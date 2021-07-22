США активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления с ФРГ, - Госдеп
Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток - 2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном достижению Вашингтоном и Берлином соглашения по ситуации вокруг газопровода, представитель Госдепартамента высокого ранга.
Она отвергла утверждения СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по "Северному потоку - 2".
"Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом "на многих уровнях".
"Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления", - сообщила она.
"Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнула ведущая брифинга, добавив, что Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.
Напомним, 21 июля канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве ФРГ.
."Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".
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На Цензоре никто английского не знает, что ссылки о переговорах с Америкой берут с таких источников?
Чи російський квнщик, грушник дЄрмак і моносброд з помийок - це команда спеціально для боротьби проти Північного Потоку?
Байден і Меркель все правильно зрозуміли: Україні це не треба.🙁
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_
"Німеччина повідомить Еврокомісію, щоб та приймала ефективні дії" - это все, что взяла на себя германия. Инициировать санкции. Ну она и инициирует. А что какая-нибудь Венгрия или Голландия заветируют, так то немцы не виноваты - они свою часть договора выполнили.
В общем, "обязательства" Британии и США по будапештскому меморандуму. У тех тоже только озабоченность была и созыв Совбеза ООН.
Хреновые идейки какие-то. Сразу чувствуется опытная
рукалюбителей игры на рояле...
идешь продавать-покупать квартиру дом дачу машину и прочие бизнес-проекты....,в Бюджет отдашь минимум 20% от сделки...
Покричите Каравул Грабежь средь бела дня... Зеля Гений что Эрдоган и Путлер с Байденом в одном флаконе...
Оце такі наслідки зовнішньої політики Зеленського. Далі буде гірше.
Наголосувались, зебілятка ???
ПП2 примножить розбіжності в ЄС по лінії нові-старі держави-члени. Спокійно прийняти перспективу російських кораблів і підводних човнів, які будуть боронити "Північний потік-2" від вигаданих загроз, країнам Балтії не вдасться. Як і змиритися з ризиками своїй енергетичній безпеці не вдасться Польщі, куди разом з Україною https://gazeta.ua/articles/politics/*********-vidvidaye-radnik-golovi-derzhdepu-ssa-cil-vizitu/1043305 заїжджає спецрадник Держдепу США Шолле. Для російської ж сторони з її натренованими м'язами гібридних воєн ці розбіжності, як різдвяний подарунок. ПП2 ідеально підходить на роль "яблука розбрату". І в ЄС, і в НАТО.
Запуск ПП2 ознаменує завершення активної фази протистояння російській агресії з боку Заходу. Це можна називати як завгодно - від холодного миру до умиротворення, однак суть не змінюється. Між захистом України і співпрацею з РФ Захід таким чином обере Росію, що матиме наслідки і для файлу боротьби України за відновлення територіальної цілісності. Хто сказав, що реалізація ПП2 допоможе мирному врегулюванню на Донбасі, деокупації Криму, змінам у поведінці Кремля? Саме навпаки. - https://gazeta.ua/blog/55458/pivnichnij-potik2-garantiyi-zahodu-dlya-********-yak-figovij-listok
Краще б воно нікуди неїздило.
Що не зробть, все державна зрада.
https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://mobile.twitter.com/GreyWraith @GreyWraith
Нагадаю, що тут на нашому боці виявилися ще й Польща і країни Балтії, де влада адекватніша. Але на цьому акцентувати увагу не варто. Цікаво, як американці розрулять ситуацію з ними?
Що стосується нас, то, схоже, там прийшли до консенсусу, що Бубочка має піти.