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В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

В Кремле заявили, что Путин и Меркель

В отличие от правительства Германии, в пресс-службе Кремля называют продолжение транзита газа через Украину и "Северный поток - 2" отдельными темами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента РФ.

"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии.

В качестве отдельной темы Президент России и Федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года", - среди прочего, говорится в сообщении.

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Напомним, 21 июля канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве ФРГ.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31564) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+22
В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 3246
В Газпроме кроме зарплаты у Вас будет 1 раз в год путевка в Крым..
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22.07.2021 02:14 Ответить
+13
***** об этом знало, когда в Крым шло, что за бабло все там продадут
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22.07.2021 01:58 Ответить
+11
Байден жалок...
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22.07.2021 02:03 Ответить
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Меркельша раніше казала, що це лише бізнес. Не політика. А тепер сама за все відповідає.
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22.07.2021 08:19 Ответить
потомки нацистов и расеянские фашисты договариваются...
хм... где я это видел?
москва....23 августа 1939 года ...
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22.07.2021 08:26 Ответить
Мабуть найкращим способом зупинити будівництво північного потоку-2 була б німецька донна міна часів Другої світової, яка б випадково здетонувала біля труби північного потоку-1... Тоді б зелені такий хай підняли!!
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22.07.2021 08:34 Ответить
таких мін кілька сотен треба би було... рибок шкода
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22.07.2021 21:35 Ответить
Та я думаю одної достатньо було - почалися б мітинги зелених, хайп, розголос і тд...
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23.07.2021 08:05 Ответить
Меркель удовлетворёна 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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22.07.2021 08:52 Ответить
путькин молоток - дедок еще в силе . похоже, что и дамочка еще ничего - тоже его удовлетворила)))
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22.07.2021 21:33 Ответить
Меркель держалась, держалась.( или делала вид). а перед " дембелем" сдулась... Неужели тоже должность в " Газпроме" ( этом пенсионном фонде трудоустройства германских канцлеров - Бисмарк в гробу переворачивается)..
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22.07.2021 09:57 Ответить
Плач Ярославны.... Обиженной и опущенной...
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22.07.2021 13:54 Ответить
Офис президента тоже удовлетворен - Европа бяка, идем к России.
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22.07.2021 20:03 Ответить
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