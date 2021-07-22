Пьяная судья Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве пьяная судья Деснянского районного суда попала в ДТП на улице Приречной, 27.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует сообщество "ЗупиниЛося" в Facebook.

Сообщается, за рулем автомобиля AUDI оказалась судья Деснянского районного суда города Киева Колегаева Светлана Викторовна, 1978 года рождения. Также сообщается, что она была с признаками алкогольного опьянения.

Видео: ДТП.Kiev.ua

"Вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и чуть не приземлилась в воду. От приводнения ее спас столб, о который она успешно расхерачила свою Ауди", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что дело уже пытаются "замять".

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На месте собралась большое количество местных жителей: возникали потасовки, на месте было четыре патруля полиции.

Как пишет "Киев.Оперативный" в Telegram, позже судья Колегаева поехала с патрульными на П. Запорожца сдавать анализы.















Фото: "ЗупиниЛося" в Facebook.