РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10142 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 408 9

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 726 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 июля 2021 в Украине зафиксированы 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 22).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 госпитализированы - 402 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 летальных случаев - 21;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 выздоровел - 501 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 методом ПЦР - 20 724 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 методом ИФА - 7 749 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 экспресс-тестами - 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 заболели - 2 246 656 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 выздоровели - 2 183 003 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 летальных случаев - 52 790;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 02 проведено ПЦР-тестов - 11 221 402.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі й чувихі!

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 726 новых случаев заражения, 501 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 7538
показать весь комментарий
22.07.2021 08:28 Ответить
Кількість нових захворівших вже на 50% перевищує кількість тих, хто одужав
Якщо така динаміка зростання збережеться - то за 2-3 тижні для громадян України інші країни знов почнуть закривати кордони і закордонні поїздки на День Незалежності вже можна буде не планувати
показать весь комментарий
22.07.2021 08:30 Ответить
Але це не завадить блазням попиляти 6 млрд. грн. на святкування.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:04 Ответить
Не знаю, чи офіційно скасували масковий режим у приміщеннях, але у нас на роботі(колектив близько 120 осіб) в масках ходить максимум 10. Ввечері в міському транспорті та магазинах в масках десь 50% і всім байдуже

Цікаво, десь ведеться статистика по кількості захворівших серед тих, хто раніше вакцинувався?

Особисто в мене немає довіри до цих нашвидкоруч розроблених за півроку вакцин...
показать весь комментарий
22.07.2021 08:34 Ответить
А вот в электричке Киев-Нежин, она как у вас на работе, только в одном вагоне, так все без масок. И так каждый день. Это чудо, что правительство сделало и победило при помощи запугивания и асфальтирования
показать весь комментарий
22.07.2021 08:40 Ответить
Электричка скорее всего без кондиционера,по этому маршруту интерсити не ходит,там набивается как селедки и пускай люди задыхаються в намордниках
показать весь комментарий
22.07.2021 09:13 Ответить
Действительно, нет кондиционера. Это форменное безобразие. Хотя, по правде сказать, кондиционеры нужны и на привокзальных уборных, их тоже там нет.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:22 Ответить
Це краще, ніж нічого.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:05 Ответить
кількість госпіталізованих не знижується
показать весь комментарий
22.07.2021 10:00 Ответить
 
 