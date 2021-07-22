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США активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления с ФРГ, - Госдеп

США активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления с ФРГ, - Госдеп

Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток - 2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном достижению Вашингтоном и Берлином соглашения по ситуации вокруг газопровода, представитель Госдепартамента высокого ранга.

Она отвергла утверждения СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по "Северному потоку - 2".

"Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом "на многих уровнях".

"Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления", - сообщила она.

"Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнула ведущая брифинга, добавив, что Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.

Напомним, 21 июля канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

."Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".

Госдепартамент США (1853) США (27149) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+5
Какой то бред…
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22.07.2021 07:15 Ответить
+5
Навіть не сказали українській стороні про що будуть домовлятись. Порадили заткнути рота.
Оце такі наслідки зовнішньої політики Зеленського. Далі буде гірше.
Наголосувались, зебілятка ???
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22.07.2021 08:44 Ответить
+3
со ссылкой на https://tass.ru/ekonomika/11958267 ТАСС

===============
На Цензоре никто английского не знает, что ссылки о переговорах с Америкой берут с таких источников?
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22.07.2021 07:38 Ответить
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Какой то бред…
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22.07.2021 07:15 Ответить
ага - будем типа "гордо" стоять в позЭ зЮ и с протянутой рукой....
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22.07.2021 07:22 Ответить
Петр Алексеевич говорил с Байденом почти 4 часа...Решили посрапть на РАБссию не только учениями СИ БРИЗ 2021 Стадо Мавзолейное адиржало паБЕДу Тушонкой Рузвельта и ножками Буша-старшего...
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22.07.2021 07:29 Ответить
Больше мимириндумов хороших и разных!
США активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления с ФРГ, - Госдеп - Цензор.НЕТ 5886
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22.07.2021 07:30 Ответить
Смотрел недавно статистику о Валовом внутреннем продукте США после великой Депрессии 1932 года...,за 8 лет США подняли промышленность и с/хозяйство до невиданных высот...,на 22 июня 1941 года,США производили ПРОДУКЦИИ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ больше чем весь остальной Мир вместе взятый вместе с Гитлером Сралиным Черчиллем и прочими Франциями...
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22.07.2021 07:33 Ответить
США активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления с ФРГ, - Госдеп. Да,да! И вообше это наш ********** заставил их встретится и текст составлен под его диктовку(немного дебильный, правда, но и так сойдет)!
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22.07.2021 07:34 Ответить
со ссылкой на https://tass.ru/ekonomika/11958267 ТАСС

===============
На Цензоре никто английского не знает, что ссылки о переговорах с Америкой берут с таких источников?
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22.07.2021 07:38 Ответить
Говноеды Мавзолейные знают только Рюсскан наречие ФЕНьКУ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО,даже белорусского не знают от слова СОВСЕМ...братья СРАНЫе
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22.07.2021 07:40 Ответить
30 августа Зелемойский летит в Вашингтон...,а знаете что произошло 30 августа 1918 года?*Фанни Каплан застрелила товаристча чЛЕНИНА на заводе Михельсона....,Вова не лети в столицу Пиндосии
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22.07.2021 07:44 Ответить
идеї як прискорити велике будівницьтво
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22.07.2021 07:46 Ответить
Україна свідомо відмовилась від будь яких претензій на будь що в міжнародній політиці в 19му.
Чи російський квнщик, грушник дЄрмак і моносброд з помийок - це команда спеціально для боротьби проти Північного Потоку?
Байден і Меркель все правильно зрозуміли: Україні це не треба.🙁
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22.07.2021 07:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_

"Німеччина повідомить Еврокомісію, щоб та приймала ефективні дії" - это все, что взяла на себя германия. Инициировать санкции. Ну она и инициирует. А что какая-нибудь Венгрия или Голландия заветируют, так то немцы не виноваты - они свою часть договора выполнили.

