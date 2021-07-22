Лидеры РФ и Китая ставят на автократию. Си Цзиньпин даже убеждал меня, что демократия не может работать в XXI веке, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин полагаются на автократию. По его словам, лидер Китая убеждал его, что демократия "не может работать".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Известия.

"Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая. Я знаю его хорошо. Он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами. Не шутка. Демократия не может работать в XXI веке — он убеждал меня", — рассказал Байден.

Си Цзиньпин убежден, полагает американский лидер, что нельзя объединить нацию при демократии так быстро, как при автократии.

Байден отметил, что провел время в беседах и с Владимиром Путиным, которого хорошо знает.

"Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается", — сказал Байден.

По словам президента США, после штурма Капитолия "весь мир беспокоится" о США.

"Когда я был на G7 — сильнейшие демократии, — я говорил: "Америка вернулась". Они спрашивали: "Так ли это на самом деле, можем ли мы верить тебе, Джо?" — заявил он.

В июне Джо Байден встречался с Владимиром Путиным в Женеве. Стороны договорились сотрудничать по вопросам, которые представляют взаимные интересы.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на встрече Байдена с Путиным в Женеве не было никаких обещаний насчет украинской стороны.

Отметим, по итогам саммита в Женеве российский президент Владимир Путин заявил, что стороны обсудили Украину, и Джо Байден поддержал выполнение минских соглашений.

Кроме того, Путин и Байден договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон.