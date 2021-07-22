Последствия непогоды в Украине: двое погибших, семь травмированных, без света остаются 99 населенных пунктов в 8 областях

В результате непогоды в Украине обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях. Один человек погиб на Донетчине из-за падения дерева, еще один в результате падения конструкций крыши на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в утренней сводке ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 22 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях (Донецкая - 29 Одесская - 23, Кировоградская - 16, Черкасская - 14, Киевская - 5, Николаевская - 5, Днепропетровская - 4 и Луганская - 3)", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек. Откачано около 2 тыс. м3 воды. Повреждены 100 крыш и повалены 90 деревьев. Поваленные деревья разрезаны и убраны. К работам привлекалось 238 человек и 57 ед. техники ГСЧС", - сообщили в ведомстве.

Так, в Донецкой области 21 июля в г. Дружковка и г. Константиновка результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 госпитализированы. В г. Дружковка, г. Константиновка, г. Славянск, г. Мирноград, пгт Ямпиль и с. Кондратовка Краматорского района повреждены 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов). Распилены и убраны 33 поваленных дерева. Работы завершены. К работам привлекалось 106 человек и 28 ед. техники ГСЧС.

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В Луганской области 21 июля в с. Мусиевка Миловского района в результате падения конструкций крыши погиб 1 человек. В г. Сватово повреждены 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в пгт. Троицкое повреждена крыша школы. На территории Сватовского и Северодонецкого районов подразделениями ГСЧС совместно с коммунальными службами распилены и убраны 57 поваленных деревьев. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 39 человек и 9 ед. техники.

В ночь на 22 июля в Одесской области в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. м3 воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 ед. техники.