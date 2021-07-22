В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"
В отличие от правительства Германии, в пресс-службе Кремля называют продолжение транзита газа через Украину и "Северный поток - 2" отдельными темами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента РФ.
"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии.
В качестве отдельной темы Президент России и Федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года", - среди прочего, говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве ФРГ.
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хм... где я это видел?
москва....23 августа 1939 года ...