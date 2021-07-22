Инструменты для противодействия "Северному потоку-2" все еще есть: мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, - Витренко

Конгресс США поддерживает Украину в отношении угрозы безопасности, которую несет "Северный поток-2", сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Дни, когда Украина оказалась в эпицентре внимания из-за заявления США и Германии по Северному потоку-2, я провожу в Вашингтоне, встречаясь с сенаторами и конгрессменами. Результат многочисленных переговоров - мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть", - написал Витренко на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обсудил также с сенаторами и конгрессменами важные для Украины и НАК "Нафтогаз" корпоративную реформу, зеленую энергетику и инвестиции.

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Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.