В общем, "обязательства" Британии и США по будапештскому меморандуму. У тех тоже только озабоченность была и созыв Совбеза ООН.
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22.07.2021 11:19 Ответить
Зеля реформатор обгонит и США и РАБссию ЗУБ даю... Особенно по фонду Держмайна....,в Бюджет Украины поступит триллион долларов...
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22.07.2021 07:50 Ответить
Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток - 2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ

Хреновые идейки какие-то. Сразу чувствуется опытная рука любителей игры на рояле...
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22.07.2021 07:51 Ответить
та хто там з ким радився-триндять!
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22.07.2021 11:11 Ответить
Схема воровства Кучмистов проста....
идешь продавать-покупать квартиру дом дачу машину и прочие бизнес-проекты....,в Бюджет отдашь минимум 20% от сделки...
Покричите Каравул Грабежь средь бела дня... Зеля Гений что Эрдоган и Путлер с Байденом в одном флаконе...
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22.07.2021 07:54 Ответить
73 % это вам не хухры Мухры...Леонид Данилыч строил ОЛИГАРХАТ Украины с 1994 года,причем строил ОСНОВАТЕЛЬНО...зять Данилыча, не миллиардер Пинчук свидетель,за остальных милльярдеров Кучмистов промолчу скромно...
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22.07.2021 08:02 Ответить
членограй в Омане всё порешает
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22.07.2021 08:17 Ответить
Навіть не сказали українській стороні про що будуть домовлятись. Порадили заткнути рота.
Оце такі наслідки зовнішньої політики Зеленського. Далі буде гірше.
Наголосувались, зебілятка ???
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22.07.2021 08:44 Ответить
Так звані енергетичні гарантії, що, за https://gazeta.ua/articles/politics/_pivnichnij-potik2-ssa-i-nimechchina-sogodni-mozhut-ogolositi-pro-ugodu-cogo-chekati-********/1043577 даними ЗМІ, пропонують Україні, не варті паперу, на якому написані. Серйозно вірити в те, що загроза санкцій проти РФ на випадок її спроби енергетично натиснути на Україну зупинить Кремль, може лише наївний. Далеко за прикладами ходити не треба і згадати хоча б той же Будапештський меморандум. Слід звернути увагу й на перші паростки російської пропаганди. Кремлівські стратеги вже вигадали відповідь і цілком резонно запитують: якщо ПП2 називається зброєю в руках РФ проти України та ЄС, то чому зброєю не може називатися і ГТС України проти РФ? Протиборство не зупиниться й після запуску "Північного потоку-2".
ПП2 примножить розбіжності в ЄС по лінії нові-старі держави-члени. Спокійно прийняти перспективу російських кораблів і підводних човнів, які будуть боронити "Північний потік-2" від вигаданих загроз, країнам Балтії не вдасться. Як і змиритися з ризиками своїй енергетичній безпеці не вдасться Польщі, куди разом з Україною https://gazeta.ua/articles/politics/*********-vidvidaye-radnik-golovi-derzhdepu-ssa-cil-vizitu/1043305 заїжджає спецрадник Держдепу США Шолле. Для російської ж сторони з її натренованими м'язами гібридних воєн ці розбіжності, як різдвяний подарунок. ПП2 ідеально підходить на роль "яблука розбрату". І в ЄС, і в НАТО.
Запуск ПП2 ознаменує завершення активної фази протистояння російській агресії з боку Заходу. Це можна називати як завгодно - від холодного миру до умиротворення, однак суть не змінюється. Між захистом України і співпрацею з РФ Захід таким чином обере Росію, що матиме наслідки і для файлу боротьби України за відновлення територіальної цілісності. Хто сказав, що реалізація ПП2 допоможе мирному врегулюванню на Донбасі, деокупації Криму, змінам у поведінці Кремля? Саме навпаки. - https://gazeta.ua/blog/55458/pivnichnij-potik2-garantiyi-zahodu-dlya-********-yak-figovij-listok
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22.07.2021 11:39 Ответить
Результат зустрічі "велічайшего"- дерьмака з Меркель.
Краще б воно нікуди неїздило.
Що не зробть, все державна зрада.
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22.07.2021 10:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://mobile.twitter.com/GreyWraith @GreyWraith

Нагадаю, що тут на нашому боці виявилися ще й Польща і країни Балтії, де влада адекватніша. Але на цьому акцентувати увагу не варто. Цікаво, як американці розрулять ситуацію з ними?
Що стосується нас, то, схоже, там прийшли до консенсусу, що Бубочка має піти.
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22.07.2021 11:15 Ответить
Черговый будапешский меморандум
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22.07.2021 11:35 Ответить
 
 