Совместное заявление США и ФРГ по "Северному потоку - 2": Германия обязалась "влить" в связанные с Украиной энергетические проекты не менее $245 млн
Германия взяла на себя ряд обязательств, призванных оградить Украину и Европу от влияния России в связи с запуском газопровода "Северный поток-2".
Текст совместного заявления США и Германии "в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей" обнародован на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
В нем повторяются многие тезисы, озвученные ранее американскими и германскими чиновниками. В частности, о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также ее приверженности европейскому пути.
"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.
Также США и Германия в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне обязались реагировать на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие. В частности, возможно введение санкций.
США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. В этом контексте ФРГ обязуется повлиять на РФ относительно продления соответствующего соглашения, а также назначить для этой цели специального представителя.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины. Оба государства будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в инициативу на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Сразу Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов. Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.
Планируется, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.
Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержки поэтапного отказа от угля, что также включает назначение специального посланника со специально выделенными фондами на сумму 70 млн долларов.
Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает в себя усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину с целью полной защиты Украины от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.
Кроме того, Германия позволит Украине участвовать в ее проектах поддержки и сотрудничества по развитию и расширению кибервозможностей, поддержит усилия по реформированию украинского энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.
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Вот только СЭС, АЭС и ТЕС должны быть под единым управлением (не путать с собственностью). Большие СЭС владельцы вполне могут передавать в управление министерству, учитывая, что для них нужна лишь охрана и почти не нужен обслуживающий персонал.
Я в теме, потому пишу компетентно. Правда написал крайне сжато, а развернуто на страницу выйдет.
Кстати, даже при Януковиче, когда создали схему завышенных тарифов на ветро и солнечную генерацию, всё было в норме, так как очень дешёвая электроэнергия от АЭС легко перекрывала "зеленую энергетику", ведь даже на сейчас, ВСЯ суммарная мощность солнечных электростанций страны, лишь в летний период, когда солнечная инсоляция в несколько раз выше декабрьской, производит за сутки электроэнергии всего как два блока АЭЯ, хотя это уже хорошо, так как хотя бы летом можно уменьшать количество закупаемого у Газпрома газа для ТЭС.
Так что всё дело лишь в правильном подходе, который ОБЯЗАНО разработать государство, но тут у нас явные проблемы с молодыми и глупыми Слугами и их главарём Зеленским. Дипломы есть, а знаний и ума мизер.
Вот только СЭС, АЭС и ТЕС должны быть под единым управлением (не путать с собственностью). Большие СЭС владельцы вполне могут передавать в управление министерству, учитывая, что для них нужна лишь охрана и почти не нужен обслуживающий персонал.
Я в теме, потому пишу компетентно. Правда написал крайне сжато, а развернуто на страницу выйдет.
По факту вышло, что этих двоих и тех двух президентов, при которых они разваливали добычу газа и нефти, надо в соседние камеры, да пожизненно и с полной конфискацией не только у них, но и у их родственников. И пусть мама Коболева, в США, наслаждается переведенными сыночком деньгами.
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Вот теперь заживём! Если Зеленский не украдёт эти бабки, а он их обязательно украдёт.
https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh Цифровий Борщ https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh @DigitalBorsh
Якщо хло почне агресивнічати, то Німеччина повідомить Еврокомісію, щоб та приймала ефективні дії... Які? Санкції та обмеження рос. імпорту енергоносіїв в Європу.
Ще раз. Вони декларують, що готові самі собі закрутити газовий вентиль, якщо щось.
Вірите в таке? Так отож.
А все через те, що ми вигодували розпещених олігархів і чиновників. Всі ті гроші можна вільно відібрати у них. То чому німецький громадянин має платити за дурість українських зебілів ?
зелень за пиво продал трубу
молодцы ребята
Все на зилёную энергетику!
Бюджетные дотации на зилёную инергетику выратсут в десять раз за счёт немецкого бабла!
Затра каждый ставит макет витряка на балконе !
Хорошая компенсация.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4217527374951699&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=%2CO%2CP-R 36 мин. ·
Тепер дивіться, до чого призвів квартал при владі.
Міжнародна політика зруйнована:
Німеччина та США нас послали подалі. Недолуга влада, слабкі та невизначені нікому не потрібні.
З Грузією відносини зіпсовані. Саакашвілі мабуть дорожчий за будь які відносини.
З Молдовою посварились. Викрадення Чауса дається взнаки.
Євросоюз в шоці від того що відбувається в Україні. Кого тут підтримувати, якщо корупція буяє всіма кольорами.
Куди там їде Зеленський до Байдена? Щоб що, констатувати що ПП-2 вже запускається, а ми нічого зробити не можемо?
Геополітична ситуація просто катастрофічна. І поки Зеленський просить подачки чи то в Китаї, чи то ще десь, нам треба всім усвідомити: НАША КРАЇНА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС САМИХ.
Не зробить США, не зробить ЄС, не зробить ще хтось, якщо влада і держава не хоче. Якщо державу перетворили в цирк шапіто. Невже цього всього досі не зрозуміли громадяни країни?
Про владу Зеленського мовчу. Там більше немає про що говорити.
Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
наворуешь
https://mobile.twitter.com/k_yelisieiev
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
Дивний збіг у часі публікації спільної заяви США-ФРН щодо енергобезпеки/ПП-2 та оголошення Білим домом дати візиту Зеленського?
Складається враження, що відбувся політичний «договорняк»: Київ офіційно приймає умови заяви (хоча і буде імітувати незгоду), а США підтверджує візит.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1418108474588807171 1 ч
Вовочка хотел продать Украину за $10 млрд. но "группа товарищей" оценила Украину модели "Зеленский" всего в $245 миллионов
и безхребетный байден ******* путлэра
у изумлённой публики но не свои... его ему уже сняли в масквабаде и видимо давно а сейчас
он снял трусики с неньки.......... зебилы я не слышу грома апплодисментов!!! всенастадион!!!!!!!
праздновать пэрэмогу.......
ПЕРЕКЛАДАЮ НА ЛЮДСЬКУ МОВУ СКАЗАНЕ НІМЦЯМИ :
- Як що Україна буде слухатись Кремль, то в неї проблем не буде
(Реж. Штенмайєр)