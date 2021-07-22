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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. За сутки - 3 обстрела, враг бил из 120- и 82-мм минометов

Украинский воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. За сутки - 3 обстрела, враг бил из 120- и 82-мм минометов

За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-мм калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьянки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

обстрел (27874) ранение (3397) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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22.07.2021 07:43 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів - Цензор.НЕТ 883
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22.07.2021 08:12 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів - Цензор.НЕТ 5128
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22.07.2021 08:16 Ответить
У всех обезьян в ОРДЛО,
воюющих с Украиной паспорта РФ.
Но по путину Орда с Украиной не воюет.
Лживая трусливая мразь.
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22.07.2021 08:24 Ответить
За версією Бубочки "дехто", кожного дня, ВІДСТРІЛЮЄ українців. І це "дещо" називає "режимом зеленської тиші".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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22.07.2021 10:29 Ответить
Одужання пораненому Захиснику
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22.07.2021 12:07 Ответить
 
 