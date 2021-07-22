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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 555 859 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд прививок за сутки! 120 090 человек вакцинированы против COVID-19 21 июля 2021. Первую дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 человек.

В течение суток работали: 655 мобильных бригад, 2 280 пунктов вакцинации, 127 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 399 756 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав 03

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ніфіга не можуть організувати путьом.
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22.07.2021 08:43 Ответить
У нас вакцинировано 4%, а в Польше 40%.
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22.07.2021 09:08 Ответить
так у них цiль 5 з половиною млн в мiсяць i нe пeршою дозою а пeшою i другою. рахують просто уколи. а трeба щоб закiнчили вакцинацiю 5 з половиною млн в мiсяць
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22.07.2021 14:45 Ответить
По сути эти данные говорят о провале вакцинации ( по разным причинам, в том числе и позиции населения). Вакцинация при пандемии проводится очень быстро в сжатые сроки , иначе ее эффект падает в разы. По сути для положительной динамики нужно успеть привить привить 70-80% населения за -7-8 месяцев. Что по сути вообще мало реально, а в наших условиях фантастика.
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22.07.2021 09:43 Ответить
 
 