За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 555 859 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд прививок за сутки! 120 090 человек вакцинированы против COVID-19 21 июля 2021. Первую дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 человек.

В течение суток работали: 655 мобильных бригад, 2 280 пунктов вакцинации, 127 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 399 756 прививок", - рассказали в Минздраве.





