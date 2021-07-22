В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 726 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 21 июля 2021 в Украине зафиксированы 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 22).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 402 человека;
летальных случаев - 21;
выздоровел - 501 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 20 724 человека,
методом ИФА - 7 749 человек,
экспресс-тестами - 14 794 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 246 656 человек;
выздоровели - 2 183 003 человека;
летальных случаев - 52 790;
проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях", - рассказали в Минздраве.
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Якщо така динаміка зростання збережеться - то за 2-3 тижні для громадян України інші країни знов почнуть закривати кордони і закордонні поїздки на День Незалежності вже можна буде не планувати
Цікаво, десь ведеться статистика по кількості захворівших серед тих, хто раніше вакцинувався?
Особисто в мене немає довіри до цих нашвидкоруч розроблених за півроку вакцин...