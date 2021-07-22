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Совместное заявление США и ФРГ по "Северному потоку - 2": Германия обязалась "влить" в связанные с Украиной энергетические проекты не менее $245 млн

Совместное заявление США и ФРГ по

Германия взяла на себя ряд обязательств, призванных оградить Украину и Европу от влияния России в связи с запуском газопровода "Северный поток-2".

Текст совместного заявления США и Германии "в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей" обнародован на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

В нем повторяются многие тезисы, озвученные ранее американскими и германскими чиновниками. В частности, о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также ее приверженности европейскому пути.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардепы собирают подписи под обращением к ЕС и США о недопустимости запуска "Северного потока - 2". ДОКУМЕНТ

Также США и Германия в рамках недавно созданного диалога на высоком уровне обязались реагировать на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие. В частности, возможно введение санкций.

США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. В этом контексте ФРГ обязуется повлиять на РФ относительно продления соответствующего соглашения, а также назначить для этой цели специального представителя.

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины. Оба государства будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в инициативу на сумму не менее 1 миллиарда долларов, в том числе от третьих сторон, таких как частный сектор. Сразу Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов. Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи.

Планируется, что Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять поэтапный отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.

Также читайте: Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2" - главы МИД

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержки поэтапного отказа от угля, что также включает назначение специального посланника со специально выделенными фондами на сумму 70 млн долларов.

Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает в себя усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину с целью полной защиты Украины от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.

Кроме того, Германия позволит Украине участвовать в ее проектах поддержки и сотрудничества по развитию и расширению кибервозможностей, поддержит усилия по реформированию украинского энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

Читайте также: Киев направил ноты в Брюссель и Берлин о проведении консультаций по "Северному потоку - 2", - Кулеба

Автор: 

Германия (7073) США (27149) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+21
245 млн???? Вот жлобы !
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22.07.2021 00:44 Ответить
+19
Будапештский меморандум-2.
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22.07.2021 01:07 Ответить
+18
Теперь и у Германии будет возможность продавливать кремлёвские хотелки через "поток". Не примите минские соглашения - заберём свои обещания назад...
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22.07.2021 00:43 Ответить
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Подитожим, короче сдали с потрохами
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22.07.2021 06:47 Ответить
Зеленая энергетика для Украины - это насос по выкачиванию денег из страны, чем больше и эффективнее они будут, тем хуже. Или кому то это не понятно?
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22.07.2021 06:57 Ответить
да многим не понятно - идиоты хлопают в ладоши при виде солнечных батарей или ветрогенераторы а не понимают что в конечном итоге все это оплачивают они сами
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22.07.2021 10:09 Ответить
Это при таком подходе, который используется сейчас. На самом деле, солнечные электростанции уменьшают нашу зависимость от кацапского газа.
Вот только СЭС, АЭС и ТЕС должны быть под единым управлением (не путать с собственностью). Большие СЭС владельцы вполне могут передавать в управление министерству, учитывая, что для них нужна лишь охрана и почти не нужен обслуживающий персонал.
Я в теме, потому пишу компетентно. Правда написал крайне сжато, а развернуто на страницу выйдет.
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22.07.2021 13:40 Ответить
но пока имеем что имеем - сколько раз я на таких умников (ну да мелкие казалось бы в масштабах страны погоду не сделают ) которые ставят солнечные батареи и все в сеть на себя ни в коем случае - есть же киевэнерговкие облэнерговские сети а вы дурачки оплачивайте за меня и по поводу зависимость - зачем было останавливать столько блоков на АЭС ?
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22.07.2021 14:30 Ответить
Это вы попали в яблочко. Я про остановленные блоки АЭС и загруженные на 100% теплоэлектростанции с которых гребут прибыль Ахметов, Новинский и Порошенко.

Кстати, даже при Януковиче, когда создали схему завышенных тарифов на ветро и солнечную генерацию, всё было в норме, так как очень дешёвая электроэнергия от АЭС легко перекрывала "зеленую энергетику", ведь даже на сейчас, ВСЯ суммарная мощность солнечных электростанций страны, лишь в летний период, когда солнечная инсоляция в несколько раз выше декабрьской, производит за сутки электроэнергии всего как два блока АЭЯ, хотя это уже хорошо, так как хотя бы летом можно уменьшать количество закупаемого у Газпрома газа для ТЭС.
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22.07.2021 16:41 Ответить
Да, и вы несколько не правы, по поводу этих частников. Вы же видели зимою птиц на проводах? Они на них лапки греют, так как провода нагреваются - это потери электроэнергии. Когда человек берет разрешение на подключение солнечной электростанции, то в документах указывает ближайшего крупного потребителя. за счет малого расстояния до потребителя, там и РЭС в прибыли.
Так что всё дело лишь в правильном подходе, который ОБЯЗАНО разработать государство, но тут у нас явные проблемы с молодыми и глупыми Слугами и их главарём Зеленским. Дипломы есть, а знаний и ума мизер.
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22.07.2021 16:45 Ответить
есть кому не понятно
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22.07.2021 12:17 Ответить
Это при таком подходе, который используется сейчас. На самом деле, солнечные электростанции уменьшают нашу зависимость от кацапского газа.
Вот только СЭС, АЭС и ТЕС должны быть под единым управлением (не путать с собственностью). Большие СЭС владельцы вполне могут передавать в управление министерству, учитывая, что для них нужна лишь охрана и почти не нужен обслуживающий персонал.

