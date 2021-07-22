За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 120 090 человек, всего - 2 843 899, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 555 859 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Новый рекорд прививок за сутки! 120 090 человек вакцинированы против COVID-19 21 июля 2021. Первую дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 человек.
В течение суток работали: 655 мобильных бригад, 2 280 пунктов вакцинации, 127 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу - 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 399 756 прививок", - рассказали в Минздраве.
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5 копійок
показать весь комментарий22.07.2021 08:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Назар Проскуряков
показать весь комментарий22.07.2021 09:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Stop Homosovetikus
показать весь комментарий22.07.2021 14:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андерсен #450397
показать весь комментарий22.07.2021 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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