пить боржоми. Увы. Дай Бог чтобы я ошибался. А у Украины остаётся все меньше и меньше времени ... (с)
они вчера узнали о СП2?
Дочекатись ЗАВЕРШЕННЯ будівництва, а потім щось там калякати.