Я в теме, потому пишу компетентно. Правда написал крайне сжато, а развернуто на страницу выйдет.
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22.07.2021 13:40 Ответить
Это фиаско, Украина уже потеряла 1,5 млрд в год и есть все шансы что в 2024 потеряет еще 1,5 млрд в год. А в замен Германия нам обещает единовременные инвестиции в размере 245 млн.
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22.07.2021 06:58 Ответить
К этому надо было готовится еще со дня начала строительства СП-1, а не назначать Коболева и Витренко в Нафтогаз, при которых резко упала добыча газа в Украине.

По факту вышло, что этих двоих и тех двух президентов, при которых они разваливали добычу газа и нефти, надо в соседние камеры, да пожизненно и с полной конфискацией не только у них, но и у их родственников. И пусть мама Коболева, в США, наслаждается переведенными сыночком деньгами.
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22.07.2021 13:43 Ответить
245млн это не Украине , немецким компаниям промышляющими ветро генераторами .
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22.07.2021 20:14 Ответить
Nedolzno bit nekakix bolse trub s fasistkoj raski.Jesli i dolzno pojavitsia tak tolko ne s raski,strojit zyzenogo gaza terminali dolzen bit prioritet.Germanijadumajet sbrosit podacku i vse uspokijitsia,takogo nebudet.
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22.07.2021 07:16 Ответить
ну что, ждут нас в ивропе? только народ сбили с пантэлику и сколько жизней загубили
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22.07.2021 07:31 Ответить
Клоунов, никто нигде не ждет, только на гастроли.
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22.07.2021 07:45 Ответить
Вам мишаня в тайожный саюз пора .х.йло заждалось поди новых смердов для своих бояр
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22.07.2021 10:07 Ответить
бла бла бла
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22.07.2021 07:42 Ответить
что-то не верю я гарантиям германии
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22.07.2021 07:44 Ответить
кстати, в этой ветке мокшанских тролей набежало немерянно.
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22.07.2021 07:46 Ответить
А у випадку війни, скільки біженців вони готові прийняти?
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22.07.2021 07:55 Ответить
беженцев не будет, на границе будет пулемёт ...
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22.07.2021 08:19 Ответить
должно быть 245 млрд... а если миллионов то и зеленский сам мог влить.. для него это карманные расходы
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22.07.2021 08:01 Ответить
Це їх "спільне рішення" щодо "Північного потоку-2" і перспективи його виконання нагадують аналог "Будапештського меморандуму"...
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22.07.2021 09:08 Ответить
Лайно зелене. Все просрав, що Порох напрацював. І Україну здає. І Порох не був святим, проте - потужно працював для України, але це чмо зелене просирає все, за тридцять років напрацьоване. із цим голобородьком ми втрачаємо суб'єктність та стаємо посміховиськом для всього світу.
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22.07.2021 08:03 Ответить
У него такие задачи от Путина: всё украсть, преподнести Украину ***** на блюдечке с голубой каёмочкой.
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22.07.2021 08:20 Ответить
а почему не остановил строительство?
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22.07.2021 08:49 Ответить
Германии надо выставить счет за 2 мировую. К ним отнеслись ккак к союзникам, а они такие же уроды как и московиты.
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22.07.2021 08:13 Ответить
зато зеленский нашёл убийц шеремета, зебанаты рады
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22.07.2021 08:18 Ответить
Совместное заявление США и ФРГ по "Северному потоку - 2": Германия обязалась "влить" в связанные с Украиной энергетические проекты не менее $245 млнс

============
Вот теперь заживём! Если Зеленский не украдёт эти бабки, а он их обязательно украдёт.
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22.07.2021 08:18 Ответить
не он, а специальные люди
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22.07.2021 08:20 Ответить
Он. Специальные люди работают на него
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22.07.2021 08:21 Ответить
Зелень радісно готує пилораму.
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22.07.2021 08:21 Ответить
https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh

https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh Цифровий Борщ https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh @DigitalBorsh

Якщо хло почне агресивнічати, то Німеччина повідомить Еврокомісію, щоб та приймала ефективні дії... Які? Санкції та обмеження рос. імпорту енергоносіїв в Європу.
Ще раз. Вони декларують, що готові самі собі закрутити газовий вентиль, якщо щось.
Вірите в таке? Так отож.
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22.07.2021 11:17 Ответить
Це якісь копійки....
А все через те, що ми вигодували розпещених олігархів і чиновників. Всі ті гроші можна вільно відібрати у них. То чому німецький громадянин має платити за дурість українських зебілів ?
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22.07.2021 08:33 Ответить
кравчук за бусы продал ядерку
зелень за пиво продал трубу
молодцы ребята
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22.07.2021 08:50 Ответить
Это банде зелёных воров на мелкие расходы, чтобы не возмущались?
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22.07.2021 09:03 Ответить
245 миллионов это копейки даже при сравнении с 3 -3,5 миллиардами за транзит.. Это получается что то между " глубокой озабоченностью" - "взяткой за молчание" - " подачкой на бедность"-" собственное оправдание неблаговидного поступка".
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22.07.2021 09:04 Ответить
"Зелений фонд" - ой, як невдобно.
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22.07.2021 09:12 Ответить
ПИсец Украине...
Все на зилёную энергетику!
Бюджетные дотации на зилёную инергетику выратсут в десять раз за счёт немецкого бабла!
Затра каждый ставит макет витряка на балконе !
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22.07.2021 09:31 Ответить
Германия тупо стебется с Украины. У нас если любого депутата потрусить больше найти можно.
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22.07.2021 09:43 Ответить
Она тупо прикалывается не только в вопросах компенсаций . Когда они заводят разговор про зеленую энергетику и водородные станции в Украине я сразу вспоминаю про межгалактический шахматный турнир в Нью Васюках , но в тот турнир инвестировать должны были сами васюкинские шахматисты а здесь немного более запутанная схема вырисовывается НО смысл и итог будут аналогичными
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22.07.2021 10:13 Ответить
Отберут 2 млрд и дадут 245 млн.?
Хорошая компенсация.
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22.07.2021 10:03 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4217527374951699&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=%2CO%2CP-R 36 мин. ·

Тепер дивіться, до чого призвів квартал при владі.

Міжнародна політика зруйнована:

Спільна заява США та ФРН щодо "Північного потоку-2": Німеччина зобов'язалася "влити" в пов'язані з Україною енергетичні проєкти щонайменше $245 млн - Цензор.НЕТ 5252Німеччина та США нас послали подалі. Недолуга влада, слабкі та невизначені нікому не потрібні.
Спільна заява США та ФРН щодо "Північного потоку-2": Німеччина зобов'язалася "влити" в пов'язані з Україною енергетичні проєкти щонайменше $245 млн - Цензор.НЕТ 5252З Грузією відносини зіпсовані. Саакашвілі мабуть дорожчий за будь які відносини.
Спільна заява США та ФРН щодо "Північного потоку-2": Німеччина зобов'язалася "влити" в пов'язані з Україною енергетичні проєкти щонайменше $245 млн - Цензор.НЕТ 5252З Молдовою посварились. Викрадення Чауса дається взнаки.
Спільна заява США та ФРН щодо "Північного потоку-2": Німеччина зобов'язалася "влити" в пов'язані з Україною енергетичні проєкти щонайменше $245 млн - Цензор.НЕТ 5252Євросоюз в шоці від того що відбувається в Україні. Кого тут підтримувати, якщо корупція буяє всіма кольорами.

Куди там їде Зеленський до Байдена? Щоб що, констатувати що ПП-2 вже запускається, а ми нічого зробити не можемо?

Геополітична ситуація просто катастрофічна. І поки Зеленський просить подачки чи то в Китаї, чи то ще десь, нам треба всім усвідомити: НАША КРАЇНА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС САМИХ.

Не зробить США, не зробить ЄС, не зробить ще хтось, якщо влада і держава не хоче. Якщо державу перетворили в цирк шапіто. Невже цього всього досі не зрозуміли громадяни країни?

Про владу Зеленського мовчу. Там більше немає про що говорити.

Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUZkB70CEDCHHgTOeYCfVOOhESnOQjVvnU4BmWtZDy7s7ozAh_MLqVzCg9QqbRlmd3DaOo8rQ-Je0hh8HCoy9j4I9LsYEgME63d-ZSAwXN6IYvZoBDU8sk4dwB7tsZs5zI&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
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22.07.2021 10:12 Ответить
250 лямов - это капля в море, ничего, Менеджера на зп и премии себе больше выписывают
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22.07.2021 10:16 Ответить
дуже жаль, що два роки назад продовжили транзит ще аж до 2024-ого! Надіюсь вже після 2024-ого та труба опустіє повністю і назавжди, щоб кацапи з німаками заткнулись з тим своїм смердючим газом вже з кінцями....
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22.07.2021 10:35 Ответить
можеш не сумніватися - саме так і буде, але коштувати нам це буде дорого, руки повикручують і чуби повисмикують, а "любі друзі" тільки сильно стурбуються.
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22.07.2021 22:05 Ответить
Вовочка хотел продать Украину за 10млрд. зеленых, но "товарищи побогаче" оценили Украину всего в 245 млн. Гвалт, что делается и что делать? на такие деньги не слишком-то
наворуешь
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22.07.2021 10:43 Ответить
Копійки і лохотрон......
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22.07.2021 10:55 Ответить
https://mobile.twitter.com/k_yelisieiev
https://mobile.twitter.com/k_yelisieiev

Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev


Дивний збіг у часі публікації спільної заяви США-ФРН щодо енергобезпеки/ПП-2 та оголошення Білим домом дати візиту Зеленського?
Складається враження, що відбувся політичний «договорняк»: Київ офіційно приймає умови заяви (хоча і буде імітувати незгоду), а США підтверджує візит.
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22.07.2021 11:10 Ответить
Я бы на месте Зеленского влил бы им 300 млн.
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22.07.2021 11:11 Ответить
Я бы на месте зельцман пошла б нах!
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22.07.2021 12:49 Ответить
на месте Зе пора покупать билет на Марс, в один конец на ближайший рейс
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22.07.2021 22:00 Ответить
ребята что вы пыжитесь, у каждого правителя будь то Меркель, Макрон или Бидон на первом месте своя страна и её политическое, а так же экономическое благополучие. Украина и другие страны им никуда не уперались, такие страны используются для достижений своих целей, просто помотросили и бросили так что ненадо строить илюзий. Германия получит дешовый газ, США лояльность Европы, а Украина кукишь и в этом не заслуга зели это заслуга всех правителей начиная с Кравчука которые разворовывали, а не строили Украину надеясь что кто то это зделает за них, с начала это была Россия, затем запад и теперь мы видим что с этого получается.
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22.07.2021 11:22 Ответить
страна меркель первая отгребет и шантажа и манипуляций по самое нехочу
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22.07.2021 22:01 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1418108474588807171 1 ч

Вовочка хотел продать Украину за $10 млрд. но "группа товарищей" оценила Украину модели "Зеленский" всего в $245 миллионов
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22.07.2021 11:33 Ответить
Як же ця германська фюрерша
и безхребетный байден ******* путлэра
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22.07.2021 11:38 Ответить
Это как отобрать удочку и дать немого рыбки.
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22.07.2021 12:01 Ответить
это как забрать деньги и вернуть пустой кошелёк
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22.07.2021 18:27 Ответить
Очередная "победа" нашего великого "дипломата"
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22.07.2021 13:05 Ответить
250млн.... ещё пару салонов для зюзи........ можно даже не сомневаться на что этого хватит в место минимум 10!!!!! лярдов!!!!!! потерянных от транзита............ данкэфрауриббеннтрропп
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22.07.2021 18:26 Ответить
по факту даже не 10 а 20!!!!! 2лярда в год минимум от транзита.... зюзя снял трусики на глазах
у изумлённой публики но не свои... его ему уже сняли в масквабаде и видимо давно а сейчас
он снял трусики с неньки.......... зебилы я не слышу грома апплодисментов!!! всенастадион!!!!!!!
праздновать пэрэмогу.......
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22.07.2021 18:33 Ответить
То есть немецкие корпорации получат деньги от Меркель чтобы поставить Украине дорогие и ненужные ветрогенераторы и солнечные елементы ? Так в чем выгода Украины теряющей стратегическое положение транзитера ? Платить за зеленую энергетику обывателю в 10 раз больше чем сейчас ? Не все же вокруг идиоты .
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22.07.2021 20:10 Ответить
А ось мені цікаво - якби кацапи "новічком" отравили когось на території Німеччини, або якби MH-17 був німецьким літаком, щоб зараз зробила Меркель?
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22.07.2021 20:28 Ответить
не менее $245 млн???? интересно, а сколько же в таком случае стоило такое принятие решения по СП-2? наверняка на порядок больше. а отгрести на этом рф-ия рассчитывает вообще космическую сумму, в перспективе - бесконечную.
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22.07.2021 21:58 Ответить
Германия взяла на себя ряд обязательств, призванных оградить Украину и Европу от влияния России в связи с запуском газопровода "Северный поток-2" Источник: https://censor.net/ru/n3278492

ПЕРЕКЛАДАЮ НА ЛЮДСЬКУ МОВУ СКАЗАНЕ НІМЦЯМИ :
- Як що Україна буде слухатись Кремль, то в неї проблем не буде

(Реж. Штенмайєр)
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22.07.2021 22:12 Ответить
скоты
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23.07.2021 00:48 Ответить
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