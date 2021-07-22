В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 726 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 июля 2021 в Украине зафиксированы 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 22).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 402 человека;

летальных случаев - 21;

выздоровел - 501 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 724 человека,

методом ИФА - 7 749 человек,

экспресс-тестами - 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 246 656 человек;

выздоровели - 2 183 003 человека;

летальных случаев - 52 790;

проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях", - рассказали в Минздраве.







