Украинский воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. За сутки - 3 обстрела, враг бил из 120- и 82-мм минометов

За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-мм калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьянки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.