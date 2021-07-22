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Новости Газовая война
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Инструменты для противодействия "Северному потоку-2" все еще есть: мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, - Витренко

Инструменты для противодействия

Конгресс США поддерживает Украину в отношении угрозы безопасности, которую несет "Северный поток-2", сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Дни, когда Украина оказалась в эпицентре внимания из-за заявления США и Германии по Северному потоку-2, я провожу в Вашингтоне, встречаясь с сенаторами и конгрессменами. Результат многочисленных переговоров - мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть", - написал Витренко на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обсудил также с сенаторами и конгрессменами важные для Украины и НАК "Нафтогаз" корпоративную реформу, зеленую энергетику и инвестиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным

Инструменты для противодействия Северному потоку-2 все еще есть: мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, - Витренко 01

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным

Автор: 

Конгресс США (1243) США (27149) Северный поток (1458) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+2
Это он чо спецом слетал сфоткаться на фоне капитолия шоб пост в фейсбук запилить ? 😂😂😂.
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22.07.2021 08:54 Ответить
+2
поддержку в Конгрессе США.- Теперь можно не сомневаться : "Северный поток-2" Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (деньгами из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
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22.07.2021 09:02 Ответить
+2
США всегда говорят, что поддерживают, а у нас всегда говорят, что еще все можно порешать, и так по кругу который год. А тем временем СП2 строится и будет запущен, украинский транзит будет если и будет задействован, то на минималку и будет сведен на нет.
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22.07.2021 09:12 Ответить
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Это он чо спецом слетал сфоткаться на фоне капитолия шоб пост в фейсбук запилить ? 😂😂😂.
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22.07.2021 08:54 Ответить
лохи заплатят, кому мало получи субсидию
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22.07.2021 09:04 Ответить
Юрик, памперсы одень, засранец..
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22.07.2021 08:58 Ответить
поддержку в Конгрессе США.- Теперь можно не сомневаться : "Северный поток-2" Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (деньгами из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
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22.07.2021 09:02 Ответить
на фоне какого здания фото этого уюлюдка ъ?
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22.07.2021 09:04 Ответить
в госдепе сказали не гавкать, чего оно выпендривается?
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22.07.2021 09:07 Ответить
Уже все, все решено
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22.07.2021 09:12 Ответить
США всегда говорят, что поддерживают, а у нас всегда говорят, что еще все можно порешать, и так по кругу который год. А тем временем СП2 строится и будет запущен, украинский транзит будет если и будет задействован, то на минималку и будет сведен на нет.
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22.07.2021 09:12 Ответить
Юрик, ты в Вашингтон мамку свою привези. Пущай с плакатом "Пндосы-америкосы, руки прочь от СП-2" попротестует. 🙂
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22.07.2021 09:13 Ответить
тепер зрозуміло чому таке виття було по призначенню Вітренка,виявляється він патріот і вміє відстоювати наші інтереси, а зрадникам він як кістка в горлі!!!
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22.07.2021 11:18 Ответить
Юру безопасность Украины больше беспокоит, чем зелёного дурачка
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26.07.2021 10:57 Ответить
 
 