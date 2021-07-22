США активно взаимодействовали с Украиной и включили предложенные ею идеи в текст совместного заявления с ФРГ, - Госдеп

Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток - 2" и включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном достижению Вашингтоном и Берлином соглашения по ситуации вокруг газопровода, представитель Госдепартамента высокого ранга.

Она отвергла утверждения СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по "Северному потоку - 2".

"Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом "на многих уровнях".

"Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления", - сообщила она.

"Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнула ведущая брифинга, добавив, что Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.

Напомним, 21 июля канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве ФРГ.

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."Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Вашингтона и Берлина. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон выступал против строительства и пытался заблокировать проект. В среду было официально объявлено о достижении договоренностей между США и ФРГ по "Северному потоку - 2".