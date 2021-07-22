Совместное заявление США и ФРГ по "Северному потоку - 2": Германия обязалась "влить" в связанные с Украиной энергетические проекты не менее $245 млн

Германия взяла на себя ряд обязательств, призванных оградить Украину и Европу от влияния России в связи с запуском газопровода "Северный поток-2".

Текст совместного заявления США и Германии "в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей" обнародован на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

В нем повторяются многие тезисы, озвученные ранее американскими и германскими чиновниками. В частности, о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также ее приверженности европейскому пути.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.

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Также США и Германия в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне обязались реагировать на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие. В частности, возможно введение санкций.

США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. В этом контексте ФРГ обязуется повлиять на РФ относительно продления соответствующего соглашения, а также назначить для этой цели специального представителя.

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины. Оба государства будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в инициативу на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Сразу Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов. Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.

Планируется, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.

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Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержки поэтапного отказа от угля, что также включает назначение специального посланника со специально выделенными фондами на сумму 70 млн долларов.

Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает в себя усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину с целью полной защиты Украины от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.

Кроме того, Германия позволит Украине участвовать в ее проектах поддержки и сотрудничества по развитию и расширению кибервозможностей, поддержит усилия по реформированию украинского энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

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