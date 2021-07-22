Пьяная судья Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве пьяная судья Деснянского районного суда попала в ДТП на улице Приречной, 27.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует сообщество "ЗупиниЛося" в Facebook.
Сообщается, за рулем автомобиля AUDI оказалась судья Деснянского районного суда города Киева Колегаева Светлана Викторовна, 1978 года рождения. Также сообщается, что она была с признаками алкогольного опьянения.
Видео: ДТП.Kiev.ua
"Вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и чуть не приземлилась в воду. От приводнения ее спас столб, о который она успешно расхерачила свою Ауди", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что дело уже пытаются "замять".
На месте собралась большое количество местных жителей: возникали потасовки, на месте было четыре патруля полиции.
Как пишет "Киев.Оперативный" в Telegram, позже судья Колегаева поехала с патрульными на П. Запорожца сдавать анализы.
Фото: "ЗупиниЛося" в Facebook.
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А водку ей в стакан вместо воды враги подлили, она и не заметила...
Тогда при ударе подушка не надувается, а бьёт быдло-воителя в морду.
Если бы такие судьи вылетали с работы без пенсии и с конфискацией - мы были бы в НАТО.
В Украине нет капитализма - есть диктатура шидосовков, которые и не выпускали власти.
Закрытый непрозрачный управляющий (гнобящий) класс.
У них в руках вся экономика, силовые структуры, таможня, налоговая и т.д.
Они работают на себя и своих - хочешь жить так же (в полной вседозволенности
и безнаказанности) - женись на еврейке или выходи за еврея, и жизнь удалась.
"Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было".
Вот их традиционный застольный тост - но это позиция раковой клетки.
Это махровое жлобство в глазах цивилизованного мира.
Нехай ідуть на біржу праці.
Да будет так !
ещё не всё потеряно...
Тогда тупочка "трудился" в донецком райсуде. Так тупочка начал беречь яйца под надзором Чивокуни.
По лицу этой женщины видно, что напилась она з горя... потому что её зарплаты не хватает на то, что бы вызвать такси и доехать в темное время суток домой надежно и без приключений!
И вынуждена она влачить свое жалкое существование перемещаясь на импортной развалюхе которая даже примитивное столкновение с столбом не выдерживает!
Обращаюсь к президенту Украины: каждому судье - пожизненный бронированный Хаммер, и отдельную дорогу от Суда и до дворцов проживания!
Не хер всяким прудам, рекам и озерам перебегать дорогу самым справедливым и гуманным служителям Фемиды в мире!!!
мразь
Тут кто-то пишет про Европу? А вы жили в Европе? Потому что, если б вы там жили хотя бы пол-года, то точно знали б: в Европе закон один для всех и там гарантированно понесла бы ответственность не только курица, севшая бухой за руль, но и курица, которая матерится в общественном месте. ТАК это работает в Европе.
А, судя по комментам, мечта большинства, как и у этой судьи: чтоб закон можно было нарушать лишь им. А остальных - "почему не стреляют?"